Жители жилого квартала по улице Иркутской в Ворошиловском районе просят управляющую компанию и чиновников ответить на вопрос, когда будет «доведена до ума» спортивная площадка в их дворе. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, покрашенные несколько лет назад металлические конструкции уже покрылись ржавчиной, что прибавило унылость всему пейзажу.





По словам волгоградцев, в округе очень много многоквартирных домов, и обустроенная территория со спортивными снарядами не только дала бы возможность заниматься детям и взрослым спортом, но и «просто радоваться», - говорят жильцы.





Однако, судя по всему, - говорят жители, - «никто не желает заниматься благоустройством, поэтому вот такое запустение и удручающий вид».





Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.