Провести восемь лет и один месяц в колонии общего режима предстоит жительнице Камышина Елене Голованевой, признанной виновной в мошенничестве с пенсией. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная инстанция утвердила приговор суда Камышина. Известно, что женщине назначили выплату социальной пенсии по смерти супруга на период с июня 2010 года по апрель 2018, а также установили федеральную доплату. В октябре 2012 она официально трудоустроилась у индивидуального предпринимателя, но в пенсионный фонд об этом не сообщила. И с осени 2012 по январь 2016 пенсию получала незаконно.

Столь долгий срок женщине предстоит провести за решеткой потому, что в 2014 году за торговлю наркотиками ее приговорили к 8 годам лишения свободы, но дали отсрочку до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. За мошенничество с пенсией ее приговорили еще к 1,5 годам колонии. И лишили права отсрочки.











