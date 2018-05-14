







Обвиняемый в убийстве двух волжанок Александр Масленников сегодня отказался от дачи показаний во время судебного процесса, сообщает ИА "Высота 102". Это произошло во время заседания в Волгоградском областном суде, на котором сейчас рассматриваются доказательства стороны защиты. Отказ он объяснил своей неготовностью. В тоже время он не стал отказываться от оглашения показаний, данных во время следствия. Тогда он признался в убийстве. И рассказал следователям о случившемся. В караоке-клуб он пришел, чтобы познакомиться с девушками. Для продолжения знакомства он заранее снял квартиру на сутки. По его словам, конфликт с девушками вышел случайно. Когда он приехал с ними на съемную квартиру, то вскоре заказали пиццу. Когда одна из девушек вышла покурить, он попытался поцеловать ее подругу Дарью Лабутину. Та оттолкнула его. При этом он, ножом которым резал пиццу, не специально поранил ей руку. Пострадавшая девушка убежала в ванную и попыталась остановить кровотечение. Когда Масленников пошел за ней, Дарья стала грозить ему. Тогда он убил девушку, а затем и ее подругу.

После убийства злоумышленник, как он сам признался, ходил по ночному Волжскому и пил водку. Именно тогда он выбросил телефоны девушек. Затем он позвонил хозяйке квартиры, продлил аренду на сутки. Согласно озвученному протоколу допроса, в это же время Масленникову пришла мысль избавиться от тел убитых при помощи мясорубки. Он даже купил кухонную утварь, но когда включил ее, понял, что прибор издает слишком много шума и отказался от своей идеи. Тела жертв он расчленил кухонным ножом, а останки сложил в пластиковые мешки. На одном из допросов он также упомянул, что хотел спрятать мешки на чердаке дома, где снял квартиру, но и от этой затеи отказался. Спрятав тела убитых, он подался в бега. В его показаниях прозвучало, что он уехал в Подмосковье, так как там у него жила девушка. Отметим, что почти все время, пока зачитывали его показания, Масленников сидел, обхватив голову руками, и не поднимал глаз от пола. Примерно через час после начала их оглашения подсудимый попросил о перерыве, но тот не потребовался: заседание отложили на несколько дней для подготовки гособвинением вопросов к подсудимому.

Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года. В Волжском пропали две девушки. Выяснилось, что они отдыхали в караоке-клубе вместе с 31-летним ранее судимым местным жителем Александром Масленниковым. Вместе они поехали на снятую Масленниковым на сутки квартиру. По данным следствия, спустя всего несколько часов он убил девушек и расчленил их тела. Затем Масленников спрятал останки и скрылся. Но вскоре его задержали в Московской области. Известно, что за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.