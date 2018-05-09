Волгоград: в День Победы на главную высоту России поднялись 200 тысяч человек









Около 200 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией на Мамаевом кургане. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всего в торжествах, прошедших в регионе, участвовали более полумиллиона человек. Так, в Волгограде, парад собрал около 25 тысяч зрителей, в “Бессмертном полку” участвовали 55 тысяч человек. Порядок на празднике поддерживали около четырех тысяч сотрудников полиции, Рогсвардии, Волгоградской академии МВД, казачества и дружинников. Финальный матч Кубка России по футболу, собравший свыше 40 тысяч зрителей, охраняли более двух тысяч стражей порядка. Сотрудники областного МЧС провели праздник в режиме повышенной готовности.



