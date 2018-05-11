Главный тренер "Ротора-Волгограда" не собирается в отставку





Главный тренер ФК “Ротор-Волгоград” Сергей Павлов опроверг слухи о своей отставке. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, этот вопрос был задан в числе первых на послематчевой конференции, состоявшейся сразу после встречи волгоградских футболистов с подмосковной командой “Химки”. Сергей Павлов пояснил, что скоро заканчивается срок контрактов, заключенных с руководством команды, поэтому будет решаться вопрос об их продлении или расторжении. Напомним, информация о его возможной отставке по инициативе работодателя недавно появилась в ряде СМИ. Сергей Павлов, между тем, заверил, что волгоградский клуб избежал участи вылета из первого дивизиона ФНЛ. Такой вывод был сделан на анализе результатов и положения других команд. Однако официально о том, какие команды останутся в первом дивизионе, станет известно на следующей неделе.



