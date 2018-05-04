В Волгограде ОМОН вывел детей на экскурсию

Электропоезда будут курсировать от Мамаева кургана до ТРЦ "Акварель" в Волгограде во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает ИА "Высота 102". Как сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Игорь Кузюткин, по такому маршруту поезда начнут ходить за 4 часа до начала матча. Специальный рейс будет делать остановку на станции "Волгоград-1". "За 4 часа до начала каждого матча будут курсировать два электропоезда в час, а в последний час до матча – поезда будут отправляться каждые 15 минут. По такому же принципу будут ходить составы и после матча. Время в пути составит не более...

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