Уголовное дело по обвинению жительницы Кумылженского района в мошенничестве с выплатами на строительство жилья для работников агропромышленного комплекса передано в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 38-летняя женщина получила более миллиона рублей соцвыплаты на строительство дома. Деньги были даны ей по программе “Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года” в категории “молодая семья”. Главным условием для участников программы - занятость хотя бы одного из членов семьи в агропромышленном комплексе или социальной сфере в селе.

Но как показала проверка, женщина предоставила поддельные документы о трудоустройстве. Свою вину она не признает. Ей грозит 10 лет лишения свободы. Уголовное дело расследовали сотрудники ОМВД России по Кумылженскому району.



