В Волгограде ищут поджигателей аттракциона

Двоих мужчин, подозреваемых в поджоге батута в Краснооктябрьском районе, ищут сотрудники полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник в 03:46 возле кафе "Лукоморье", расположенного в доме №9 по улице Гуртьева, двое неизвестных подожгли батут. Следователи Краснооктябрьского отдела полиции возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ – “Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога”.

Приметы злоумышленников:

1. На вид 25-30 лет, рост 170-185 см, среднего телосложения. Одет: темная кепка, темная толстовка с капюшоном, кроссовки черные с белыми вставками.

2. На вид 25-30 лет, рост 170-185 см, среднего телосложения. Одет: кепка со светлыми вставками, темная кофта, темные джинсы, темные кроссовки с белой подошвой.

Всем, кто располагает сведениями о случившемся или местонахождении разыскиваемых полиция просит сообщить об этом по телефону 02.











