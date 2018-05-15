В центре Волгограда укладчики тротуарной плитки включают «космическую скорость»





Демонтаж тротуарной плитки на бульварной зоне проспекта Ленина подрядная организация завершит до конца недели. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Там, где старый слой уже снят, специалисты МБУ «Северное» приступили к обустройству новой брусчатки. Несмотря на то, что работы выполняются в максимально сжатые сроки, для удобства горожан вдоль проспекта Ленина от улицы Краснознаменской до Комсомольской организована временная пешеходная зона. Для этого на проезжей части выставлены водоналивные баки, а сам участок огорожен лентой.

Напомним, реконструкция пешеходной зоны проспекта Ленина и улицы Комсомольской стартовала в конце прошлой недели. После выполнения подготовительных работ на участке от улицы Краснознаменской до Комсомольской и от Симбирцева до арки дома по проспекту Ленина, 15 будет уложена новая тротуарная плитка.













Работы ведутся и на бульварной части улице Комсомольской. На участке от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Советской по обеим сторонам дороги также выложат брусчатку, установят урны и высадят деревья. Проектом также предусмотрено обустройство парковочных карманов на участке от проспекта Ленина до улицы Советской, появятся здесь и велодорожки. Напротив Центрального банка подрядчик уложит зеленый газон.



