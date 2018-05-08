Сталинградского летчика, Героя Советского Союза Сталин называл хулиганом

В День Победы, 9 мая, внуки и правнуки Героя Советского Союза, летчика-истребителя Владимира Шевченко пойдут с портретом своего деда и прадеда в составе «Бессмертного Полка». «Это был человек удивительной и драматичной судьбы, в которой переплелись и взлеты, и падения, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» внук Героя, депутат волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. – О жизни крестьянского паренька из поселка Панфилово Сталинградской области поведал в посвященной нашим выдающимся землякам книге «Сила человеческого патриотизма» волгоградский автор Иван Тихонович Патрин. Он знал Шевченко лично. В книге есть воспоминания дважды Героя Советского Союза генерала Павла Ивановича Батова, генерального секретаря компартии Испании Долорес Ибаррури, сын которой воевал на сталинградской земле. В великой битве на Волге они были вместе: испанец Рубен Ибаррури и русский летчик Владимир Шевченко».

Во время гражданской войны в Испании лейтенант Шевченко, командир авиационного отряда бомбардировщиков, совершил 156 боевых вылетов. За героизм и мужество, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга, получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А после командировки в Чехословакию за успешное выполнение задания ему вручили легковую машину «Эмку».

Вот отрывок из книги Патрина: «Когда японцы напали на Монголию и развязали войну на реке Халхин-Гол, Сталин послал туда Жукова, а командиром 100-й авиабригады был назначен Шевченко. За боевые действия получил орден Монгольской Народной Республики. После победы на Халхин-Голе Сталин принимал с докладом Жукова и Шевченко. Раскуривая трубку, остановился около Владимира Илларионовича. «Шевченко, вы — хулиган. Почему рисковали собой, гоняясь в небе за японским асом? Вы были не рядовым летчиком — вы командовали ВВС!». Жуков замер в напряжении: что будет? Шевченко, выслушав вождя, объяснил: «Да, я рисковал. Но другого выхода не было». Сталин положил руку на его плечо и произнес: «Правильно, в жизни приходится рисковать, чтобы добиться побед».

Генерал-майор авиации Шевченко прошел всю войну – участвовал во многих военных операциях, исполнял должности начальника ВВС 37-й армии Юго-Западного фронта, командира 217-й и 216-й истребительных авиационных дивизий 14-й Воздушной армии, был командиром 1-го смешанного авиационного корпуса 17-й Воздушной армии, 182-й штурмовой авиационной дивизии 1-й Воздушной армии…

«В Сталинграде наш дед командовал 16-й авиадивизией, а затем — авиационным корпусом. Он лично уничтожил 53 вражеских самолета, а летчики подчиненных ему авиасоединений — 570. За мужество и отвагу был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Суворова и Кутузова, многими медалями. Его имя высечено на одной из стел Аллеи Героев», - рассказывает Андрей Гимбатов.



По его словам, Владимир Шевченко был уникальным человеком, его бесстрашием и мужеством восхищались многие. Он дружил со многими выдающимися людьми России - маршалом Баграмяном, с трижды Героем Советского Союза Покрышкиным, Гризодубовой, Расковой, Осипенко, Чкаловым, Серовым. Когда хоронили Серова, на траурном митинге от имени партии и правительства речь произнес заместитель наркома обороны Мехлис, а от летчиков и Героев Советского Союза – Шевченко. Его имя в 1930-х – 1940-х годах прошлого века гремело по всей стране. Газета «Красная звезда» посвятила ему почти всю страницу номера от 25 июля 1941 года под заголовком «Тридцать боевых дней авиасоединения Героя Советского Союза Шевченко» и его статью «Чему учит первый месяц воздушных боев». А поэт Михаил Светлов написал стихотворение: «Летчикам авиасоединения Шевченко».

«После войны его судьба оказалась драматичной. В 1948-м году был арестован. Был лишен звания Героя Советского Союза, всех наград, «Эмки», но воинское звание - «генерал-майор авиации», что удивительно, ему оставили, - рассказывает Андрей Гимбатов. - В лагерях провел 5 лет и все годы доказывал, что невиновен. Сам Климент Ворошилов обещал ему «разобраться с несправедливостью». Они были давно и хорошо знакомы: для выполнения особого задания в Чехословакии он был командирован лично Сталиным и Ворошиловым в правительственную командировку.

К 100-летию нашего деда, в 2008 году, краевед, подполковник в отставке Алексей Тараненко, который тоже знал его, опубликовал статью в «Военно-историческом журнале» под рубрикой «Забытое имя» и под названием «Был вызван товарищем Сталиным на личную беседу», - рассказывает Андрей Гимбатов. - Стали появляться воспоминания о нем и в книгах. «Судьбы генеральские», «Бессмертны имена твоих сынов, Россия», «Трибунал для «сталинских соколов», в двухтомнике «Воениздата» «Герои Советского Союза» и других».

После смерти Сталина Владимир Шевченко вернулся из лагерей домой, в Панфилово. Работал в школе, инструктором в ДОСААФ, заведовал хлебопекарней и колхозной фермой. И только в 1969 году постановлением Пленума Верховного Суда СССР генерал был полностью реабилитирован, восстановлен в звании Героя Советского Союза и в правах на все государственные награды.

Вот уже почти 40 лет Панфиловская средняя школа носит имя своего легендарного земляка. На стене висит мемориальная доска: «В этой школе учился Герой Советского Союза Шевченко Владимир Илларионович». В школьном краеведческом музее собран материал о его жизни, проводятся в школе классные часы, посвященные Герою.

«Со своей женой, моей бабушкой, он вырастил шестерых детей, среди которых и моя мама, Татьяна Владимировна, - говорит Гимбатов. – Он очень любил свою малую Родину, рыбалку, фронтовые песни. Умер в 1972 году, хоронили его со всеми воинскими почестями. Всю свою жизнь он честно жил, честно работал и честно служил Родине. Именно о таких, как он, Михаил Светлов писал: «Вы неслись за врагом. Вас победные ветры качали. Тридцать дней боевых, словно тридцать легенд, прозвучали! И кого мне из вас по фамилии раньше назвать, если все, как один, выполняют приказ: Побеждать! Разрешите же вас, вылетающих снова в бои, называть как страна вас зовет: Дорогие мои!».