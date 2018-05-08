Единовременная выплата в размере 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ: в Волгоградской области ее получателями станут более 1700 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Пенсионном фонде России, единовременная выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая-июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными пособиями.



