|Происшествия
|16.05.2018 20:49
В Волгограде на глазах у хозяйки вспыхнула и полностью сгорела легковушка
Сегодня вечером в Ворошиловском районе Волгограда возле дома №25 по улице Козловская за считанные минуты на глазах у владелицы полностью сгорела «Lada Granta». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, хозяйка машины села за руль, повернула ключ зажигания, после чего под капотом что-то вспыхнуло. Прибывшие на место пожарные спасти легковушку были не в силах. Известно, что возраст автомобиля составляет 3 года.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
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В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение
Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Экология
|16.05.2018 20:40
Активисты-экологи спустились на 4,5 метра под землю на территории полигона ТБО в Светлоярском районе и обнаружили крайне подозрительную жидкость. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении общественной организации «Зеленый патруль», предположительно, это может являться фильтратом, который образуется при длительном хранении отходов. Вода из атмосферы, проходя через толщу отходов, «обогащается» множеством разнообразных веществ, и превращается в сложную по химическому составу жидкость с неприятным запахом. Если данная версия подтвердится лабораторными исследованиями, то, по мнению «Зеленого патруля», Светлоярскому району угрожает серьезная экологическая опасность. Попадая в грунтовые воды или природные водоемы, фильтрат способен отравить все живое на много километров вокруг. По мнению экологов,...
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|Аналитика
|16.05.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В тепличных хозяйствах Волгоградской области нашли тайники с подозрительными химикатами
Смотрите сегодня в программе: на предстоящих выборах в гордуму волгоградские «единороссы» желают победы проверенным товарищам, а не перебежчикам из других партий. Я сажаю алюминиевые огурцы: в теплицах Иловлинского района Волгоградской области нашли не только незаконных мигрантов, но и тайники с подозрительными химикатами для выращивания овощей. Место встречи - Волгоград: участникам регионального кадетского слета полицейских классов показали особенности непростой работы во имя торжества закона. Ровно через год после трагедии со взрывом газа: бывшие жители многоэтажки на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда собрались на месте снесенного дома. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно,...
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|Расследования
|16.05.2018 17:15
Арестованного за взятку главного патологоанатома Волгоградской области подозревают и в подмене результатов вскрытия
Главврач областного патологоанатомического бюро Вадим Колченко, подозреваемый в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела о служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, его подозревают в подмене результатов вскрытия. По данным следствия, установив, что смерть беременной волгоградки наступила от вирусной инфекции, подозреваемый решил искусственно занизить статистический показатель так называемой "материнской смертности" на территории Волгоградской области. Зная, что при жизни пациентке был выставлен в числе прочих диагноз "Аутоиммунный гепатит", главврач, подменил её биологические образцы на объекты неизвестного мужчины, скончавшегося от схожего заболевания, чтобы в ходе исследования подтвердить именно этот смертельный...
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|Происшествия
|16.05.2018 16:55
Профессиональных мошенников-гастролеров в Волгограде задержали при силовой поддержке волгоградского и саратовского СОБР. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, силовая поддержка была оказана столичным полицейским, которые проводили здесь операцию по задержанию злоумышленников. По подозрению в мошенничестве задержаны четверо граждан в возрасте от 28 лет до 41 года. По данным следствия, они звонили жителям Москвы и, представляясь соцработниками, сообщали о компенсации, которая положена в рамках программы по поддержке пенсионеров. Для перечисления денег аферисты требовали от стариков реквизиты банковских карт и цифровые коды, а после получения доступа к накоплениям пожилых людей мошенники опустошали их счета. В ходе обысков...
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|Расследования
|16.05.2018 16:48
Сегодня решением Центрального районного суда арестован на два месяца главврач ГБУЗ "Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области" Вадим Колченко, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Напомним, Колченко задержали 14 мая по подозрению в получении крупной взятки. В операции участвовали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ – "Получение взятки". По данным следствия, в учреждении брали деньги с родственников усопших за переодевание и косметологические процедуры. Деньги брал подчинённый Вадима Колченко, а ему отдавал 30% так называемого "отката". На...
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|Расследования
|16.05.2018 16:30
Прокуратура Волгоградской области добилась отмены незаконного решения об условно-досрочном освобождении осужденного за незаконный оборот наркотиков и оружия Петра Скоробогатова. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня президиум Волгоградского областного суда удовлетворил кассационное представление прокуратуры региона, отменил решение Урюпинского городского суда об освобождении Скоробогатова. Так, Скоробогатов, ранее осужденный к 5 годам 3 месяцам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и оружия, а также кражи, был освобожден условно-досрочно от наказания, фактически отбыв в колонии 2 года 10 месяцев. Прокуратура Волгоградской области оспорила решение в кассационном порядке. По законодательству Скоробогатов, совершивший особо тяжкие преступления, мог рассчитывать на досрочное...
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|Общество
|16.05.2018 16:06
По всей стране 18 мая стартует Всероссийская "горячая линия". Как сообщает ИА "Высота 102", в течение недели жители российских регионов, в том числе Волгоградской области, смогут пожаловаться на качество общественного питания в школах и детсадах, получить консультации специалистов Роспотребнадзора, а также высказать пожелания и предложения по улучшению организации питания. В Роспотребнадзоре России обещают, что конструктивные предложения родителей будут учтены при организации питания детей и подростков в предстоящем учебном году. Жители Волгоградской области могут обращаться по телефонам: 8-8442-24-36-30 - "горячая линия" Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области; 8-8442-23-00-06, 8-8442-23-00-07 - отдел защиты прав потребителей; 8-8442-23-86-56 - отдел надзора по гигиене детей и...
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|Общество
|16.05.2018 16:06
Как новогоднюю елку украшают игрушками, так и обычное дерево, которое растет на перекрестке улиц Дачная и Лазоревая в Красноармейском районе Волгограда, неизвестные «дизайнеры» одели в убранство из… мусорных мешков. Вот такие снимки прислали в редакцию ИА «Высота 102» волгоградцы, которые случайно проезжали мимо. «Видно, что мусорные мешки на ветки привязывали специально, это нас больше всего поразило, - рассказали очевидцы. – И самое главное, как выяснилось, жители этих улиц, с которыми нам удалось переговорить, не видят в этом ничего стыдного: мол, да пусть себе висят». "Вот так мы любим свой город", - заключили авторы снимков. ...
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|Расследования
|16.05.2018 15:44 (Обновлено: 16.05.2018 16:38)
Перед судом в Волгоградской области предстанут 60-летний житель Новониколаевского района и его 25-летняя дочь, которые пытались мошенническим путем получить 600 тысяч рублей на развитие хозяйства. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, оба обвиняются в крупном мошенничестве и готовятся предстать перед судом. По версии следствия, в мае 2014 год дочь зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Женщина якобы выращивала овощи на продажу, но на самом деле в сельском хозяйстве она не работала. На основании подложных документов, которые ей помогал сфальсифицировать отец, обвиняемая получила грант, но ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ...
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|Политика
|16.05.2018 15:23
Последняя группа желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России» из 64 человек сегодня успела заскочить в вагон уходящего предвыборного поезда. Как сообщает ИА «Высота 102», оргкомитет закрыл регистрацию и утвердил итоговый список участников, в который вошли 187 человек. Все они претендуют на звание кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от партии власти. Прием заявлений длился со 2 апреля по 15 мая. Всего в единый день голосования, 9 сентября, будет разыграно 36 мандатов в представительное собрание города-героя. Испытание предварительным голосованием – обязательная процедура для тех, кто намеревается баллотироваться в депутаты от партии, имеющей большинство в российском парламенте....
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|Общество
|16.05.2018 14:59
Начались пуско-наладочные работы на четырех новых электроподъемниках на станции скоростного трамвая «Пионерская». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, специалистам предстоит провести калибровку установленных подъемных механизмов, после этого рабочие приступят к монтажу балюстрады и боковой облицовки новых эскалаторов. Добавим, что на еще трех станциях - «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» - ремонтные работы завершены, эскалаторы работают в штатном режиме. Долгое время обновлению инфраструктуры МУП «Метроэлектротранс» не уделялось должного внимания, в результате чего степень изношенности некоторого оборудования, в том числе эскалаторов, приблизилась к 100%. Работу электроподъемников по соображениям безопасности пришлось приостановить. Установка современных эскалаторов позволит вывести на новый уровень комфорт пассажиров....
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|Общество
|16.05.2018 14:47
Сегодня в годовщину взрыва газа в доме №60 по проспекту Университетскому его бывшие жильцы встретились на месте трагедии, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Несколько десятков человек с цветами пришли на то самое место, где когда-то стоял их дом. Они привязывали гвоздики к стволу тополя, что рос под их окнами. В 13:05 - то самое время, когда взорвался скопившийся в строении газ, началась минута молчания. Сегодня жители дома и арендаторы располагавшихся в нем помещений не только вспоминали погибших и пострадавших во время трагедии, но и подписали письмо в Следственный комитет России....
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|Расследования
|16.05.2018 13:24
Ранее судимый 20-летний житель Волгограда Данила Голин осужден к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбойное нападение, повлекшее гибель пенсионерки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вечером 11 августа прошлого года Голин, находясь в состоянии алкогольного опьянения на ул. Рославльская в Кировском районе Волгограда, увидел проходившую мимо пенсионерку. Пожилая женщина оступилась и упала на землю, после чего Голин подбежал к ней и отобрал сумку. Потерпевшая попыталась оказать сопротивление, но силы были не равны. Нападавший избил пенсионерку до потери сознания, после чего снял золотые серьги и скрылся с похищенным имуществом. От полученных травм 64-летняя...
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|Общество
|16.05.2018 13:09
Руководство ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" в установленный срок исполнило предупреждение об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства при вскрытии тел умерших, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского УФАС. Напомним, что в апреле текущего года антимонопольное ведомство выдало указанному отделению судмедэкспертизы предупреждение о запрете доведения работниками данного учреждения до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с конкретным хозяйствующим субъектом может обеспечить преимущество при получении услуг ГБУЗ "ВОБСМЭ", что содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Во исполнение предупреждения руководство отделения судмедэкспертизы провело производственное совещание с сотрудниками, на котором до них была доведена...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|16.05.2018 12:30
Поднятый со дна Волги бронекатер, пролежавший под водой 75 лет, раскрывает тайны. Исследование личных вещей, записи в судовых журналах помогают установить судьбы членов экипажа. В архивах сохранились сведения о том, что краснофлотцы с БК-31 комендор Гришин, рулевой Канцедалов и старшина группы мотористов Дмитриев за то, что покинули бронекатер во время обстрела противником 9 октября 1942 года, были удостоены позорного клейма "дезертиры" и расстреляны перед строем 12 октября 1942 года. Как рассказала ИА «Высота 102» заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева, сейчас музей-заповедник «Сталинградская битва» и музей «Наследие» совместно готовят соответствующие документы в Министерство обороны РФ...
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