Сегодня после посещения Военно-мемориального кладбища Россошки капитан юношеской немецкой команды Ян-Аурель Биссек вручил представителям Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями чек на 10 тысяч евро, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. В составе делегаций России и Германии мемориал посетили сотрудники посольств двух стран, футболисты юношеской сборной Германии U18 и воспитанники волгоградской футбольной академии «Ротор». К памятникам павшим воинам были возложены цветы. Для гостей провели небольшую экскурсию и рассказали об истории появления кладбища, на разных частях которого захоронены останки советских бойцов и солдат вермахта. Во время совместного обеда к россиянам и немцам обратились заместитель генсека РФС по международным вопросам Екатерина Федышина и глава DFB Райнхард Гриндель. Известно, что мероприятие прошло при непосредственном участии Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями. В эти минуты представители Немецкого футбольного союза присутствуют на «Волгоград Арене», где проходит финальный матч Кубка России.

Фото rfs.ru

