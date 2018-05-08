Даниил Никитин из города Фролово Волгоградской области вышел в полуфинал Всероссийского литературного конкурса юных чтецов «Живая классика». Школьник выбрал отрывок о матери из произведения Юрия Яковлева «Сердце земли». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-секретарь конкурса Юлия Сафонова. «Когда я выступал, то представлял, что в зале сидят все друзья и знакомые. Это помогло справиться с волнением», - поделился он впечатлениями.

По условиям конкурса, нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. По три победителя из регионов получили не только грамоты и книги, но и поездку в «Артек» на специальную творческую смену, - рассказали в пресс-службе. Участников ждут встречи с известными актерами, писателями и режиссерами, выступление 9 мая в Севастополе, тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа. Главным событием для всех юных чтецов станет финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» на главной площадке «Артека», в котором примут участие 18 самых талантливых ребят. Выступления сильнейших чтецов оценят ректор ГИТИСа Григорий Заславкий, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства. Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта и сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи.

Для справки: Самый масштабный детский литературный конкурс в России «Живая классика» первый раз состоялся семь лет назад в Петербурге. Ежегодно в нем принимает участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.