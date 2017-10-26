Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами

Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области. Как известно, участвуют в нем две компании, одна из которых ООО «Управление отходами Волгоград», которая имеет отношение к компаниям «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Само же ЗАО «Управление отходами» является «дочкой» УК «Лидер». В настоящее время ФАС России приостановила торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО «Спецпроект» на действия организатора торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просит рассмотреть правомерность допуска компании ООО «Управление отходами Волгоград». При этом один из руководителей волгоградских «Концессий водоснабжения» без ложной скромности расхваливает в соцсетях деятельность ООО «Управление отходами» в сфере борьбы с мусором. Журналисты информагентства решили познакомиться с деятельностью данной компании, которая работает в других регионах России, изучив ряд публикаций в местных СМИ.





Итак, Чувашская республика. Вот только некоторые из заголовков изданий. «Мусорная кабала Чувашии», «Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии», «Чувашское УФАС выдало предупреждение минприроды Чувашии», «Мусор подорожал на 50%: глава Чувашии пишет Путину» «Путин и полигон мусорной войны», «Владимир Путин поручил проверить новый полигон ТБО в Чувашии», «УФАС Чувашии взялось за цены на новом полигоне ТБО»…

Судя по датам, местная пресса не первый год «кричит» о мусорной проблеме с тех пор, как в регион «зашла» компания ОАО «Управление отходами». Концессионное соглашение между минприроды Чувашии и филиалом ЗАО «Управление отходами» было подписано 1 июля 2014 года.

«Тарифно-мусорный вопрос в Чувашии, который впервые прогремел осенью прошлого года с запуском нового полигона ТБО, достиг своего пика. В Чебоксарах внеочередное заседание парламента вылилось в 1,5-часовое жаркое обсуждение, чего не наблюдалось здесь последние годы. Звучали такие высказывания, как «преступно», «непозволительно», «карательные меры», «эгоцентричный тип поведения», «положение безысходности», «нас шантажируют», «вакханалия». …Слабым писком прозвучал вопрос о выкупе всех объектов концессионного соглашения — под закулисные саркастические усмешки могущественного «Управления отходами», - сообщает ИА Regnum.

«…Как стало известно «Правде ПФО» , … министерству рекомендовано в указанный срок принять меры по приведению концессионного соглашения от 1 июля 2014 года, заключенного между кабинетом министров Чувашии и ЗАО «Управление отходами» в первоначальное состояние, исключив строительство мусороперегрузочных станций в Канаше и Шумерлинском районе, либо по расторжению дополнительных соглашений к заключенному концессионному соглашению, либо иным законным методом прекратить действия, содержащие признак нарушения антимонопольного законодательства». Ранее «Правда ПФО» сообщала, что УФАС по Чувашии выдал предупреждение Минприроды Чувашии в связи с утверждением единственной зоны утилизации по обращению с отходами на территории Чувашии.

«Бесцеремонно обращаются с нами. Республику обманули, по-другому не скажешь. И кому за этот обман предлагают рассчитываться? Жителям». …Чем нас шантажируют? … «Мы не будем вывозить у вас мусор», — продолжил депутат Алексей Никитин. По его словам, затем предложили забрать «объект обратно». «А почему нет? Это решение очень многих вопросов», — считает он, отмечая, что тогда «мы избавимся от выкручивания рук и получим полностью подконтрольное направление». Концессионное соглашение он охарактеризовал как «преступно» невыгодное.





Заголовки саратовских СМИ также мало чем отличаются от заголовков статей их коллег из Чувашии. «Управление отходами» хочет контролировать весь мусор Саратовской области» - сайт «Бизнес-вектор». «Дорогая мусорная тема» - Финанс –Волга ру, «Мусоропереработка в Саратовской области проводится не в полную силу», - "Взгляд–Инфо", «В Саратовской области перерабатывается только четверть отходов» - Саратов-24 ТV, «Единый тариф на переработку и перевозку мусора появится в 2019 году», - «Версия-Саратов».





«Единого тарифа на территории области не существует… Я хочу, чтобы все это перепроверили. У нас в затратах указывают не те объемы. Тариф излишне раздут и экономически не обоснован», пишет «Сегодня в Общественной палате Саратовской области проходит заседание комиссии по экологии, природопользованию и ЧС. Тема обсуждения - обращение с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области для улучшения жизни граждан. Член комиссии, общественница Наталья Караман начала возмущаться тем, что мусоропереработка в области не осуществляется в полной мере. Она поинтересовалась о тарифах по переработке мусора на энгельсском ЗАО «Управление отходов», отметив, что предполагаемые объемные показатели могут не соответствовать реальным.Я хочу, чтобы все это перепроверили. У нас в затратах указывают не те объемы. Тариф излишне раздут и экономически не обоснован», пишет «Взгляд – Инфо.

«В Саратовской области активисты проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" проверили обращения жителей села Питерка, которые пожаловались на наличие трех нелегальных полигонов, куда свозятся бытовые и хозяйственные отходы. "Сложилась ситуация, что из-за отсутствия денег на лицензирование и долги перед компанией – владельцем сортировочного комплекса, муниципальное предприятие было вынуждено сделать выбор: перейти на нелегальное положение и снова вывозить ТКО на закрытые полигоны, либо пустить "мусорный" вопрос в Питерке на самотек. Из-за небольших объемов ТКО и отдаленности Питерского района от недавно построенных в рамках концессионных соглашений мусороперерабатывающих комплексов, каким-то альтернативным мусоровывозящим компаниям, кроме местного МУП, здесь работать неинтересно и невыгодно. Получается замкнутый круг», – прокомментировал ситуацию координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Саратовской области Андрей Бодягин. По словам экспертов ОНФ, с подобными проблемами сталкиваются и в других регионах. Например, в Нижегородской области. «Управление отходами» ждет проверку из генпрокуратуры и защищается от дезинформации», - сообщает ИА «Правда Поволжского федерального округа», «Управление отходами-НН» заключило второй контракт оператора ТКО в Нижегородской области» - газета «Коммерсант», «Нижегородской области оказалось нечем отчитаться за год экологии», «Год экологии закончился, а очистка не началась», - «Правда Поволжского федерального округа», «Управление отходами-НН» заключило второй контракт оператора ТКО в Нижегородской области» - газета «Коммерсант», «Нижегородской области оказалось нечем отчитаться за год экологии», «Год экологии закончился, а очистка не началась» - «Московский комсомолец. Нижний Новгород». «Аппетиты мусорных королей» - сайт «Zеrcalo.org», «Конфликт вокруг мусоросортировочного комплекса в Нижнем Новгороде вышел на областной уровень», - «Коммерсант», «Полигон - Нижегородская область: ситуацию с отходами в регионе в ОНФ назвали катастрофой» - ТАСС. Вторит ему «Московский комсомолец Саратов» "Сложилась ситуация, что из-за отсутствия денег на лицензирование и долги перед компанией – владельцем сортировочного комплекса, муниципальное предприятие было вынуждено сделать выбор: перейти на нелегальное положение и снова вывозить ТКО на закрытые полигоны, либо пустить "мусорный" вопрос в Питерке на самотек. Из-за небольших объемов ТКО и отдаленности Питерского района от недавно построенных в рамках концессионных соглашений мусороперерабатывающих комплексов, каким-то альтернативным мусоровывозящим компаниям, кроме местного МУП, здесь работать неинтересно и невыгодно. Получается замкнутый круг», – прокомментировал ситуацию координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Саратовской области Андрей Бодягин. По словам экспертов ОНФ, с подобными проблемами сталкиваются и в других регионах.

«В прошлом году статус первого регионального оператора по зоне № 4 получило ЗАО «Управление отходами-НН»… Вложено было около миллиарда рублей из средств негосударственных пенсионных фондов и из бюджета, поэтому инвестор в 2012 году по инвестсоглашению получил разного рода льготы, однако со своей стороны не смог выполнить взятые на себя обязательства. Александр Шаронов, глава комитета по бюджету, напомнил, что этот проект получил более 200 млн из бюджета, но условия соглашения не выполнены! «Доля сортировки должна была составить более 40 процентов по итогам 2016 года, а к концу 2017 года – 60 процентов. В итоге компания осилила только 1,4 процента. По сути, полигон за полмиллиарда рублей является более современной, но все-таки свалкой, где ТКО по-прежнему захораниваются. Только теперь некоторым муниципалитетам приходится возить отходы за 100 км по заоблачным тарифам. При этом проект «уникальный», туда 200 миллионов прямых бюджетных денег закачано»…





















Похожие публикации и в СМИ Мурманской области. «Мутная тема - это ваше «чистое дело», «Кому-то отходы, кому-то – доходы!», «Вложения в строительство нового мусорного полигона жителям Мурманской области придется возмещать из своего кармана» и многие другие.





«…10 января 2018 года мусорный бизнес всего региона окончательно перешел под крыло компании «Управление отходами». Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области по итогам проведенных торгов заключило с данной организацией Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона. Зоной деятельности регионального оператора является вся территория области. Срок действия соглашения – 10 лет. Цена вопроса: 11 203 051,01 тыс. рублей, то есть 11 с лишним миллиардов. Примечательно, что на конкурс была подана одна единственная заявка. Причины отсутствия какого-либо энтузиазма среди прочих участников рынка становятся понятным при ознакомлении с условиями торгов: в частности, был необходим залог в 50 млн рублей. К примеру, у бывшего мусорного монополиста – компании «Орко-инвест», — в эту сумму оценивается стоимость всего бизнеса. Вот и получилось: и конкурс проведен, и закон не нарушен, и выиграли аукцион те, кто должен был выиграть». Зоной деятельности регионального оператора является вся территория области. Срок действия соглашения – 10 лет. Цена вопроса: 11 203 051,01 тыс. рублей, то есть 11 с лишним миллиардов. Примечательно, что на конкурс была подана одна единственная заявка. Причины отсутствия какого-либо энтузиазма среди прочих участников рынка становятся понятным при ознакомлении с условиями торгов: в частности, был необходим залог в 50 млн рублей. К примеру, у бывшего мусорного монополиста – компании «Орко-инвест», — в эту сумму оценивается стоимость всего бизнеса.







