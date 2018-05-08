|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 16:14
Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом
В День Победы, 9 мая, внуки и правнуки Героя Советского Союза, летчика-истребителя Владимира Шевченко пойдут с портретом своего деда и прадеда в составе «Бессмертного Полка». «Это был человек удивительной и драматичной судьбы, в которой переплелись и взлеты, и падения, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» внук Героя, депутат волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. – О жизни крестьянского паренька из поселка Панфилово Сталинградской области поведал в посвященной нашим выдающимся землякам книге «Сила человеческого патриотизма» волгоградский автор Иван Тихонович Патрин. Он знал Шевченко лично. В книге есть воспоминания дважды Героя Советского Союза генерала Павла Ивановича Батова, генерального секретаря компартии Испании Долорес Ибаррури, сын которой воевал на сталинградской земле. В великой битве на Волге они были вместе: испанец Рубен Ибаррури и русский летчик Владимир Шевченко».
Во время гражданской войны в Испании лейтенант Шевченко, командир авиационного отряда бомбардировщиков, совершил 156 боевых вылетов. За героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга, получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А после командировки в Чехословакию за успешное выполнение задания ему вручили легковую машину «Эмку».
Вот отрывок из книги Патрина: «Когда японцы напали на Монголию и развязали войну на реке Халхин-Гол, Сталин послал туда Жукова, а командиром 100-й авиабригады был назначен Шевченко. За боевые действия получил орден Монгольской Народной Республики. После победы на Халхин-Голе Сталин принимал с докладом Жукова и Шевченко. Раскуривая трубку, остановился около Владимира Илларионовича. «Шевченко, вы — хулиган. Почему рисковали собой, гоняясь в небе за японским асом? Вы были не рядовым летчиком — вы командовали ВВС!». Жуков замер в напряжении: что будет? Шевченко, выслушав вождя, объяснил: «Да, я рисковал. Но другого выхода не было». Сталин положил руку на его плечо и произнес: «Правильно, в жизни приходится рисковать, чтобы добиться побед».
Генерал-майор авиации Шевченко прошел всю войну – участвовал во многих военных операциях, исполнял должности начальника ВВС 37-й армии Юго-Западного фронта, командира 217-й и 216-й истребительных авиационных дивизий 14-й Воздушной армии, был командиром 1-го смешанного авиационного корпуса 17-й Воздушной армии, 182-й штурмовой авиационной дивизии 1-й Воздушной армии…
«В Сталинграде наш дед командовал 16-й авиадивизией, а затем — авиационным корпусом. Он лично уничтожил 53 вражеских самолета, а летчики подчиненных ему авиасоединений — 570. За мужество и отвагу был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Суворова и Кутузова, многими медалями. Его имя высечено на одной из стел Аллеи Героев», - рассказывает Андрей Гимбатов.
По его словам, Владимир Шевченко был уникальным человеком, его бесстрашием и мужеством восхищались многие. Он дружил со многими выдающимися людьми России - маршалом Баграмяном, с трижды Героем Советского Союза Покрышкиным, Гризодубовой, Расковой, Осипенко, Чкаловым, Серовым. Когда хоронили Серова, на траурном митинге от имени партии и правительства речь произнес заместитель наркома обороны Мехлис, а от летчиков и Героев Советского Союза – Шевченко. Его имя в 1930-х – 1940-х годах прошлого века гремело по всей стране. Газета «Красная звезда» посвятила ему почти всю страницу номера от 25 июля 1941 года под заголовком «Тридцать боевых дней авиасоединения Героя Советского Союза Шевченко» и его статью «Чему учит первый месяц воздушных боев». А поэт Михаил Светлов написал стихотворение: «Летчикам авиасоединения Шевченко».
«После войны его судьба оказалась драматичной. В 1948-м году был арестован. Был лишен звания Героя Советского Союза, всех наград, «Эмки», но воинское звание - «генерал-майор авиации», что удивительно, ему оставили, - рассказывает Андрей Гимбатов. - В лагерях провел 5 лет и все годы доказывал, что невиновен. Сам Климент Ворошилов обещал ему «разобраться с несправедливостью». Они были давно и хорошо знакомы: для выполнения особого задания в Чехословакии он был командирован лично Сталиным и Ворошиловым в правительственную командировку.
К 100-летию нашего деда, в 2008 году, краевед, подполковник в отставке Алексей Тараненко, который тоже знал его, опубликовал статью в «Военно-историческом журнале» под рубрикой «Забытое имя» и под названием «Был вызван товарищем Сталиным на личную беседу», - рассказывает Андрей Гимбатов. - Стали появляться воспоминания о нем и в книгах. «Судьбы генеральские», «Бессмертны имена твоих сынов, Россия», «Трибунал для «сталинских соколов», в двухтомнике «Воениздата» «Герои Советского Союза» и других».
После смерти Сталина Владимир Шевченко вернулся из лагерей домой, в Панфилово. Работал в школе, инструктором в ДОСААФ, заведовал хлебопекарней и колхозной фермой. И только в 1969 году постановлением Пленума Верховного Суда СССР генерал был полностью реабилитирован, восстановлен в звании Героя Советского Союза и в правах на все государственные награды.
Вот уже почти 40 лет Панфиловская средняя школа носит имя своего легендарного земляка. На стене висит мемориальная доска: «В этой школе учился Герой Советского Союза Шевченко Владимир Илларионович». В школьном краеведческом музее собран материал о его жизни, проводятся в школе классные часы, посвященные Герою.
«Со своей женой, моей бабушкой, он вырастил шестерых детей, среди которых и моя мама, Татьяна Владимировна, - говорит Гимбатов. – Он очень любил свою малую Родину, рыбалку, фронтовые песни. Умер в 1972 году, хоронили его со всеми воинскими почестями. Всю свою жизнь он честно жил, честно работал и честно служил Родине. Именно о таких, как он, Михаил Светлов писал: «Вы неслись за врагом. Вас победные ветры качали. Тридцать дней боевых, словно тридцать легенд, прозвучали! И кого мне из вас по фамилии раньше назвать, если все, как один, выполняют приказ: Побеждать! Разрешите же вас, вылетающих снова в бои, называть как страна вас зовет: Дорогие мои!».
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами
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Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 16:35
Первыми увидеть фейерверк в честь празднования 9 мая смогут сегодня зрители программы патриотической акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Это событие станет ярким завершением мультимедийной видеоинсталляции. Сегодня ее покажут в 20.30, 21.00 и 21.30. Праздничные залпы раздадутся сразу после окончания последнего показа красочной инсталляции, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, акция проходит в городе-герое третий год подряд и представляет собой зрелищную видеоинсталляцию. Сначала зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю городов-героев. После сюжетной видеоинсталляции с проекцией на подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» будет объявлена...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 15:53
Сегодня сотни волгоградцев с цветами идут к сталинградским святыням, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. Традиционно в этот день делегация волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» возлагает цветы и гирлянды к Вечному Огню на площади Павших борцов, в Пантеоне Воинской славы и на Солдатском кладбище на Мамаевом кургане, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». «9 Мая — это день единения нашей страны, это символ национальной гордости, воинского мужества. В этот день особо ценишь мирное небо над головой. Ценишь то, ради...
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|Политика
|08.05.2018 15:44
Губернатор рассказал Соколову о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской области
Своими планами по созданию на территории Волгоградской области современной транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров поделился сегодня с и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РФ Максимом Соколовым, сообщили ИА "Высота 102" в окружении главы региона. Напомним, федеральный чиновник находится сегодня в Волгограде с рабочим визитом. В первой половине дня Соколов прибыл в аэропорт город-героя, где принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала внутренних линий. Затем и.о министра направился на железнодорожный вокзал Волгограда. По дороге Максим Соколов и Андрей Бочаров сделали остановку на рокадной дороге, прогулялись по набережной. Губернатор рассказал, что в будущем планирует продлить...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 15:24 (Обновлено: 08.05.2018 15:24)
Информационный канал Севастополя, 8 мая 2018г. Более 1300 километров преодолели волгоградские велосипедисты-патриоты, чтобы привезти на Сапун-гору города-героя Севастополя землю с Мамаева кургана города-героя Сталинграда. Это уже юбилейный пятый велопробег от города-героя к городу-герою. В прошлом году всю дистанцию успешно преодолели 10 спортсменов. В 2018 году на старт вышли 11 человек. Трасса не стала проще, требования к участникам пробега были даже серьезней. Ежедневно по пять-шесть часов крутили педали. Участник велопробега Дмитрий Крючков рассказывает:«По пути следования оставляли у памятников советским воинам часть земли с Мамаева кургана, участвовали в импровизированных митингах. Благо, встречали во всех городах и поселках радушно, хлебосольно....
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|Расследования
|08.05.2018 15:07
Сегодня около полудня, в черте города Суровикино Волгоградской области водолазы нашли тело пропавшего в феврале девятилетнего Андрея Гусева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, погибший ребенок был найден у третьего подвесного моста через реку Чир в зарослях камыша, в 5-6 километрах от места, где он нынешней зимой провалился под лед. Тело отправлено на судмедэкспертизу, но, по предварительным данным, повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на нем не обнаружено. Напомним, мальчик пропал днем 21 февраля. Об его исчезновении родные заявили в полицию около 10 часов вечера. В его поисках участвовали...
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|Общество
|08.05.2018 13:48
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ: в Волгоградской области ее получателями станут более 1700 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Пенсионном фонде России, единовременная выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая-июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными пособиями.
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|Общество
|08.05.2018 13:42
Медаль МВД России “За смелость во имя спасения” получил начальник пункта полиции отдела полиции № 1 УМВД России по Волжскому Салават Курмагазиев. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в августе прошлого года полицейский и его коллега - заместитель начальника ОГИБДД Дмитрий Гринцов получили сообщение о пожаре в одном из садоводческих обществ. Тогда огонь с сухой растительности перекинулся на четыре дома. Прибыв на место бедствия, стражи порядка услышали крики о помощи. 75-летняя пенсионерка и ее сын, убегая от пожара, оказались в огненной ловушке и не могли вырваться из пекла. Недолго думая, полицейские на служебной “Ниве”...
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|Общество
|08.05.2018 13:31
Жители Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской области в виде протеста разрисовали рассыпавшуюся после некачественного ямочного ремонта единственную транспортную артерию населенного пункта. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Ерзовки, ежедневно водители разбивают колеса и подвеску своих автомобилей, бамперы и царапают днища автомобилей. «Ям все больше, а ремонтировать дорогу никто не собирается, - написали люди. - Населенный пункт является одним из логистических узлов региона. Здесь располагаются базы сетей крупных магазинов и компаний. Бесконечный поток фур убивает нашу дорогу. Руководство этих самых компаний чинить поломанную их фурами дорогу не собирается, в результате единственную транспортную артерию продолжают добивать». Периодически...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 13:30
Сегодня у перинатального центра в Советском районе Волгограда открыли памятный знак бойцу Красной Армии Андрею Лоенко, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему под Сталинградом. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда «Курган», останки солдата были обнаружены во время раскопок, а имя установили благодаря сохранившемуся медальону. Боец погиб в ходе боя при уничтожении вражеского пулеметного расчета и все годы после войны считался пропавшим без вести. Автором памятного знака стал курсант поискового отряда девятиклассник школы Даниил Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области по увековечиванию памяти воинов, павших смертью храбрых при защите Сталинграда. Волгоградский проект победил в...
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|Экология
|08.05.2018 13:26
Исследования, проведенные независимой лабораторией общественного экологического контроля, выявили наличие специфических химических загрязнителей в атмосферном воздухе в районе поста общественного экологического контроля у остановки «ДК Строитель» Красноармейского района: пропаналь, трихлорэтилен, бутиловый спирт, изопропиловый спирт, этилбензол. Об этом ИА «Высота 102» заявили в иформационном центре «Волгоград-Экопресс», который обратился к независимой лаборатории с просьбой провести дополнительные отборы проб воздуха в Красноармейском районе Волгограда в связи с дымкой и пыльной бурей, наблюдавшимися 7-8 мая в Волгограде. Также в атмосферном воздухе непосредственно около промышленных предприятий - напротив стелы завода «Каустик», на остановке общественного транспорта между «Каустиком» и ТЭЦ-3, на границе...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 12:33 (Обновлено: 08.05.2018 12:44)
Сегодня в Волгограде встретили ретро-поезд «Воинский эшелон». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на перрон станции Волгоград-1 пришли ветераны, волгоградцы, представители железной дороги. Прямо здесь состоялся праздничный концерт, а все желающие могли воочию увидеть экспонаты, которые привез паровоз. Это - танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка. Особенный восторг этот уникальный эшелон вызвал, конечно же, у детей. Проект был организован при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ОАО «РЖД», а всю военную технику представил музей-заповедник «Сталинградская битва». «Воинский эшелон» уже прошел десятки станций Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей,...
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|Экология
|08.05.2018 12:30
Республика Адыгея - четвертый субъект в ЮФО наряду с Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» выбрана региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет заключено с региональным министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к исполнению обязанностей по вывозу отходов с территории республики, где проживает около полумиллиона человек, компания приступит ориентировочно в октябре-ноябре этого года. До этого времени предстоит работа по инвентаризации контейнерных площадок, строительству двух мусороперегрузочных мощностей, приобретению дополнительной тары и спецтехники, определению способа сбора отходов в зависимости от территории, выстраиванию...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 12:00
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляю Вас с наступающим самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне! В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Для волгоградцев этот праздник всегда был и остается особенным, важным и значимым. В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов - освободителей. Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну...
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|Борьба с коррупцией
|08.05.2018 11:42
Дать взятку начальнику отделения полиции попытался коммерсант из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 64-летнего предпринимателя поймали на одном из рынков Дзержинского района на торговле контрафактной одеждой и обувью. По этому факту подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД была организована проверка, а товар был изъят. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, чтобы “замять” дело, бизнесмен решил откупиться полицейских за 25 тысяч рублей. Его задержали в здании УМВД Волгограда, куда он прибыл для дачи объяснений, при попытке передать деньги начальнику отделения. Сейчас продолжается расследование уголовного...
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|Происшествия
|08.05.2018 11:31
Один человек погиб сегодня при пожаре в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании на первом этаже четырехэтажного доме №52 по улице Чебышева поступил в 10:34. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №20. Из-за сильного задымления из подъезда пришлось вывести находившихся там людей. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 20 кв.метров. В 11:10 пламя было потушено. На месте пожара обнаружен один погибший, его личность сейчас устанавливают. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. МЧС призывает жителей Волгограда и области соблюдать меры пожарной безопасности.
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8 мая 16:14
Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом 3
8 мая 15:44
8 мая 12:33
8 мая 11:14
8 мая 10:45
8 мая 09:03
7 мая 20:11
От Сталинграда - до Великой Победы
8 мая 16:14
Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом 3
8 мая 12:33
8 мая 11:14
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