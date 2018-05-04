Наказания за кражу оставленного на обочине автодороги "ВАЗ-2101" удалось избежать двоим жителям Палласовского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, дело прекращено вследствие примирения сторон - обвиняемых и потерпевшего. В суде установлено, что двое мужчин в январе текущего года двигались на автомобиле "Lifan 2148022" по автодороге "Ромашки-Палласовка, где увидели стоящий на обочине "ВАЗ" без регистрационных номеров. Приятели решили похитить машину, чтобы сдать ее на металлолом. "Копейку" они зацепили тросом и отбуксировали в Палласовку, где продали как лом за 7 тысяч рублей. Свою вину в краже обвиняемые полностью признали и раскаялись. На суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, заявив, что он примерился с обвиняемыми, они полностью компенсировали ему ущерб. Государственный обвинитель и защитники против такого исхода дела не возражали. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.



