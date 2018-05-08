Николай Максюта, Почетный гражданин Волгоградской области: С праздником Победы ! Вечная слава солдату-победителю !

Дорогие волгоградцы-сталинградцы, ветераны, труженики тыла !

От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной войне!

Все дальше в историю уходят годы лихолетья, которые унесли жизни миллионов советских людей, вставших на защиту свободы и независимости нашей Родины. Мужество наших отцов и дедов, их стойкость, самоотверженность всегда будут примером высшего служения Отечеству для всех поколений россиян. Мир помнит подвиг народа, спасшего его от ужасов фашизма.

Защитники Сталинграда совершили свой беспримерный подвиг, который переломил ход войны. Память обо всех погибших в жесточайших боях на берегах Волги, на фронтах Великой Отечественной войны живет в сердцах всех поколений.

Дорогие ветераны! Вы отстояли свободу нашей Родины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Огромный вклад в Победу над врагом внесли и труженики тыла. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за Победу!

Сегодня мы отдаем дань уважения и любви нашим фронтовикам и труженикам тыла, преклоняемся перед силой их духа. Наш святой долг и долг будущих поколений - беречь память о воинах, погибших во имя защиты Родины от врага, окружить вниманием и заботой ныне живущих ветеранов!

Желаю участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям Сталинграда, всем волгоградцам благополучия и здоровья!