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Экология
 11.05.2018 07:36

Прокуратура указала на нехватку лесных инспекторов в Волгоградской области

С начала года в Волгоградской области природоохранные прокуроры выявили 12 нарушений в сфере законодательства о защите лесов от пожаров. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, за истекший период объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушения закона, внесены представления в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ГКУ ВО "Светлоярское лесничество". Так, облкомприроды указано на необходимость увеличения штатной численности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Волгоградской области и приведению данного показателя к нормативно установленному. Прокуратура также обратила внимание профильного комитета и лесничества на необходимость активизации и повышение качества рейдовых мероприятий, проведения дополнительных работ по лесоустройству и др.
Напомним, что на территории Волгоградской области введен особый противопожарный режим, в период действия которого штрафы за нарушение правил пожарной безопасности возрастают вдвое. 

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В Астраханской области запретили концерт любимца волгоградской публики Игоря Растеряева из Санкт-Петербурга Руководство города Знаменска в Астраханской области запретило проводить концерт питерского музыканта, поэта и гармониста из Санкт-Петербурга Игоря Растеряева, хорошо знакомого волгоградской публике.  Причиной стало неприличное слово в самой популярной песне артиста «Комбайнеры», сообщает ИА «Астрахань 24». На своей странице в социальной сети молодой человек называет имена причастных к сорванному вечеру: «Администрация города в лице Дубровченко Вячеслава Николаевича (глава города) и Гончаровой Валентины Михайловны (директор Центра Культуры Знаменска) запретила проведение концерта, сообщив, что не допустят выступление по причине присутствия ненормативной лексики в композиции «Комбайнеры». В качестве альтернативы музыкант пригласил своих фанатов и поклонников на концерт, который состоится в Ленинске. Пять...
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Общество 10.05.2018 14:50

Опасная ловушка поджидает автолюбителей при подъезде к Комсомольскому путепроводу, сообщает ИА "Высота 102". На проезжей части, на полосе,  ведущей от проспекта имени Ленина к мосту, разрушилась крышка люка. Ее центральная часть, по-видимому, провалилась в колодец. Теперь  на недавно отремонтированной дороге  образовалось препятствие,  способное повредить автомобиль, и, возможно,  спровоцировать аварию. Водителям нужно быть осторожными, особенно в темное время суток - разглядеть дырку в люке будет практически невозможно. Ограждение вокруг препятствия нет.  
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Экология 10.05.2018 14:38

Волгоградская область попала в число "двоечников" реформы в сфере отходов Федеральная антимонопольная служба России сегодня перенесла на 17 мая заседание о правомерности действий организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурса по выбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО, сообщает ИА "Высота 102". Таким образом, Волгоградской области не удается выбрать регионального мусорного оператора в установленные федеральным законодательством сроки. О необходимости всем регионам сделать это до 1 мая текущего года напомнил в начале недели и.о главы Минприроды РФ Сергей Донской. Он даже пообещал принять меры в отношении ответственных должностных лиц регионов-"двоечников", не назначивших региональных операторов по обращению с отходами к указанному сроку. Селекторное...
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Общество 10.05.2018 14:08 (Обновлено: 11.05.2018 05:09)

В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорняки Именные деревья, высаженные год назад волонтерами в Комсомольском саду Волгограда, заросли сорной травой. Как сообщает ИА "Высота 102", сеянцы дуба, которым чудом удалось выжить без должного ухода и полива, сегодня в буквальном смысле потерялись в бурьяне. Внимание привлекают проржавевшие и покосившиеся таблички с именами известных людей, в честь которых и были посажены деревца.  Так, именные дубы в центре Волгограда посадили  в честь почетного гражданина города-героя Волгограда Александры Пахмутовой, Героя Советского Союза Виктора Хользунова, Героя Советского Союза Алексея Маресьева, дважды Героя Советского Союза Василия Ефремова, депутата Государственной думы Алевтины...
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Экономика 10.05.2018 13:43

На выплату зарплат, строительство ФАПов, благоустройство набережной – на эти и другие важные цели направят прибавку к бюджету Волгоградской области 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы приступили к работе над корректировками главного финансового документа региона. Параметры казны ждет уточнение на 7,7 млрд рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и денежных поступлений из федерального центра. После утверждения новой редакции закона о бюджете области доходная и расходная его части составят по 91,7 млрд рублей. 1,3 млрд рублей, которые поступят в казну области, пойдут на капитальное строительство. Чуть менее полумиллиарда рублей предусмотрено на создание 11 ясельных групп в...
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Расследования 10.05.2018 13:28

В Волгограде задержали вора за кражу драгоценностей из ювелирной мастерской Подозреваемого в краже из ювелирной мастерской в Краснооктябрьском районе Волгограда задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в конце апреля из мастерской вынесли сейф, в котором находились  ювелирные изделия и драгоценные камни стоимостью около  2,5 млн. рублей. При этом  в самом помещении не было ни сигнализации, ни системы видеонаблюдения. Вскоре оперативники  областного главка и отдела полиции № 2 установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный житель Дзержинского района. Известно, что его уже судили за незаконные операции с поддельными деньгами. Свою вину он не признает, но при обысках полицейские изъяли у него 50 ювелирных изделий и 43...
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Аналитика 10.05.2018 12:59

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Аналитика 10.05.2018 12:13

В Волгоградской области в этом году по сокращению уволили почти тысячу человек В первом квартале этого года в Волгоградской области в различных организациях сократили 998 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, всего численность выбывших работников составила 27434 человека, но большая часть ушла с работы по собственному желанию. Количество принятых работников оказалось меньше выбывших – 25761 человек. Между тем, почти 11 тысяч человек в первом квартале трудились неполное рабочее время. Еще почти 35 тысяч человек уходили в вынужденные отпуска. При этом по итогам первого квартала на различные рабочие места требуются более 12 тысяч человек. 
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