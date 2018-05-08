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От Сталинграда - до Великой Победы
 08.05.2018 16:14

Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом

В День Победы, 9 мая,  внуки и правнуки Героя Советского Союза, летчика-истребителя  Владимира Шевченко  пойдут с портретом своего деда и прадеда в составе «Бессмертного Полка». «Это был человек удивительной и драматичной судьбы, в которой переплелись и взлеты, и падения, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» внук Героя,  депутат волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. – О жизни крестьянского паренька из поселка Панфилово Сталинградской области  поведал в  посвященной нашим выдающимся землякам книге «Сила человеческого патриотизма» волгоградский автор Иван Тихонович Патрин. Он знал Шевченко лично. В книге есть воспоминания  дважды Героя Советского Союза генерала  Павла Ивановича Батова,  генерального секретаря компартии Испании Долорес Ибаррури, сын которой воевал на сталинградской земле.  В великой битве на Волге они были вместе: испанец Рубен Ибаррури и русский летчик Владимир Шевченко».
Во время гражданской войны в Испании лейтенант Шевченко,  командир авиационного отряда бомбардировщиков,  совершил 156 боевых вылетов. За героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга, получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и  медали «Золотая Звезда». А после командировки в Чехословакию за успешное выполнение задания ему вручили легковую машину «Эмку».
Вот отрывок из книги Патрина: «Когда японцы напали на Монголию и развязали войну на реке Халхин-Гол, Сталин послал туда Жукова, а командиром 100-й авиабригады был назначен Шевченко. За боевые действия получил орден Монгольской Народной Республики. После победы на Халхин-Голе Сталин принимал с докладом Жукова и Шевченко. Раскуривая трубку, остановился около Владимира Илларионовича. «Шевченко, вы — хулиган. Почему рисковали собой, гоняясь в небе за японским асом? Вы были не рядовым летчиком — вы командовали ВВС!». Жуков замер в напряжении: что будет? Шевченко, выслушав вождя, объяснил: «Да, я рисковал.  Но другого выхода не было». Сталин положил руку на его плечо и произнес: «Правильно, в жизни приходится рисковать, чтобы добиться побед».
Генерал-майор авиации Шевченко прошел всю войну – участвовал во многих военных операциях,  исполнял должности начальника ВВС 37-й армии Юго-Западного  фронта, командира 217-й  и 216-й истребительных авиационных дивизий 14-й Воздушной армии,  был командиром  1-го смешанного авиационного корпуса 17-й Воздушной армии, 182-й штурмовой авиационной дивизии 1-й Воздушной армии… 
«В Сталинграде наш дед командовал 16-й авиадивизией, а затем — авиационным корпусом. Он лично уничтожил 53 вражеских самолета, а летчики подчиненных ему авиасоединений — 570.  За мужество и отвагу  был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Суворова и Кутузова, многими медалями.  Его имя высечено на одной из стел Аллеи Героев», - рассказывает Андрей Гимбатов. 

По его словам, Владимир Шевченко был уникальным человеком, его бесстрашием и мужеством восхищались многие. Он дружил со многими выдающимися людьми России - маршалом  Баграмяном,  с трижды Героем Советского Союза Покрышкиным, Гризодубовой, Расковой, Осипенко, Чкаловым, Серовым. Когда хоронили Серова, на траурном митинге от имени партии и правительства речь произнес заместитель наркома обороны Мехлис, а от летчиков и Героев Советского Союза – Шевченко. Его имя в 1930-х – 1940-х  годах прошлого века гремело по  всей стране. Газета «Красная звезда» посвятила ему почти всю страницу номера от 25 июля 1941 года под заголовком «Тридцать боевых дней авиасоединения Героя Советского Союза Шевченко» и его статью  «Чему учит первый месяц воздушных боев». А поэт Михаил Светлов написал стихотворение: «Летчикам авиасоединения Шевченко». 
«После войны его  судьба оказалась драматичной. В 1948-м году  был арестован.  Был лишен звания Героя Советского Союза, всех наград, «Эмки», но воинское звание - «генерал-майор авиации», что удивительно, ему оставили, - рассказывает Андрей Гимбатов. - В лагерях провел 5 лет и все годы доказывал, что невиновен. Сам  Климент Ворошилов обещал ему «разобраться с несправедливостью». Они были давно и хорошо знакомы:  для выполнения особого задания в Чехословакии  он был командирован лично Сталиным и Ворошиловым в правительственную командировку. 
К 100-летию нашего деда, в 2008 году,  краевед, подполковник в отставке Алексей Тараненко, который тоже знал его,  опубликовал статью  в  «Военно-историческом журнале» под рубрикой «Забытое имя» и под названием «Был вызван товарищем Сталиным на личную беседу», - рассказывает  Андрей Гимбатов.  - Стали появляться воспоминания о нем и в книгах.  «Судьбы генеральские»,  «Бессмертны имена твоих сынов, Россия»,  «Трибунал для «сталинских соколов», в двухтомнике «Воениздата»  «Герои Советского Союза» и других». 
После смерти Сталина Владимир Шевченко вернулся из лагерей домой, в Панфилово. Работал в школе, инструктором в  ДОСААФ, заведовал хлебопекарней и колхозной фермой. И только в 1969 году постановлением Пленума Верховного Суда СССР генерал был полностью реабилитирован, восстановлен в звании Героя Советского Союза и в правах на все государственные награды.
Вот уже почти 40 лет Панфиловская средняя  школа носит имя своего легендарного земляка. На стене  висит  мемориальная доска: «В этой школе учился Герой Советского Союза Шевченко Владимир Илларионович». В школьном краеведческом музее собран материал о его жизни,  проводятся в школе классные часы, посвященные Герою.
«Со своей женой, моей бабушкой,  он  вырастил шестерых детей, среди которых и моя мама, Татьяна Владимировна,   - говорит Гимбатов. – Он очень любил свою малую Родину, рыбалку, фронтовые песни. Умер в  1972 году, хоронили его  со всеми воинскими почестями. Всю свою жизнь он честно жил, честно работал и честно служил Родине. Именно о  таких,  как он, Михаил Светлов писал: «Вы неслись за врагом. Вас победные ветры качали. Тридцать дней боевых, словно тридцать легенд, прозвучали! И кого мне из вас по фамилии раньше назвать, если все, как один, выполняют приказ:  Побеждать!  Разрешите же вас, вылетающих снова в бои, называть как страна вас зовет: Дорогие мои!».  


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Экология 08.05.2018 13:26

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Прочитана: 2061 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 12:33 (Обновлено: 08.05.2018 12:44)

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Прочитана: 1101 раз
Экология 08.05.2018 12:30

Республика Адыгея - четвертый субъект в ЮФО наряду с Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» выбрана региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет заключено с региональным министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.  Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к исполнению обязанностей по вывозу отходов с территории республики, где проживает около полумиллиона человек, компания приступит ориентировочно в октябре-ноябре этого года.  До этого времени предстоит работа по инвентаризации контейнерных площадок, строительству двух мусороперегрузочных мощностей, приобретению дополнительной тары и спецтехники, определению способа сбора отходов в зависимости от территории, выстраиванию...
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От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2018 12:00

Михаил Зимин: «В эти майские дни мы вновь славим героев!» Уважаемые коллеги!  Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляю  Вас с наступающим самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!  В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Для волгоградцев этот праздник  всегда был и остается особенным, важным и значимым. В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов - освободителей.  Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну...
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Борьба с коррупцией 08.05.2018 11:42

Дать взятку начальнику отделения полиции попытался коммерсант из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 64-летнего предпринимателя поймали на одном из рынков Дзержинского района на торговле контрафактной одеждой и обувью. По этому факту подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД была организована проверка, а товар был изъят. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, чтобы “замять” дело,  бизнесмен  решил откупиться полицейских за 25 тысяч рублей. Его задержали в здании УМВД Волгограда, куда он прибыл для дачи объяснений, при попытке передать деньги начальнику отделения. Сейчас продолжается расследование уголовного...
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Происшествия 08.05.2018 11:31

Один человек погиб сегодня при пожаре в Советском районе. Как сообщили ИА  “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области,  сигнал о возгорании на первом этаже  четырехэтажного доме №52 по улице Чебышева поступил в 10:34. На место прибыли  расчеты пожарно-спасательной части №20. Из-за сильного задымления из подъезда пришлось вывести находившихся там людей. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 20 кв.метров. В 11:10 пламя было потушено. На месте пожара обнаружен один погибший, его личность сейчас устанавливают. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.  МЧС призывает жителей Волгограда и области соблюдать меры пожарной безопасности.
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8 мая 16:35
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8 мая 16:14
Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом Комментарии3Смотреть фотографииCмотреть видео
8 мая 15:53
В Волгограде отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
8 мая 15:24
На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»Смотреть фотографии
8 мая 13:30
В канун Дня Победы бойца Красной Армии из Новосибирска увековечили в Волгограде Комментарии1Смотреть фотографии
8 мая 12:33
На станцию Волгоград-1 прибыл «Воинский эшелон» Комментарии2Смотреть фотографии
8 мая 12:00
Михаил Зимин: «В эти майские дни мы вновь славим героев!»Смотреть фотографии
8 мая 11:14
В Волгограде начались мероприятия в честь 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией Комментарии2Cмотреть видео
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