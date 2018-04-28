В Волгограде во время ЧМ-2018 ансамбль Набережной Волги защитят от болельщиков

В Волгограде принимаются беспрецендентные меры по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля Набережной р. Волги - при организации и проведении фестиваля болельщиков FIFA чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете охраны памятников и культуры региона, здесь, на этой территории, установят свыше 100 всевозможных объектов для гостей и болельщиков. Подиумы, сцены, гримерный комплекс, световые, звуковые и пультовая башни, зоны для вещания ТВ и радио, центр аккредитации, девять дисплеев, магазины, зоны гостеприимства, оперативный центр, медицинский пункт, зоны для размещения сотрудников полиции, бригад скорой помощи, пожарных расчетов… Все это и многое другое, - всего 111 объектов, включая 20 зон питания, 4 зоны для курения, 19 модулей-туалетов, зоны потерянных вещей, накопления мусора, парковки для автомобилей расположится на площадках фан-зоны Центральной набережной Волгограда площадью 30 тысяч кв. метров.

Как подчеркнули ИА «Высота 102» в комитете охраны памятников и культуры региона, важно обеспечить сохранность данного объекта культурного наследия при организации и проведении данного мероприятия, так как площадка расположена в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р.Волги». Это такие объекты культурного наследия регионального значения, как «Пропилеи центральной лестницы» ансамбля набережной Волги; «Скульптурная группа «Искусство» с фонтаном»; «Памятник Герою Советского Союза В.С. Хользунову», «Общественное собрание «Театр музкомедии» - место, где проходили митинги и собрания солдат, рабочих и революционной интеллигенции г. Царицына, формировались рабочие отряды для защиты Красного Царицына и состоялось первое организационное собрание Коммунистического Союза Молодежи города, положившее начало городской комсомольской организации. Здесь размещалась и морская бригада Волжской военной флотилии, героически сражавшаяся за Сталинград. Кроме того, территория включает центральную лестницу, малые архитектурные формы, мачты освещения, подпорные стены верхней террасы набережной со смотровыми площадками, ротонду, террасированные склоны, парк на верхней террасе , жилые дома по улице имени Маршала Чуйкова,

Отметим, на днях эксперты дали положительное заключение на обеспечение сохранности объекта культурного наследия при организации и проведении Фестиваля болельщиков FIFAчемпионата мира по футболу 2018 года в городе Волгограде. В центре экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей отметили, что вся фан-зона оснащается инфраструктурным легко собираемым временным оборудованием на срок 3 месяца, а все конструкции являются отдельно стоящими, без креплений к объектам культурного наследия.

Напомним, что одновременно в фан-зоне смогут находиться 15 тысяч человек, а сам фестиваль будет проходить каждый день с 13:00 до 23:00. Здесь организуют показ всех матчей Чемпионата Мира на большом экране, а в дни, когда футбольные матчи транслироваться не будут, с концертами выступят местные творческие коллективы и российские звезды. Площадка фан-зоны ЧМ-2018 – это функционально зонированная и огороженная по периметру охраняемая территория, с пропускным режимом, где все предусмотрено для безопасного пребывания гостей и жителей Волгоградской области.



