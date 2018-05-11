Мурашки и обнимашки: журналист из Англии встретил в Волгограде День Победы, сходил на футбол и прикоснулся к истории







Английский журналист Грэмм Филлипс, известный своими репортажами из Донбасса и ненавистью к любым проявлениям фашизма, провел несколько дней в Волгограде и снял серию материалов обо всем, что здесь увидел. Главной целью было рассказать правду о городе на Волге, ужасами которого зарубежная пресса периодически пугает будущих гостей чемпионата мира. Грэмм оценил качество сидений на новом футбольном стадионе, примерил плащ-палатку из экспозиции «Воинского эшелона», посетил местные заведения общепита и подготовил полный обзор о прошлом и настоящем города, больше известного иностранцам под именем Сталинград. Журналисты ИА «Высота 102», которых в Волгограде ничем не удивишь, не без удовольствия понаблюдали за тем, как англичанин окунался в местную действительность. И это было интересно.