В самом массовом сообществе болельщиков "Ротора" в интернете прошел опрос по итогам неудачного сезона волгоградской команды в ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», болельщикам было предложено 4 варианта ответа на вопрос, кто, по их мнению, виновен в провальном сезоне. Подавляющее большинство высказалось за вариант "Руководство клуба и облспорткомитета" (73%). Версии "Игроки команды" придерживаются 17,5% опрошенных, "Тренерский штаб" - 6,5%. Еще 3% высказались за то, что главная причина столь неудачного выступления - сами болельщики.

Напомним, команда заняла в турнирной таблице 17-е место из 20 возможных и по регламенту должна покинуть лигу, вылетев во Второй дивизион. При этом "Ротор" может сохранить прописку, если от участия в следующем первенстве откажется выступать какая-то из имеющих на это права команд.

В текущем сезоне через состав "Ротора-Волгоград" прошли 39 футболистов, большинство из которых высокооплачиваемые воспитанники футбольных школ других регионов, а также 2 тренера - Валерий Есипов и Сергей Павлов. Бюджет клуба при этом считается весьма солидным по меркам ФНЛ, по объемам финансирования "Ротор" занимает по оценкам специалистов 7-8 место в лиге.



