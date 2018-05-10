Волонтёры «КАУСТИКа» помогают бездомным животным









Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» трудовым десантом вышли на уборку территории приюта для бездомных животных в Красноармейском районе.

В очередной добровольной акции волонтеров КАУСТИКа вместе с заводчанами, уже не впервые, участвуют и активисты центра по работе с подростками и молодежью «Форум». До этого была совместная высадка деревьев на Севастопольской набережной, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании.

На этот раз адрес добровольной помощи волонтеров – приют для бездомных животных, расположенный с февраля 2018 года в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, волонтеры привели в порядок прилегающую парковую зону, частично освободили чердак здания от крупногабаритного мусора.













Новый приют появился в Красноармейском районе под эгидой международного благотворительного фонда помощи бездомным животным «Твори Добро». По словам директора Фонда Яны Водолажской, в приюте находится около сотни обретших свой дом питомцев. Подбирают и приносят брошенных животных отовсюду. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, прививают, кормят и выгуливают. Есть счастливчики, которых уже «пристроили» в хорошие руки.

Напомним, волонтерское движение работников КАУСТИКа организовано в марте этого года и объединяет неравнодушных людей независимо от их возраста и занимаемой должности. Дети работников также оказывают посильную помощь родителям в трудовых десантах. В планах волонтёров КАУСТИКа – и далее продолжить оказывать помощь приюту для бездомных животных в Красноармейском районе Волгограда.