На станции «Пионерская» в Волгограде готовятся "зашагать" экскалаторы

Начались пуско-наладочные работы на четырех новых электроподъемниках на станции скоростного трамвая «Пионерская». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, специалистам предстоит провести калибровку установленных подъемных механизмов, после этого рабочие приступят к монтажу балюстрады и боковой облицовки новых эскалаторов. Добавим, что на еще трех станциях - «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная» - ремонтные работы завершены, эскалаторы работают в штатном режиме.

Долгое время обновлению инфраструктуры МУП «Метроэлектротранс» не уделялось должного внимания, в результате чего степень изношенности некоторого оборудования, в том числе эскалаторов, приблизилась к 100%. Работу электроподъемников по соображениям безопасности пришлось приостановить. Установка современных эскалаторов позволит вывести на новый уровень комфорт пассажиров. Машины типа LE-6 отличаются тихоходностью: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют менее 60 дБА, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Скорость движения зависит от присутствия людей на подъемнике. Такие технологии позволяют не только существенно экономить электроэнергию, но и значительно увеличивают ресурс работы самого эскалатора. Волгоградцы в первую очередь заметят разницу в высоте ступеней: у новых эскалаторов они ниже. Сделано это для удобства и безопасности пассажиров.



