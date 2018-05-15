|Происшествия
|16.05.2018 09:07
В Ворошиловском ТРЦ Волгограда ограбили ювелирный салон
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в ограблении ювелирного салона в Ворошиловском ТРЦ. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник, около половины восьмого вечера, мужчина вошел в помещение салона и попросил показать ему золотые цепочки. Затем схватил четыре штуки и убежал. Украденные ювелирные изделия оцениваются в 76 тысяч рублей.
Приметы преступника: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, волос темно-русый, короткий, среднего телосложения, глаза на выкате, на подбородке пластырь, славянской внешности. Одет: темная толстовка с капюшоном, темные джинсы, на голове серая кепка.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении злоумышленника, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 93-01-11 – дежурная часть Управления МВД России по г. Волгограду или 02.
В Волгограде управляющая компания «прячется» от долгов и жильцов в промзоне
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории
В Волгограде березовой роще устроили SPA-процедуры - чистку и омоложение
Будничные съемки далеко не редкой картины для сегодняшнего Волгограда – загаженного двора – неожиданно вылились в почти детективное расследование ИА...
Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде...
Два грузовика с мусором вывезли сегодня из березовой рощи в Кировском районе Волгограда сотрудники компании «Волгострой». Об этом...
|Происшествия
|16.05.2018 10:12
Газопровод низкого давления повредили при проведении земляных работ в Ворошиловском районе. Как сообщил ИА “Высота 102” источник в экстренных службах региона, ЧП случилось во вторник рядом с домом №12 по улице Перова. По имеющимся сведениям, во время работ по благоустройству была повреждена газовая труба диаметром 63 миллиметра. Утечка была устранена, газоснабжение восстановлено. Пострадавших нет.
Прочитана: 313 раз
|Общество
|16.05.2018 10:08
Исполнительный документ неимущественного характера о возврате жителем Волгограда щенка породы французский бульдог по кличке "Уго Чавес Лаки Бой фром Сайберия" находится на исполнении у судебных приставов. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП по региону, после возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил гражданину извещение о вызове на прием, а также требование о предоставлении сведений о месте нахождения собаки. В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что бульдог находится дома у данного гражданина в городе Волгограде. Также выяснилось, что в УФССП России по Красноярскому краю находится исполнительное производство о взыскании с жительницы Красноярска в пользу жителя Волгограда денежных средств в размере...
Прочитана: 235 раз
|Происшествия
|16.05.2018 10:01
Девочка-подросток и мужчина пострадали в ДТП в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, во вторник вечером напротив дома №104 по улице Пушкина 43-летний мотоциклист по касательной столкнулся с ехавшей на велосипеде 14-летней девочкой. С травмами их доставили в больницу.
Прочитана: 161 раз
|Происшествия
|16.05.2018 09:50
Пенсионер погиб и еще один мужчина пострадал в аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник на улице Мачтозаводской столкнулись автомобиль “Ока” и “Daewoo Matiz”. По имеющимся сведениям, 72-летний водитель "Оки" не предоставил преимущество в движении “Daewoo”, и врезался в корейскую малолитражку. В аварии погиб шофер отечественного авто, 34-летний водитель иномарки с травмами госпитализирован.
Прочитана: 313 раз
|Общество
|16.05.2018 09:48
На особый режим работы переходит железнодорожный вокзал Волгограда в преддверии ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 25 мая по 25 июля изменяются маршруты прохода пассажиров железнодорожного вокзала. Временные меры объясняются повышенными требованиями транспортной безопасности – каждому гостю вокзала необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Делается это во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Сообщается, что для удобства пассажиров на вокзалах устанавливается дополнительное досмотровое оборудование, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима...
Прочитана: 382 раз
|Общество
|15.05.2018 20:31
Дни проведения матчей ЧМ-2018 в Волгоградской области станут выходными. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Так, 18, 22, 25 и 28 июня объявлены нерабочими днями. «Считаю, это даст дополнительную возможность жителям принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить на всей территории Волгоградской области, посетить Волгоград, посмотреть матчи, встретиться с родными и друзьями», - сказал глава региона. Напомним, в этом году 2 февраля 2018 года, когда праздновалось 75-летие Сталинградской битвы, было объявлено также нерабочим днем.
Прочитана: 12198 раз
|Аналитика
|15.05.2018 20:29
Смотрите сегодня в программе: стало известно о большом коррупционном скандале в ГБУЗ «Волгоградское патологоанатомическое бюро Волгоградской области» - в здании морга с взяткой в нагрудном кармане поймали главного патологоанатома региона. С помощью авиации и микробиологических препаратов: большую территорию вокруг «Волгоград Арены» избавляют от личинок мошки и комаров. До открытия в Волгограде площадки фестиваля болельщиков ЧМ-2018 остался месяц: организаторы обещают много туалетов и веселье со «звездами». Ночные работы на улице Советской возмутили местных жителей: в мэрии Волгограда уверены, что подрядчики шумят в пределах нормы. Ожившая история подвига БК-31: в музее-панораме «Сталинградская битва» открыли выставку, посвященную экипажу бронекатера, поднятого со...
Прочитана: 19015 раз
|Происшествия
|15.05.2018 18:16
Неспокойной выдалась минувшая ночь для жителей улицы Советской в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница дома №25, из-за активных дорожников не спала вся улица. Тяжелая спецтехника соскребала тонкий верхний слой дорожного покрытия, крошка дробилась и затем вся асфальтная «шуга» тут же грузилась в самосвалы. Грохот разносился по всему микрорайону. К полуночи терпение жильцов лопнуло и они вызвали наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов вызвали на место проведения работ представителя компании «Астроль ДСК». По словам жителей, он не предъявил документа, дающего право на проведение дорожных работ в ночное время. Вместо извинений представитель компании набросился на жильцов...
Прочитана: 7091 раз
|Общество
|15.05.2018 17:47
Демонтаж тротуарной плитки на бульварной зоне проспекта Ленина подрядная организация завершит до конца недели. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Там, где старый слой уже снят, специалисты МБУ «Северное» приступили к обустройству новой брусчатки. Несмотря на то, что работы выполняются в максимально сжатые сроки, для удобства горожан вдоль проспекта Ленина от улицы Краснознаменской до Комсомольской организована временная пешеходная зона. Для этого на проезжей части выставлены водоналивные баки, а сам участок огорожен лентой. Напомним, реконструкция пешеходной зоны проспекта Ленина и улицы Комсомольской стартовала в конце прошлой недели. После выполнения подготовительных работ на участке от улицы...
Прочитана: 1948 раз
|Происшествия
|15.05.2018 17:41
Двое мужчин задержаны при попытке украсть облицовочные плиты с оросительного канала в Старополтавском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, местный житель сообщил в полицию, что двое неизвестных демонтируют железобетонные облицовочные плиты с берегов оросительного канала, принадлежащего межрегиональному агропромышленному центру. Прибывший на место наряд задержал подозреваемых, ими оказались двое 32-летних жителей одного из сел района. Они сознались в том, что воровали железобетонные конструкции, площадью в 12 квадратных метров каждая, для их перепродажи. Всего им удалось снять 101 плиту. Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее результатам решится вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158...
Прочитана: 1359 раз
|Общество
|15.05.2018 17:34
Так называемый русский дом, где гости ЧМ-2018 смогут покушать волгоградские блюда, появится в центре города-героя. Как заявила сегодня на пресс-конференции зампредседателя комитета по культуре региона Оксана Маргиани, общепит в формате буфета с местными вкусностями откроется на базе одного из ресторанов в районе пересечения улиц Комсомольская и Чуйкова, сообщает ИА «Высота 102». Однако конкретное заведение пока не называется. Напомним, во время мундиаля в Волгограде, как и во всех остальных 10 городах-организаторах, пройдут гастрономические фестивали. В городе-герое готовится особое, специальное меню для гостей. Это уха из осетра, котлеты из судака, каймак, сталинградская каша из перловки с бычьими хвостами и другие...
Прочитана: 1247 раз
|Расследования
|15.05.2018 17:27
Провести восемь лет и один месяц в колонии общего режима предстоит жительнице Камышина Елене Голованевой, признанной виновной в мошенничестве с пенсией. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная инстанция утвердила приговор суда Камышина. Известно, что женщине назначили выплату социальной пенсии по смерти супруга на период с июня 2010 года по апрель 2018, а также установили федеральную доплату. В октябре 2012 она официально трудоустроилась у индивидуального предпринимателя, но в пенсионный фонд об этом не сообщила. И с осени 2012 по январь 2016 пенсию получала незаконно. Столь долгий срок женщине предстоит провести за решеткой потому, что в...
Прочитана: 2286 раз
|Борьба с коррупцией
|15.05.2018 17:02
Вверх кармашками-2017: Банкротство и посадки подкосили финансовое положение состоятельных депутатов Волгоградской гордумы
Самым обеспеченным депутатом Волгоградской городской думы по итогам 2017 года стал председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации слуг народа, доходы Дмитрия Дильмана в прошлом году составили более 33 миллионов рублей. Тогда как по итогам 2016 года было почти в три раза меньше – 10,2 миллиона рублей. При этом в списке имущества депутата за год произошли изменения. Если 8 земельных участков, дом, 2 садовых дома, квартира, встроенное помещение остались, то вот невосполнимые потери постигли перечень транспортных средств. Теперь у Дмитрия Дильмана остался всего...
Прочитана: 5346 раз
|Расследования
|15.05.2018 15:11
Бывший глава администрации Заливского сельского поселения Октябрьского района готовится предстать перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. Как установлено прокурорской проверкой, обвиняемый подписал несоответствующие действительности акты о приемке выполненных работ по ремонту грунтовых дорог на улицах Вишневая и Степная в х.Заливском Октябрьского района. На самом деле дороги не ремонтировались, а по фиктивным документам подрядчику из бюджета было перечислено около 100 тыс.рублей. Расследование уголовного дела проводилось Котельниковским МСО СУ СК РФ...
Прочитана: 2278 раз
|Общество
|15.05.2018 14:09
Около 45 тысяч рублей заплатит ООО «Управление отходами-Волгоград» энергетикам в качестве причиненного им ущерба. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, с иском к компании, занимающейся вывозом мусора, обратилось МУПП «Волгоградские межрайонные сети» в связи с инцидентом, который произошел еще осенью прошлого года. Тогда мусоровоз, принадлежащий ООО "Управление отходами-Волгоград", на ул. Ладыгина,7, двигаясь к мусорной стоянке, порвал кабель воздушной линии ЛЭП. Стоимость работ муниципального предприятия по восстановлению линии ЛЭП на предприятии оценили в 39 тысяч рублей. А семь часов аварийной ситуации – еще в 5 тысяч рублей из-за недоотпуска электроэнергии. Решение суда не вступило в законную...
Прочитана: 2488 раз
16 мая 09:50
16 мая 09:07
В Ворошиловском ТРЦ Волгограда ограбили ювелирный салон 7
15 мая 20:29
15 мая 18:16
15 мая 17:02
15 мая 15:11
15 мая 14:09
15 мая 13:18
15 мая 13:13
15 мая 11:01
15 мая 10:48
15 мая 10:00
Происшествия
16 мая 09:50
16 мая 09:07
В Ворошиловском ТРЦ Волгограда ограбили ювелирный салон 7
15 мая 18:16
15 мая 18:06
15 мая 10:48
14 мая 08:41
11 мая 10:29
10 мая 13:31
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 15 Мая, Вт
Волгоград
температура 26..28 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
15 Мая, Вт
|1 $
|61.7684 руб.
|1 €
|73.9430 руб.
|1 GBP
|83.9124 руб.
|1 CHF
|61.8055 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории5
Просмотров: 31399
Просмотров: 10535
Просмотров: 10342
Просмотров: 9342
Просмотров: 7960
Просмотров: 5853
Просмотров: 5428
Просмотров: 5428
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +43 / 8-
Рекомендации: +41 / 5-
Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории5
Рекомендации: +35 / 26-
Стала известна сумма взятки, в получении которой подозревают прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области44
Рекомендации: +33 / 8-
Рекомендации: +32 / 19-
Рекомендации: +29 / 22-
Рекомендации: +26 / 15-
Рекомендации: +26 / 3-
Рекомендации: +24 / 8-