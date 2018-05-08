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Культура
 09.05.2018 09:16

Юный артист из Волгоградской области покажет мастерство в "Артеке"


Даниил Никитин из города Фролово Волгоградской области вышел в полуфинал Всероссийского литературного конкурса юных чтецов «Живая классика».  Школьник выбрал отрывок о матери из произведения Юрия Яковлева «Сердце земли». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-секретарь конкурса Юлия Сафонова. «Когда я выступал, то представлял, что в зале сидят все друзья и знакомые. Это помогло справиться с волнением», - поделился он впечатлениями.
По условиям конкурса, нужно выбрать книгу, которая не входит в школьную программу, выучить отрывок продолжительностью не более пяти минут и успешно выступить с ним на школьном, районном и региональном турах. По три победителя из регионов получили не только грамоты и книги, но и поездку в «Артек» на специальную творческую смену, - рассказали в пресс-службе. Участников ждут встречи с известными актерами, писателями и режиссерами, выступление 9 мая в Севастополе, тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа.  Главным событием для всех юных чтецов станет  финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» на главной площадке «Артека»,  в котором примут участие 18 самых талантливых ребят. Выступления сильнейших чтецов оценят ректор ГИТИСа Григорий Заславкий, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства. Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта и сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи.
Для справки: Самый масштабный детский литературный конкурс в России «Живая классика» первый раз состоялся  семь лет назад в Петербурге. Ежегодно в нем принимает участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

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В Волгограде полиция пресекает продажи бесплатных билетов на финал Кубка России ВОЛГОГРАД, 9 мая – РИА Новости, Сергей Астахов. Полиция Волгограда пресекает продажи бесплатных билетов на финал Кубка России по футболу, заявил мэр города Андрей Косолапов. Финальная игра Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) – "Авангард" (Курск) пройдет в среду на стадионе "Волгоград Арена", начало - в 19:00 мск. Болельщики могли получить бесплатные билеты. На игре ожидается порядка 42 тысяч человек. "Очень критически к этому отношусь. Сотрудники полиции сконцентрированы на этом. Сейчас мы пресекаем эти продажи, потому что на финал Кубка России вход для болельщиков бесплатный", - заявил Косолапов журналистам на вопрос о продаже бесплатных билетов на финал Кубка России.
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От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 11:56

В Волгограде прибывших на парад ветеранов встретили аплодисментами Традиционный парад в честь Дня Победы прошел в Волгограде при большом скоплении зрителей. Одним из самых трогательных моментов мероприятия стало прибытие в трибунную часть площади Павших борцов ветеранов Великой Отечественной войны - их встретили аплодисментами. Фронтовики, многим из которых уже за 95, по случаю самого главного своего праздника надели все ордена и изо всех сил старались держаться бодро.  Как сообщает ИА «Высота 102», перед началом праздничного шествия губернатор Волгоградской области передал жителям и гостям города-героя поздравления от президента страны Владимира Путина. А затем началось многократно отрепетированное действо. Участники парада, как...
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Общество 09.05.2018 09:51

Более двух десятков нетрезвых водителей за минувшие сутки были задержаны сотрудниками ГИБДД в Волгограде и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, всего сотрудниками ГИБДД были выявлены 733 различных нарушений правил безопасности на дороге. Произошло две аварии, в результате которых получили различные травмы три человека. Так, днем в Михайловском районе у дома №54 по улице Комсомольской 51-летний водитель “Mazda”, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и сбил стоявшую на обочине 67-летнюю женщину.  С травмой головы пенсионерка была доставлена в больницу. Около половины седьмого вечера у перекрестка улиц Ленина и Покровской  в Волжском 43-летний водитель “Лады Гранты”...
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От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 09:19

В Волгограде с утра на Мамаевом кургане многолюдно С раннего утра, сегодня - в день 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией, многие волгоградцы начали приходить на Мамаев курган, где 50 лет назад в память о погибших в Сталинградском сражении был воздвигнут воинский мемориал. Как  сообщает ИА "Высота 102", одними из первых, кто возложил цветы к Вечному огню в зале воинской славы на главной высоте России со знаменитой всему миру 85-метровой скульптурой "Родина-мать зовет", стали ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров и руководители региональных управлений ФСБ, СУ СК, прокуратуры и ГУ МВД региона.  ...
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Общество 09.05.2018 08:43

Более десятка бытовых пожаров, в которых погибли два человека, возникли на территории региона  за минувшие сутки. Как сообщили ИА “Высота 102”  в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, все силы и средства регионального управления ведомства приведены в режим повышенной готовности. Эта мера вызвана необходимостью обеспечить пожарную  безопасность на время празднования Дня Победы. Пожарные призывают жителей региона соблюдать правила безопасного обращения с огнем в быту, особенно в праздничный день.  Также  сотрудники МЧС напоминают о том, что на территории области действует особый противопожарный режим. В этот период в регионе запрещено разведение костров и проведение работ, связанных с применением открытого огня. Это...
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Общество 09.05.2018 07:08

Дорогие волгоградцы-сталинградцы, ветераны, труженики тыла ! От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы в Великой Отечественной войне!  Все дальше в историю уходят годы лихолетья, которые унесли жизни миллионов советских людей, вставших на защиту свободы и независимости нашей Родины. Мужество наших отцов и дедов, их стойкость, самоотверженность всегда будут примером высшего служения Отечеству для всех поколений россиян. Мир помнит подвиг народа, спасшего его от ужасов фашизма.  Защитники Сталинграда совершили свой беспримерный подвиг, который переломил ход войны. Память обо всех погибших в жесточайших боях на берегах Волги, на фронтах Великой Отечественной войны живет в сердцах всех  поколений.  Дорогие ветераны!...
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От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2018 06:50

В Волгоградской области открыт бюст и памятный знак рыцарям Отчизны - маршалу Жукову и солдату Нурадилову Сегодня в поселке  Колобовка Ленинского района на Аллее Славы открыли бюст маршалу Георгию Жукову и памятный знак  Герою Советского Союза и защитнику Сталинграда Ханпаше Нурадилову. В торжественных мероприятиях приняли участие прибывшие в Волгоградскую область представители ветеранских организаций из Дагестана и Чечни,  юнармейцы, племянник Героя Асрудин Нурадилов, участники автопробега «Памяти Ханпаши Нурадилова», местные жители, школьники, депутаты, представители администраций поселка и района.  Как сообщил ИА  «Высота 102» заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Шунин, выступающие говорили о великом полководце  Жукове и подвиге солдата Нурадилова, отличавшегося невероятной отвагой и бесстрашием.  «Фронтовая газета «Красная Армия» писала...
Прочитана: 915 раз
Экология 08.05.2018 20:08

На свалке под Волгоградом вспыхнул пожар Свалка загорелась сегодня вечером в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на границе района поступил в 16:20. Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили, что горит мусор глубокого залегания. Площадь пожара составила около 200-300 кв.метров.  В 18:30 пожар был локализован, угрозы распространения огня нет. Причины возгорания выясняются.  По словам очевидцев,  пожар начался после трех часов дня. Столб дыма вырастающий неподалеку от Третьей Продольной  был виден за несколько километров. Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности, а в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщить о нем по телефонам 01...
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Аналитика 08.05.2018 20:04

Смотрите сегодня в программе: новый терминал волгоградского аэропорта открыли с музыкой и и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства России. Да будет так: губернатор Волгоградской области уверен, что мечты сбываются. Встреча ретро-поезда «Воинский эшелон»: душевно и со слезами на глазах. Волгоград готовится с размахом отпраздновать очередной День Победы: будет все в лучших традициях города-героя. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
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Спорт 08.05.2018 18:53

Победой немецких футболистов завершился "Международный матч мира" - товарищеская встреча между молодежными сборными России и Германии, сообщает ИА “Высота 102”. Игра, в которой участвовали спортсмены 2000 года рождения, прошла в Волгограде на стадионе “Зенит” при полных трибунах (около 3500 зрителей).  Первый тайм начался на равных, на 6 минуте защитник сборной России Павел Маслов создал опасный момент у ворот сборной Германии, но открыть счет ему не удалось. А на 12-й минуте немецкий нападающий Эрик Хотман забил мяч в ворота россиян. Через 13 минут еще один мяч отправил в ворота соперника  полузащитник Германии Николас Кюн. Во втором тайме на 75 минуте ответный...
Прочитана: 2265 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 16:35

Гости и жители Волгограда увидят праздничный фейерверк накануне 9 мая Первыми увидеть фейерверк в честь празднования 9 мая смогут сегодня зрители программы патриотической акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Это событие станет ярким завершением мультимедийной видеоинсталляции. Сегодня ее покажут в 20.30, 21.00 и 21.30.  Праздничные залпы раздадутся сразу после окончания последнего показа красочной инсталляции, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, акция проходит в городе-герое третий год подряд и представляет собой зрелищную видеоинсталляцию. Сначала зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю городов-героев. После сюжетной видеоинсталляции с проекцией на подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» будет объявлена...
Прочитана: 2382 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 16:14

Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом В День Победы, 9 мая,  внуки и правнуки Героя Советского Союза, летчика-истребителя  Владимира Шевченко  пойдут с портретом своего деда и прадеда в составе «Бессмертного Полка». «Это был человек удивительной и драматичной судьбы, в которой переплелись и взлеты, и падения, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» внук Героя,  депутат волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. – О жизни крестьянского паренька из поселка Панфилово Сталинградской области  поведал в  посвященной нашим выдающимся землякам книге «Сила человеческого патриотизма» волгоградский автор Иван Тихонович Патрин. Он знал Шевченко лично. В книге есть воспоминания  дважды Героя Советского Союза генерала  Павла Ивановича Батова,  генерального секретаря компартии Испании Долорес...
Прочитана: 4399 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 15:53

В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войнеСегодня сотни волгоградцев с цветами идут  к сталинградским святыням, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне.  Традиционно в этот день делегация волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» возлагает цветы и гирлянды к Вечному Огню на площади Павших борцов, в Пантеоне Воинской славы и на Солдатском кладбище на Мамаевом кургане, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».  «9 Мая — это день единения нашей страны, это символ национальной гордости, воинского мужества. В этот день особо ценишь мирное небо над головой.  Ценишь то, ради...
Прочитана: 1250 раз
Политика 08.05.2018 15:44 (Обновлено: 08.05.2018 18:47)

Губернатор рассказал Соколову о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской области Своими планами по созданию на территории Волгоградской области современной транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров поделился сегодня с и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РФ Максимом Соколовым, сообщили ИА "Высота 102" в окружении главы региона. Напомним, федеральный чиновник находится сегодня в Волгограде с рабочим визитом. В первой половине дня Соколов прибыл в аэропорт город-героя, где принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала внутренних линий. Затем и.о министра направился на железнодорожный вокзал Волгограда. По дороге Максим Соколов и Андрей Бочаров сделали остановку на рокадной дороге, прогулялись по набережной. Губернатор рассказал, что в будущем планирует продлить...
Прочитана: 5276 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 15:24 (Обновлено: 08.05.2018 15:24)

На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»Информационный канал Севастополя, 8 мая 2018г. Более 1300 километров преодолели волгоградские велосипедисты-патриоты, чтобы привезти на Сапун-гору города-героя Севастополя землю с Мамаева кургана города-героя Сталинграда. Это уже юбилейный пятый велопробег от города-героя к городу-герою. В прошлом году всю дистанцию успешно преодолели 10 спортсменов. В 2018 году на старт вышли 11 человек. Трасса не стала проще, требования к участникам пробега были даже серьезней. Ежедневно по пять-шесть часов крутили педали. Участник велопробега Дмитрий Крючков рассказывает:«По пути следования оставляли у памятников советским воинам часть земли с Мамаева кургана, участвовали в импровизированных митингах. Благо, встречали во всех городах и поселках радушно, хлебосольно....
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