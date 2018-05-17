|Общество
|18.05.2018 09:30
Суд в Волгограде обязал клинику возместить моральный вред за проведение сомнительной процедуры ребенку
Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил иск родителей 7-летнего мальчика, который они подали к "Клинике Академическая" после проведения в стенах этого лечебного учреждения сомнительной процедуры их сыну. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, районный суд полностью встал на сторону родителей, постановив взыскать с клиники деньги за некачественно оказанную услугу, компенсировать моральный вред, а также наложить штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Об этой вопиющей истории информагентство сообщало в январе текущего года в публикации "Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенка". Тогда родители мальчика, убежденные, что их сыну поставили неправильный диагноз, а затем мучительно лечили от несуществующего заболевания, только готовили иск в суд. В дело вмешалась прокуратура, поручившая Росздравнадзору провести проверку по указанным в статье "Высота 102" сведениям. В клинике обнаружили массу нарушений. В том числе выяснилось, что болезненную процедуру мальчику провели без обязательной в данном случае местной анестезии (обезболивания).
Напомним, что мальчик жаловался на кожные высыпания по всему телу и сильный зуд. Врач-дерматовенеролог осмотрела маленького пациента и поставила ему диагноз "контагиозный моллюск", назначив криодеструкцию - воздействие на пораженные участки тела жидким азотом. Для ребенка эта дорогостоящая процедура оказалась очень болезненной - высыпания при "прижигании" лопались, но мальчик под присмотром отца мужественно терпел лечение, которое ему назначила врач. Однако оно не помогло: через несколько часов высыпаний на коже ребенка стало еще больше, а зуд только усиливался. В ГУЗ "Детская поликлиника №6", куда привели мальчика сразу после выходных, родителям сообщили, что их сын заболел ветряной оспой. Через несколько дней ветрянка проявилась у младшей дочери, а затем и у старшего сына.
В суде было установлено, что криодеструкция мальчику вообще была противопоказана, так как у ребенка на тот момент был острый ларингит, о чем врачу сообщили, но она эту информацию проигнорировала при постановке диагноза и назначении лечения.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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|Расследования
|18.05.2018 11:46
Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Палласовки, обвиняемого в убийстве и ограблении своего знакомого, передано в суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 3 марта обвиняемый встретил 27-летнего земляка, который ехал на авто в сторону Николаевска, и попросил его подвезти. В пути водитель, работавший торговым представителем одной из фирм, забрал деньги из нескольких магазинов. Решив завладеть чужим добром, палласовец взял нож из бардачка авто. А чуть позже, спровоцировав ссору, попросил приятеля остановить машину. Затем злоумышленник зарезал свою жертву. Тело убитого он положил на заднее пассажирское сидение, а машину перегнал в...
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|Общество
|18.05.2018 11:25 (Обновлено: 18.05.2018 12:13)
Таблички на русском и английском языках с обозначением улицы Ковентри готовы к тому, чтобы занять свое место на стенах зданий, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно, повесят таблички сегодня или завтра. Их срочно изготовили после того, как глава города Андрей Косолапов публично пообещал репортеру из Англии Грэму Филлипсу, что улица, названная в честь английского города-побратима Волгограда, непременно будет обозначена, чтобы все желающие могли ее найти. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», журналист из Англии хотел записать видеоматериал об улице Ковентри для своих земляков, собирающихся посетить город на Волге во время ЧМ по футболу, но не...
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|Расследования
|18.05.2018 10:50
Уголовное дело в отношении троих волгоградцев, обвиняемых в серии нападений на пенсионеров, передано в Советский районный суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, 25-летний Александр Савочкин, 26-летний Сергей Семикин и 20-летний Рамзан Алиев грабили и воровали у пожилых волгоградцев с мая прошлого года. В квартиры они попадали представляясь соцработниками и газовиками. Так, 23 мая 2017 года Савочкин и Семикин похитили у 80-летней пенсионерки 12 тысяч рублей. А через сутки, ночью, они вернулись к ней вместе с Алиевым. Зайдя в жилище через незапертую дверь, они украли из кошелька женщины еще 1350 рублей,...
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|Культура
|18.05.2018 10:40
Необычное приключение под названием «Музейное бинго» в этом году музей-заповедник приготовил для гостей «Ночи музеев». Необходимо посетить все три музея, входящие в состав музея-заповедника и выполнить несложные увлекательные задания, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе. Главным событием в музее-панораме «Сталинградская битва» станет выставка в Триумфальном зале музейных реликвий – скульптур известного французского скульптора Огюста Родена «Поцелуй» и «Ревность». Они были подарены городу в 1945 году частным лицом из Великобритании. Впервые будут выставлены подлинные документы – письма дарительницы и знаменитого скульптора. Посетителям Мемориально-исторического музея покажут реликвию – недавно отреставрированное Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка...
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|Общество
|18.05.2018 10:15
Мелодию русской народной песни "Во поле березка стояла" сыграли сегодня на колоколах Александро-Невского собора, который возводится в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", это первое звучание колоколов, специально отлитых на заводе в Ярославской области для строящегося в Волгограде собора. Колокольную группу, которая состоит из 18 колоколов разного размера, доставили в город 13-14 мая. Все это время большие колокола, главный из которых весит 12 тонн, были выставлены на площади Павших борцов. В сегодняшнем перезвоне, отметим, использовались колокола небольшого размера. Впервые они зазвучали перед самым началом заседания попечительского совета по строительству храма, которое проходит в эти минуты около...
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|Общество
|18.05.2018 09:55
Колокола строящегося в Волгограде кафедрального Александро-Невского собора, которые выставлены на площади Павших борцов, сегодня укутали в белоснежные полотна. Как сообщает ИА "Высота 102", в таком виде они предстали перед началом заседания попечительского совета по строительству собора. Напомним, его возглавляет губернатор Андрей Бочаров. Отметим, что заседание попечительского совета по строительству в Волгограде Кафедрального собора имени святого благоверного князя Александра Невского сегодня проходит в преддверии 100-летия со дня освящения Царицынского Александро-Невского собора, разрушенного большевиками. 18 мая также знаковая дата, связанная с историей строительства в Царицыне собора. Сегодня исполняется 150 лет со дня...
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|Происшествия
|18.05.2018 09:47
Инспекторы отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по региону при проверке магазинов "Камышинские колбасы Соловьева" обнаружили приготовленные для реализации опасные пищевые продукты. Как сообщили ИА "Высота 102" в Управление Россельхознадзора по региону, было обнаружено более 4 кг полуфабриката свиного шашлыка с истекшим сроком годности, котлеты с содержанием свинины без маркировки и больше 10 кг куриных крыльев с нарушением условий хранения. Вся продукция, не соответствующая требованиям ветеринарного законодательства, признана опасной и была уничтожена. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
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|Экономика
|18.05.2018 08:58
На территории Гремячинского горнообогатительного комбината в Котельниковском районе Волгоградской области начался обратный отсчет до момента официального запуска всех объектов. Под землей горняки компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» уже освоили огромные пространства месторождения калийной соли -сильвинита, а наверху - на сильвинитовой фабрике почти все готово к приему добытой руды и старту бесперебойного производства минеральных удобрений. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем настоящего «мозгового штурма» - специалисты отлаживали работу агрегатов по подаче на фабрику воды - важнейшей составляющей производства хлористого калия флотационным методом.
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|Происшествия
|18.05.2018 08:05
Двое погибли, еще двое получили ранения в результате столкновения легкового автомобиля «Chevrolet» и мотоцикла в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, ДТП случилось сегодня в час ночи на Набережной имени 62-ой Армии в районе моста через Волгу. Это новый отрезок рокадной дороги, открытый в декабре прошлого года. По предварительным данным, автомобиль, который следовал по своей полосе навстречу мотоциклу, вдруг неожиданно начал разворачиваться и пересек сплошную прямо перед двухколесным транспортом. Травмы получили 24-летний водитель иномарки и 17-летний пассажир - студенты из Ирака, обучающиеся в Волгоградском техническом университете. Водитель-иностранец получил перелом стоп, его пассажир госпитализирован с политравмой. ...
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|Общество
|18.05.2018 04:53
Жителям домов №38 и 28 на ул. имени капитана Тряскина пришлось за один день дважды вызывать пожарных для тушения горы сухого мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, больше года управляющая компания «ЖЭК» не убирала сваленные в кучу опиленные ветки деревьев. В дополнении в этот же мусор добавили строительные отходы после проведённого капитального ремонта домов №№38 и 39. При этом коммунальщики не реагировали на требования жильцов по поводу уборки мусора. «В результате халатного отношения работников управляющей компании горы сухого мусора загорелись за домами №39 и 28», - сообщили горожане. Между тем, как рассказали волгоградцы, обращения по поводу случившегося...
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|Политика
|17.05.2018 20:45
В Волгограде глава Совфеда РФ указала "яйцеголовым" чиновникам на низкую рождаемость, уродскую рекламу и падение в промышленности
С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Ее выступление для многих местных политиков, которые до сих пор изъясняются канцеляризмами и боятся живого слова, можно считать образцом того, как нужно доносить до общественности свои мысли. Валентина Ивановна приехала в Волгоград не в роли гастролирующей звезды – с шаблонной заготовленной программой. К визиту она основательно подготовилась – это было видно, поскольку она смело оперировала цифрами и фактами о происходящих в жизни региона процессах. И, конечно же, следуя своему фирменному стилю, Матвиенко...
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|Общество
|17.05.2018 20:27
Творческие работы воспитанников ГКУ "Камышинский детский дом" и детей из приёмных семей, проживающие в Камышинском районе, признаны лучшими и удостоены Международной премии "Золотой шар", сообщает ИА "Высота 102". Благодаря этой победе наши маленькие лауреаты встретят День защиты детей в Москве. Для победителей конкурса запланирована большая праздничная программа. 2 июня в галерее искусств Зураба Церетели состоится церемония награждения победителей конкурса. Творческое состязание детей и подростков было организовано Фондом "Возрождение и надежда", который оказывает помощь талантливым детям, молодежи и инвалидам в поддержке и продвижении социальных, образовательных, культурных и спортивных проектов. По словам директора "Камышинского детского дома" Ирины Буровой, призерами в номинации «Вера....
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|Аналитика
|17.05.2018 20:14
Смотрите сегодня в программе: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушила всю свою харизму на Волгоград и зарядила местную власть на новые свершения. Первый пошел: современный электропоезд успешно перевез пассажиров по новой ветке от аэропорта до центрального железнодорожного вокзала Волгограда. Активисты «Зеленого патруля» роют землю: цель - доказать, что переполненный полигон «Комус» в Светлоярском районе несет опасность для экологии. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в будние дни.
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|Разное
|17.05.2018 18:47
Чтобы спасти от голодной смерти питомца "дворянского происхождения", волонтеру Наталье Миндриной пришлось заплатить нерадивой хозяйке энную сумму. В противном случае - пес бы погиб. Как сообщили ИА "Высота 102" в одной из ветеринарных клиник Волгограда, где сейчас Мухтар проходит "реабилитацию", к ним лохматый пациент поступил в крайней степени истощения. Собака боялась людей и вела себя по отношению к персоналу агрессивно. Но, как говорится, и время лечит. Видимо, пес понял, что в ветлечебнице ему ничто не угрожает, он успокоился, начал есть. Сейчас помимо усиленного питания, проводят обследования и лечение четвероногого пациента. Но говорить о счастливом спасении собаки...
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|Расследования
|17.05.2018 17:19
К 3,5 годам колонии общего режима приговорил суд председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Камышина Валерия Радченко. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в январе 2016 года к нему обратилась 53-летняя учительница русского языка и литературы одной из школ города, с просьбой помочь ей улучшить жилищные условия. У Радченко не было реальной возможности помочь, но он предложил педагогу написать заявление на свое имя и предоставить ряд документов. Затем он сообщил женщине, что ей якобы дадут служебное жилье. Но для ускорения процедуры требуется заплатить 30 тысяч рублей. Деньги, по его словам,...
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18 мая 11:46
18 мая 11:25
18 мая 09:30
Суд в Волгограде обязал клинику возместить моральный вред за проведение сомнительной процедуры ребенку 8
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18 мая 11:25
18 мая 09:30
Суд в Волгограде обязал клинику возместить моральный вред за проведение сомнительной процедуры ребенку 8
17 мая 20:27
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16 мая 17:22
16 мая 13:09
16 мая 12:19
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