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Расследования
 06.05.2018 05:18

Двое жителей Волгоградской области украли "Копейку" и сдали ее на металлолом

Наказания за кражу оставленного на обочине автодороги "ВАЗ-2101" удалось избежать двоим жителям Палласовского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда, дело прекращено вследствие примирения сторон - обвиняемых и потерпевшего. В суде установлено, что двое мужчин в январе текущего года двигались на автомобиле "Lifan 2148022" по автодороге "Ромашки-Палласовка, где увидели стоящий на обочине "ВАЗ" без регистрационных номеров. Приятели решили похитить машину, чтобы сдать ее на металлолом. "Копейку" они зацепили тросом и отбуксировали в Палласовку, где продали как лом за 7 тысяч рублей. Свою вину в краже обвиняемые полностью признали и раскаялись. На суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, заявив, что он примерился с обвиняемыми, они полностью компенсировали ему ущерб. Государственный обвинитель и защитники против такого исхода дела не возражали. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

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Общество 06.05.2018 06:09

В Волгограде откорректировали бюджет из-за покраски фасадов к ЧМ-2018 Почти в 64 миллиона рублей обошлись работы по капитальному ремонту фасадов домов в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП Волгограда, для этого депутатам гордумы придется внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгограда». Также корректировки потребовало и финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов к чемпионату мира – произошло увеличение на 40 миллионов рублей. Всего программа должна быть подправлена более чем на 100 миллионов рублей. В целом финансирование муниципальной программы увеличилось почти до 4,2 миллиарда рублей (с преобладающей долей средств областного бюджета – прим. ред. ИА «Высота 102»). Между тем,...
Прочитана: 1506 раз
Спорт 05.05.2018 22:42

Руководство футбольных союзов России и Германии посетит мемориал на Мамаевом Кургане в день проведения в Волгограде товарищеского матча между юношескими сборными двух стран, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС. Как сообщалось ранее, игра состоится 8 мая на стадионе СК «Зенит». В преддверии матча -7 мая спортсмены и тренеры обеих команд проведут мастер-класс для воспитанников футбольных школ на поле ВГАФКа. 9 мая, когда будет отмечаться 73-я годовщина победы советского народа над нацистской Германией, руководство Российского и Немецкого футбольных союзов, посол ФРГ в РФ и юношеская сборная собираются побывать на Военно-мемориальном кладбище близ села Россошки, где захоронены солдаты Красной Армии...
Прочитана: 3861 раз
Происшествия 05.05.2018 19:11

Взрывоопасные находки, предположительно времен Великой Отечественной войны, нашли сегодня в частном секторе в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели информагентства, снаряды, которые находились между двумя жилыми домами на улице Витимская, обнаружили дети. Они сообщили о своей находке родителям, а те, в свою очередь, позвонили в оперативные службы. Боеприпасы уже обследовали специалисты. Жителям улицы пообещали, что завтра их заберут саперы. Они вывезут снаряды в безопасное место и уничтожат. Видео предоставлено жителями ул. Витимская
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От Сталинграда - до Великой Победы 05.05.2018 17:14

Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции, сообщает ИА “Высота 102”. Поиски идут в местах боев рядом с балкой Ягодной, в трех километрах восточнее поселка Горный. Здесь в рамках “Вахты Памяти - 2018” работают поисковые отряды “Безымянная Высота” из Волгограда и “Дон” из Ростова-на-Дону. Они состоят из сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел. До войны неподалеку располагались еще два поселка Ягодный и Елхи, которые были уничтожены во время Сталинградской битвы. Останки восьми бойцов нашли во время разведки местности. Остальных же обнаружили при проведении поисковых работ. Линия...
Прочитана: 1885 раз
Политика 05.05.2018 16:40

В Волгограде проходит акция сторонников Навального Митинг сторонников Алексея Навального проходит в Волгограде. Как передает корр. ИА «Высота 102», к Царицынской опере пришли более 200 человек. Люди разных возрастов держат в руках плакаты с лозунгами против коррупции и за сменяемость власти. Среди лозунгов встречаются такие, как «Оскорбляю чувства ворующих», «За этот плакат точно не посадят», «Он нам не царь», «Россия будет свободной», «Свободу политзаключенным!» и др. Митингующие выступают против блокировки Telegram и ненависти в обществе.  За акцией наблюдают сотрудники полиции и журналисты. Митинг был согласован в администрации Волгограда.
Прочитана: 3596 раз
Культура 05.05.2018 14:09

Танцуют все: в Волгограде у фонтана пенсионеры снова «зажгут» под духовой оркестр Сегодня на верхней террасе Центральной набережной состоится третий в этом сезоне вечер в рамках проекта МУК «Волгоградконцерт» «Встретимся у фонтана», сообщает ИА «Высота 102». Уже традиционно с 16.00 до 17.00 на площадке у фонтана «Искусство» будет играть духовой оркестр. Как показал опыт предыдущих лет, особенно активно возможностью потанцевать на свежем воздухе пользуются пенсионеры. Самые позитивные жители Волгограда неизменно с удовольствием «зажигают» под живую музыку.  
Прочитана: 2257 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 05.05.2018 12:04

В Волгограде на Лысой горе будущим полицейским провели урок мужества Урок мужества для нескольких десятков курсантов Волгоградской академии МВД, а также кадетов полицейских классов двух школ Волгограда и Волжского состоялся сегодня на территории мемориального комплекса "Лысая гора" в Советском районе. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", сюда прибыли глава региона Андрей Бочаров, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко и руководители других силовых ведомств. Завсектором музея регионального ГУ МВД Валентин Ростовский рассказал об истории обороны стратегической высоты  и подвигах, совершенных советскими воинами.  После возложения цветов к памятнику воинам 64-й армии гости посетили лагерь...
Прочитана: 2581 раз
Происшествия 05.05.2018 11:22

Пожарные расчеты ведут борьбу с огнем в Городищенском районе, где горит камыш на территории садоводческого товарищества «Мичуринец-2». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ поступило в оперативные службы сегодня утром. Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на хозяйственную постройку, возникла угроза и другим строениям. На месте происшествия работают пожарные расчеты. В региональном МЧС отмечают, что ситуация находится под контролем. На данный момент известно, что погибших и пострадавших нет. В 11.40 пожар удалось локализовать, а в 12.00 он был полностью потушен. Напомним, что 4 мая на территории Волгоградской области...
Прочитана: 2332 раз
Общество 05.05.2018 10:19

В Волгограде на Лысой горе начался «стихийный» субботник В эти минуты на Лысой горе – в Григоровой балке в Волгограде начался субботник, инициированный горожанами. Как сообщает  ИА «Высота 102», сюда пришли неравнодушные горожане, в том числе – и любители скандинавской ходьбы, которые проложили здесь свои тропы и которые не могли спокойно смотреть на то, как это дорогое сердцу каждого волгоградца  место превращается в мусорную свалку.  Помощь в организации субботника оказала ассоциация любителей скандинавской ходьбы, администрация Советского района, а также депутаты от данного округа. Сейчас кроме людей здесь работает техника – два трактора, четыре самосвала. Но работы еще много. «Мы бросили клич через...
Прочитана: 3988 раз
Расследования 05.05.2018 10:18

Группа наркоторговцев из Волгограда, Саратова и Воронежа пошла под суд Перед судом в Волгограде предстанет организованна группа наркоторговцев, задержанная зимой прошлого года в городе-герое за сбыт 100 тысяч разовых доз наркотика. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 6 человек из Волгограда, Саратова и Воронежа осуществляли сбыт синтетических наркотиков в трёх городах с ноября 2014 года по февраль 2017 года. Преступную группу возглавляла 37-летняя жительница Воронежа. Она распределяла наркотики по тайникам, а её 47-летний супруг фасовал и делал "закладки". Остальные подозреваемые выполняли роль курьеров. Содействие в поимке всех участников группы оказывали коллеги из территориальных управлений Воронежской и Саратовской областей. Все обвиняемые находятся под стражей.
Прочитана: 1988 раз
Общество 05.05.2018 07:39

В КСП Волгоградской области предложили управлению делами администрации региона решить вопрос о целесообразности содержания ГКУ «Общепит-1» - бывшего так называемого «обкомовского буфета», расположенного в здании по проспекту Ленина, 9. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП, беспокойство аудиторов связано с тем, что на содержание учреждения уходит денег больше, чем оно зарабатывает. Так, деятельность «Общепита-1» ежегодно обходится бюджету в 12 миллионов рублей, тогда как прибыль учреждения за данный период составляет всего около 5 миллионов рублей.  Ранее, напомним, была изменена форма учреждения с бюджетной на казенную. Связано это было с необходимостью обслуживания протокольных мероприятий, проводимых с участием администрации Волгоградской...
Прочитана: 3492 раз
Астрахань 05.05.2018 06:35

В Астрахани бывший инкассатор намеревался убить коллег и похитить 100 миллионов В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника областного управления инкассации, подозреваемого в подготовке к разбойному нападению и убийству людей, сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального СУ СК России, в начале марта этого года подозреваемый разработал план нападения на инкассаторскую машину и привлёк для этого своего знакомого. Согласно плану, мужчины должны были приобрести огнестрельное оружие, а затем, зная маршрут передвижения инкассаторов, напасть и убить их. После этого фигуранты планировали перегнать автомобиль в заранее приготовленное место в степи около села Рассвет и похитить не менее 100 миллионов рублей. ...
Прочитана: 2020 раз
Расследования 05.05.2018 04:44

В Волгоградской области директора кадетской школы уволили за селедку и дедовщину Директор Урюпинской кадетской школы-интерната Николай Филатов покинул свой пост. Как сообщает ИА «Высота 102», контракт с руководителем ГКОУ «Урюпинская кадетская школа-интернат им. С.И.Горшкова» был расторгнут областным комитетом по образованию и науке. Родители воспитанников школы рассказали информагентству, что увольнения директора инициативная группа  добивалась полтора года. Они направляли обращения с требованием навести порядок в кадетской школе во все надзорные инстанции, а также в приёмную президента России. Мамы жаловались на то, что здание требует ремонта, мебель отсутствует, детей часто кормят соленой селёдкой, которой в рационе учебных заведений и быть не должно. Больше всего родители опасались за здоровье своих детей из-за того,...
Прочитана: 4625 раз
Общество 05.05.2018 04:23

Скульптура под названием "Городской фонарщик" в скором времени может появиться в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", проект получил положительное заключение. Эксперты посчитали, что фонарщик прекрасно дополнит памятник историко-культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки у. Советская", 1950 гг. Известно, что скульптуру, которая относится к жанру малых архитектурных форм, хотят установить на прилегающей к дому №20 территории. Ее благоустроят: замостят брусчаткой, а участки открытого грунта у деревьев закроют чугунными приствольными решетками. Сама скульптура будет выполнена из бронзы. Ее высота - 2,5 м., а ширина - 0,6 м. Авторами являются В.А. Серяков и М.Г. Завьялов. Известно, что скульптура размещается в бывшем...
Прочитана: 1722 раз
Аналитика 04.05.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области снят режим ЧС, который был введен 4 апреля из-за паводка. Кадеты всегда готовы: педагоги и ученики полицейских классов собрались на большой слет в волгоградском ГДЮЦе. Традиции неизменны: в Волгограде проходят репетиции парада в честь Дня Победы. Мимо кассы: Бесплатные пригласительные билеты на финал Кубка России по футболу частично утекли в руки спекулянтов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
Прочитана: 26891 раз


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