Их работа незаметна, но важна: в Волгограде награждены более 130 сотрудников охранно-конвойной службы МВД





Более 130 сотрудников охранно-конвойных подразделений МВД РФ Волгоградской области получили ведомственные знаки “За отличную службу в МВД”, “Отличник полиции”, а также почетные грамоты, благодарности и премии. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, награждение состоялось на торжественном собрании в канун годовщины создания охранно-конвойной службы МВД России. Сегодня ей исполняется 80 лет.

“Вы делаете незаметную, но крайне важную для системы МВД, следственного комитета и всей судебной системы работу. Добросовестно выполняя служебные обязанности, вы способствуете реализации принципа неотвратимости наказания”, - сказал в своей поздравительной речи начальник ГУ МВД РФ по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Он также подчеркнул высокий профессионализм сотрудников и отметил повышенную опасность и сложность их работы.

Только за четыре месяца текущего года в спецучреждениях полиции региона содержалось почти восемь тысяч подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, также были отконвоированы более 20 тысяч заключенных под стражу.





Для справки: Свою историю охранно-конвойные подразделения МВД России ведут с 1938 года - тогда приказом НКВД СССР был введен Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции.







