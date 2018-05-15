В Ворошиловском ТРЦ Волгограда ограбили ювелирный салон





Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в ограблении ювелирного салона в Ворошиловском ТРЦ. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник, около половины восьмого вечера, мужчина вошел в помещение салона и попросил показать ему золотые цепочки. Затем схватил четыре штуки и убежал. Украденные ювелирные изделия оцениваются в 76 тысяч рублей.

Приметы преступника: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, волос темно-русый, короткий, среднего телосложения, глаза на выкате, на подбородке пластырь, славянской внешности. Одет: темная толстовка с капюшоном, темные джинсы, на голове серая кепка.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении злоумышленника, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 93-01-11 – дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду или 02.



