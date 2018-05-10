С начала года в Волгоградской области природоохранные прокуроры выявили 12 нарушений в сфере законодательства о защите лесов от пожаров. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, за истекший период объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушения закона, внесены представления в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ГКУ ВО "Светлоярское лесничество". Так, облкомприроды указано на необходимость увеличения штатной численности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Волгоградской области и приведению данного показателя к нормативно установленному. Прокуратура также обратила внимание профильного комитета и лесничества на необходимость активизации и повышение качества рейдовых мероприятий, проведения дополнительных работ по лесоустройству и др.

Напомним, что на территории Волгоградской области введен особый противопожарный режим, в период действия которого штрафы за нарушение правил пожарной безопасности возрастают вдвое.



