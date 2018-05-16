Лидер Волгоградского реготделения «Единой России» выразил свое отношение к партийным «хамелеонам»





Последняя группа желающих принять участие в предварительном голосовании «Единой России» из 64 человек сегодня успела заскочить в вагон уходящего предвыборного поезда. Как сообщает ИА «Высота 102», оргкомитет закрыл регистрацию и утвердил итоговый список участников, в который вошли 187 человек. Все они претендуют на звание кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от партии власти. Прием заявлений длился со 2 апреля по 15 мая. Всего в единый день голосования, 9 сентября, будет разыграно 36 мандатов в представительное собрание города-героя.

Испытание предварительным голосованием – обязательная процедура для тех, кто намеревается баллотироваться в депутаты от партии, имеющей большинство в российском парламенте. Однако для первой тройки предвыборного списка, так называемых «паровозов», может быть сделано исключение. Как пояснил информагентству секретарь реготделения «ЕР» Сергей Горняков, данный вопрос решается по усмотрению регионального политсовета, который после 3 июня утвердит состав первой тройки кандидатов.

Среди участников праймериз – 24 нынешних депутата городской думы из 48. Отметим, что в думской фракции «ЕР» состоят 33 нардепа. Таким образом, далеко не все думцы-единороссы по тем или иным причинам решили сражаться за статус кандидата от партии большинства. Вероятно, были и такие, кто реально осознает, что им попросту ничего не светит.

Пожалуй, единственный ценз, установленный в этом году «Единой Россией» для участников предварительного голосования – это отсутствие принадлежности к другим политическим силам. В предыдущие годы была практика допуска на праймериз только лиц, у которых отсутствует судимость. В этом году по решению федерального руководства партии этот пикантный нюанс решили обойти стороной.

Для некоторых волгоградцев, состоящих в конкурирующих с «ЕР» организациях, запрет на сторонний партбилет явился сигналом к действию. Так, незадолго до начала праймериз депутат гордумы Ирина Карева вышла из «Справедливой России». Точно также поступил скандальный блогер Алексей Ульянов, отказавшийся недавно от своей любви к «Родине», также как когда-то и к "Коммунистам России". Депутату гордумы от КПРФ Денису Глазунову было проще – он беспартийный, хотя и был избран от компартии, поэтому смена политической ориентации для него прошла безболезненно.

Корреспондент ИА «Высота 102» поинтересовался у лидера реготделения «Единой России», как лично он относится к партийным перебежчикам. Сергей Горняков, загадочно улыбнувшись, заметил, что в Положении о предварительном голосовании каких либо запретов на этот случай не содержится. «Но, конечно, хотелось бы, чтобы наши партийцы, которые долго состоят в партии, были победителями на этих участках», - уверенно заключил Сергей Горняков.

Напомним, по правилам проведения предварительного голосования, каждый из его участников должен как минимум дважды выступить на публичных дебатах, которые организует «Единая Россия». Лучших из лучших выберут волгоградцы, которых приглашают на участки для голосования 3 июня. Предварительное голосование пройдет по образу и подобию настоящих выборов – к примеру, будет отпечатано свыше 200 тысяч бюллетеней со степенью защиты в виде голографической марки. Участники праймериз, набравшие большее количество голосов, будут выдвинуты на предстоящие выборы в гордуму от «ЕР». Есть люди, которые из одной партии вышли и пытаются участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия».



