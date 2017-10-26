|Газетный киоск
|03.05.2018 20:30
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами
Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области. Как известно, участвуют в нем две компании, одна из которых ООО «Управление отходами Волгоград», которая имеет отношение к компаниям «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Само же ЗАО «Управление отходами» является «дочкой» УК «Лидер». В настоящее время ФАС России приостановила торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО «Спецпроект» на действия организатора торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просит рассмотреть правомерность допуска компании ООО «Управление отходами Волгоград». При этом один из руководителей волгоградских «Концессий водоснабжения» без ложной скромности расхваливает в соцсетях деятельность ООО «Управление отходами» в сфере борьбы с мусором. Журналисты информагентства решили познакомиться с деятельностью данной компании, которая работает в других регионах России, изучив ряд публикаций в местных СМИ.
Итак, Чувашская республика. Вот только некоторые из заголовков изданий. «Мусорная кабала Чувашии», «Тарифы и надбавки на мусор: закулисное «Управление отходами» в Чувашии», «Чувашское УФАС выдало предупреждение минприроды Чувашии», «Мусор подорожал на 50%: глава Чувашии пишет Путину» «Путин и полигон мусорной войны», «Владимир Путин поручил проверить новый полигон ТБО в Чувашии», «УФАС Чувашии взялось за цены на новом полигоне ТБО»…
Судя по датам, местная пресса не первый год «кричит» о мусорной проблеме с тех пор, как в регион «зашла» компания ОАО «Управление отходами». Концессионное соглашение между минприроды Чувашии и филиалом ЗАО «Управление отходами» было подписано 1 июля 2014 года.
«Тарифно-мусорный вопрос в Чувашии, который впервые прогремел осенью прошлого года с запуском нового полигона ТБО, достиг своего пика. В Чебоксарах внеочередное заседание парламента вылилось в 1,5-часовое жаркое обсуждение, чего не наблюдалось здесь последние годы. Звучали такие высказывания, как «преступно», «непозволительно», «карательные меры», «эгоцентричный тип поведения», «положение безысходности», «нас шантажируют», «вакханалия». …Слабым писком прозвучал вопрос о выкупе всех объектов концессионного соглашения — под закулисные саркастические усмешки могущественного «Управления отходами», - сообщает ИА Regnum.
«…Как стало известно «Правде ПФО», … министерству рекомендовано в указанный срок принять меры по приведению концессионного соглашения от 1 июля 2014 года, заключенного между кабинетом министров Чувашии и ЗАО «Управление отходами» в первоначальное состояние, исключив строительство мусороперегрузочных станций в Канаше и Шумерлинском районе, либо по расторжению дополнительных соглашений к заключенному концессионному соглашению, либо иным законным методом прекратить действия, содержащие признак нарушения антимонопольного законодательства». Ранее «Правда ПФО» сообщала, что УФАС по Чувашии выдал предупреждение Минприроды Чувашии в связи с утверждением единственной зоны утилизации по обращению с отходами на территории Чувашии.
«Бесцеремонно обращаются с нами. Республику обманули, по-другому не скажешь. И кому за этот обман предлагают рассчитываться? Жителям». …Чем нас шантажируют? … «Мы не будем вывозить у вас мусор», — продолжил депутат Алексей Никитин. По его словам, затем предложили забрать «объект обратно». «А почему нет? Это решение очень многих вопросов», — считает он, отмечая, что тогда «мы избавимся от выкручивания рук и получим полностью подконтрольное направление». Концессионное соглашение он охарактеризовал как «преступно» невыгодное.
«… Данную компанию неоднократно объявляли инвестором, который достроит и введет в эксплуатацию полигон и решит проблемы в регионе с оборотом отходов. Заявлено, что уже 1,158 млрд рублей потрачено на достижение всех целей и задач, которые прописаны в инвестиционной программе, но полигон в полную силу так и не заработал».
Заголовки саратовских СМИ также мало чем отличаются от заголовков статей их коллег из Чувашии. «Управление отходами» хочет контролировать весь мусор Саратовской области» - сайт «Бизнес-вектор». «Дорогая мусорная тема» - Финанс –Волга ру, «Мусоропереработка в Саратовской области проводится не в полную силу», - "Взгляд–Инфо", «В Саратовской области перерабатывается только четверть отходов» - Саратов-24 ТV, «Единый тариф на переработку и перевозку мусора появится в 2019 году», - «Версия-Саратов».
«Сегодня в Общественной палате Саратовской области проходит заседание комиссии по экологии, природопользованию и ЧС. Тема обсуждения - обращение с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области для улучшения жизни граждан. Член комиссии, общественница Наталья Караман начала возмущаться тем, что мусоропереработка в области не осуществляется в полной мере. Она поинтересовалась о тарифах по переработке мусора на энгельсском ЗАО «Управление отходов», отметив, что предполагаемые объемные показатели могут не соответствовать реальным. «Единого тарифа на территории области не существует… Я хочу, чтобы все это перепроверили. У нас в затратах указывают не те объемы. Тариф излишне раздут и экономически не обоснован», пишет «Взгляд – Инфо.
Вторит ему «Московский комсомолец Саратов». «В Саратовской области активисты проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" проверили обращения жителей села Питерка, которые пожаловались на наличие трех нелегальных полигонов, куда свозятся бытовые и хозяйственные отходы. "Сложилась ситуация, что из-за отсутствия денег на лицензирование и долги перед компанией – владельцем сортировочного комплекса, муниципальное предприятие было вынуждено сделать выбор: перейти на нелегальное положение и снова вывозить ТКО на закрытые полигоны, либо пустить "мусорный" вопрос в Питерке на самотек. Из-за небольших объемов ТКО и отдаленности Питерского района от недавно построенных в рамках концессионных соглашений мусороперерабатывающих комплексов, каким-то альтернативным мусоровывозящим компаниям, кроме местного МУП, здесь работать неинтересно и невыгодно. Получается замкнутый круг», – прокомментировал ситуацию координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Саратовской области Андрей Бодягин. По словам экспертов ОНФ, с подобными проблемами сталкиваются и в других регионах. Например, в Нижегородской области. «Управление отходами» ждет проверку из генпрокуратуры и защищается от дезинформации», - сообщает ИА «Правда Поволжского федерального округа», «Управление отходами-НН» заключило второй контракт оператора ТКО в Нижегородской области» - газета «Коммерсант», «Нижегородской области оказалось нечем отчитаться за год экологии», «Год экологии закончился, а очистка не началась», - «Правда Поволжского федерального округа», «Управление отходами-НН» заключило второй контракт оператора ТКО в Нижегородской области» - газета «Коммерсант», «Нижегородской области оказалось нечем отчитаться за год экологии», «Год экологии закончился, а очистка не началась» - «Московский комсомолец. Нижний Новгород». «Аппетиты мусорных королей» - сайт «Zеrcalo.org», «Конфликт вокруг мусоросортировочного комплекса в Нижнем Новгороде вышел на областной уровень», - «Коммерсант», «Полигон - Нижегородская область: ситуацию с отходами в регионе в ОНФ назвали катастрофой» - ТАСС.
«В прошлом году статус первого регионального оператора по зоне № 4 получило ЗАО «Управление отходами-НН»… Вложено было около миллиарда рублей из средств негосударственных пенсионных фондов и из бюджета, поэтому инвестор в 2012 году по инвестсоглашению получил разного рода льготы, однако со своей стороны не смог выполнить взятые на себя обязательства. Александр Шаронов, глава комитета по бюджету, напомнил, что этот проект получил более 200 млн из бюджета, но условия соглашения не выполнены! «Доля сортировки должна была составить более 40 процентов по итогам 2016 года, а к концу 2017 года – 60 процентов. В итоге компания осилила только 1,4 процента. По сути, полигон за полмиллиарда рублей является более современной, но все-таки свалкой, где ТКО по-прежнему захораниваются. Только теперь некоторым муниципалитетам приходится возить отходы за 100 км по заоблачным тарифам. При этом проект «уникальный», туда 200 миллионов прямых бюджетных денег закачано»…
«Все попытки минэкологии заставить предпринимателей возить мусор из Нижнего на полигоны «Управления отходами НН», что вдвое дороже и вдвое дальше, с треском провалились».
«Нижегородская дума и областное минэкологии разошлись во мнениях относительно нового мусороперегрузочного комплекса стоимостью 200 млн руб., который строит частный инвестор в рамках концессионного соглашения с правительством в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Депутаты и местные жители настаивают, что станция, которая изначально заявлялась как мусороперегрузочная, а теперь будет и сортировать отходы, в нарушение законодательства находится в санитарно-защитной зоне жилых домов. В правительстве обещают, что без согласований от надзорных органов заниматься сортировкой в городе никто не будет. …Основной претензией со стороны жителей и депутатов стало то, что объект находится на расстоянии 495 м от близлежащих домов, в то время как для сортировочного санитарно-защитная зона должна составлять не менее 1 км». https://www.kommersant.ru/doc/3048871
«В Нижегородском отделении ОНФ заявляют о критической ситуации, которая сложилась в регионе с накоплением отходов: количество крупных полигонов увеличивается, при этом переработка фактически отсутствует. По решению правительства области в разных районах региона на средства инвесторов возводятся комплексы сортировки мусора, однако на деле, по мнению экспертов, площадки превращаются в обычные свалки, поскольку заниматься переработкой операторам не интересно. …После принятия закона о региональном операторе в области закрепились три крупных игрока - холдинг "МАГ Груп", ЗАО "Управление отходами НН" и ООО "ОРБ Нижний", которые, фактически стали монополистами и распределили весь рынок мусора между собой. Кроме того, закон обязывает всех, кто производит мусор, везти его только на полигоны этих компаний. Это классный бизнес: берут сельхозземлю за 3 копейки, бульдозером мусор укатывают в землю, и за это получают гарантированный тариф на основании так называемого концессионного соглашения с правительством области. Заниматься переработкой им просто не интересно. …Конкуренты им также не нужны, чтобы спокойно можно было повышать тариф и увеличивать доход. … Область «попала в капкан», решив поручить строительство полигонов инвесторам.
Похожие публикации и в СМИ Мурманской области. «Мутная тема - это ваше «чистое дело», «Кому-то отходы, кому-то – доходы!», «Вложения в строительство нового мусорного полигона жителям Мурманской области придется возмещать из своего кармана» и многие другие.
«…10 января 2018 года мусорный бизнес всего региона окончательно перешел под крыло компании «Управление отходами». Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области по итогам проведенных торгов заключило с данной организацией Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории региона. Зоной деятельности регионального оператора является вся территория области. Срок действия соглашения – 10 лет. Цена вопроса: 11 203 051,01 тыс. рублей, то есть 11 с лишним миллиардов. Примечательно, что на конкурс была подана одна единственная заявка. Причины отсутствия какого-либо энтузиазма среди прочих участников рынка становятся понятным при ознакомлении с условиями торгов: в частности, был необходим залог в 50 млн рублей. К примеру, у бывшего мусорного монополиста – компании «Орко-инвест», — в эту сумму оценивается стоимость всего бизнеса. Вот и получилось: и конкурс проведен, и закон не нарушен, и выиграли аукцион те, кто должен был выиграть».
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К 73-ей годовщине Великой Победы музей-заповедник «Сталинградская битва» подготовил большую программу праздничных мероприятий для волгоградцев и гостей города. Они пройдут при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея. В музее-панораме в эти майские дни пройдет торжественная церемония вручения паспортов юным жителям города, а также состоится праздничный концерт артистов Волгоградской областной филармонии. Для учащихся школ города и области проведут Урок Победы. Посетителей Мемориально-исторического музея ждут музейные занятия «От костра до радио» и «Вещи, опаленные войной». Посмотреть недавно открывшуюся мультимедийную экспозицию «Пароль Победы – Сталинград» и побывать на...
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде болельщики не могут получить обещанные РФС бесплатные билеты на финал Кубка России
Смотрите сегодня в программе: официальный билетный оператор оказался не готов к наплыву желающих получить бесплатный пригласительный на финал Кубка России по футболу, который состоится на «Волгоград Арене» 9 мая. 3десь будет город-сад: губернатор Волгоградской области, судя по всему, собирается надолго задержаться у руля региона. Волжская ГЭС постепенно снижает объемы сброса воды: после паводка должен наступить период рыбной полки. Знаменитый портретист Александр Шилов приехал в Волгоград: перед открытием персональной выставки в музее ИЗО народный художник СССР «свысока» пообщался с местными журналистами. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.05.2018 19:22
Полторы тысячи человек приняли участие в первой репетиции парада в честь Дня Победы, сообщает ИА “Высота 102”. В общем строю сегодня по площади Павших борцов прошли солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, бойцы МЧС, войска Росгвардии, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса и воспитанники военно-патриотических клубов ДОССАФ России. Открыли парад знаменные группы с флагом России, копией Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил. Рота почетного караула была одета в форму сухопутных, воздушно-десантных войск и флота. В строю были и исторические "коробки", в них шли солдаты и офицеры в форме пехотинцев, летчиков и моряков времен Великой Отечественной войны. Два...
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|03.05.2018 18:06
За три месяца текущего года волгоградские энергетики выявили более 300 нарушений на общую сумму свыше 34,5 млн рублей. Было проведено 37,5 тысячи инструментальных проверок счетчиков, 130 тысяч контрольных съемов показаний приборов учета. Общий объем неучтенного потребления составил более 13,4 млн кВтч, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в группе компаний «Россети». Нарушителям предстоит компенсировать ущерб и оплатить штрафы. Так, только в Городищенском районе Волгоградской области выявлено 12 фактов безучетного потребления электроэнергии, ущерб по которым составил свыше 7 млн рублей, а в городе Волжском – шесть фактов на 10,9 млн рублей. Среди выявленных расхитителей электроэнергии подавляющее большинство – бытовые потребители и юридические...
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|03.05.2018 17:57
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в заседании наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал президента России, мероприятие прошло в Сочи под руководством главы государства Владимира Путина и при участии президента ФИФА Джанни Инфантино. В режиме видео-конференции в совещании участвовали губернаторы регионов-организаторов матчей ЧМ-2018. Владимир Путин заявил, что подготовка к чемпионату мира практически завершена. При этом он обратил внимание глав субъектов на проведении своевременного и надежного благоустройства городов, принимающих матчи и болельщиков. Еще одна важнейшая тема, по словам президента, – медицинское сопровождение. «Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические...
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|03.05.2018 17:26
В зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И.Машкова сегодня открылась выставка знаменитого российского и советского художника-живописца и портретиста Александра Шилова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в Волгоград Александр Шилов привез 35 картин – портретов людей самых разных профессий и судеб. Актеры, политики, бездомные, священнослужители, ветераны становились героями его портретов, если художник видел необычные лица, глубокие глаза и нелегкие судьбы. Порой он мог уехать в глушь и писать портреты в избе хозяев. Александр Максович резко высказался о современном искусстве и заявил, что знает всего лишь два способа стать знаменитым – это много работать и прославиться за счет пиара....
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|03.05.2018 17:01
Сегодня в ряды участников праймериз «Единой России» влился глава Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии власти, Андрей Косолапов подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты представительного собрания нового созыва. Косолапов вновь намерен баллотироваться по Тракторозаводскому одномандатному округу. Всего на сегодняшний день в борьбу за статус кандидата в депутаты от «Единой России» вступили 19 нынешних народных избранников. Причем некоторые из них уже стали конкурентами. Ситуация напоминает всем известную детскую игру «Музыкальные стулья»: пока играет музыка, у каждого из участников есть виды на свободные местечки, но, как известно, стульев всегда меньше,...
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|03.05.2018 16:32
К 6 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей приговорил Центральный районный суд бывшего директора ЗАО "НПО "Европа-Биофарм" Майю Михалеву. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при разработке технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. В апреле 2012 года министерство образования и науки РФ заключило соответствующий госконтракт с ЗАО "НПО "Европа-Биофарм". Авансом были перечислены 45 миллионов рублей. Эти деньги Михалева перечислила на счета фирм, где сама же была учредителем. Так как опытно-технологические работы не проводились, она подготовила изготовление и подписание отчетов...
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|03.05.2018 16:00
Полиция задержала двоих жителей Кировского района Волгограда по подозрению в ночном разбойном нападении и хулиганстве, совершенных в отношении жителей Саратовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, безработные мужчины 25 и 30 лет, оба ранее судимые, познакомились через интернет с двумя жительницами Саратовской области. Девушки приехали в Волгоград на праздники, пригласили своих новых знакомых в квартиру, которую сняли в Центральном районе. После застолья молодые люди забрали у девушек паспорта, деньги в сумме 1,5 тысячи рублей, после чего угрожая пистолетом, стали требовать оказания интимных услуг. Девушкам удалось вырваться из квартиры и на время спрятаться от злоумышленников в лифте,...
Прочитана: 2681 раз
|Борьба с коррупцией
|03.05.2018 15:59
Сегодня бывший заместитель главного врача клиники № 1 ГБОУ ВПО ВолгГМУ Светлана Рязанцева признана судом виновной в систематическом получении взяток. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 39-летнюю Рязанцеву приговорили за два эпизода получения взяток, 51 эпизод служебного подлога, 6 эпизодов мелкого взяточничества и 82 эпизода получения взяток за незаконные действия с использованием служебного положения к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей придется выплатить штраф в размере 1 миллион рублей. Суд предоставил Рязанцевой отсрочку отбывания реального лишения свободы до достижения ее 5-летним ребенком 14-лет. Следствием и судом установлено, что Рязанцева при посредничестве...
Прочитана: 3531 раз
|Спорт
|03.05.2018 15:29
Около сотни человек собрались в эти минуты у стойки «Кассир.ру» в ТРЦ «Комсомолл» в надежде получить бесплатный пригласительный билет на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене» 9 мая. Как передает ИА «Высота 102», болельщики ждут открытия кассы, которая закрылась после того, как несколько человек все же смогли получить заветные билеты. По некоторым данным, женщина - кассир испугалась напора болельщиков и спешно покинула рабочее место с пачкой билетов. Кроме того, недовольство скоплением народа выражала администрация ТЦ. Сейчас желающие посетить...
Прочитана: 3535 раз
|Спорт
|03.05.2018 15:19
Владимир Путин проводит сегодня заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Предметом обсуждения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства, станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России летом этого года на 12 стадионах в 11 городах страны - в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.
Прочитана: 1554 раз
|Экономика
|03.05.2018 14:41
Жизненно важные «внутренности» ТРЦ «Диамант Зацарицынский» могут стать собственностью кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, московский «АМТ-Банк» требует признать предметом залога (ипотеки) ряд объектов данного центра. Соответствующий иск подан к ООО «УСП», расположенном в Гумраке. В качестве одного из третьих лиц по делу проходит в том числе бывший депутат Госдумы от Волгоградской области, который находится в федеральном розыске – Олег Михеев. В случае удовлетворения исковых требований банка системы жизнеобеспечения торгового центра могут перейти в другие руки. Речь идет о водопроводе, газопроводе, автономной котельной, канализационной системе, стоянке перед торговым центром, трансформаторной подстанции, о...
Прочитана: 3840 раз
|Общество
|03.05.2018 14:17
Сегодня новый авиамаршрут связал с Волгоградом города-участники ЧМ-2018 Казань и Сочи. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта Гумрак, первый самолет нового рейса прибыл в город-герой из Сочи в 8:10 и после почти часовой стоянки вылетел в Казань. Второй борт прибыл из Казани в 14:05. По традиции, севший на взлетно-посадочной полосе самолет проехал через водную арку, образованную струями из шлангов пожарных машин. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что маршрут включен в летнее расписание и будет действовать постоянно. Обслуживает направление компания "ЮТЭЙР". С 1 мая также начались перелеты в Самару и Краснодар. Эти направления открылись благодаря программе развития региональных перевозок, реализуемой...
Прочитана: 875 раз
|Политика
|03.05.2018 13:55
С сегодняшнего дня приступил к работе в должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда Александр Мордвинцев, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, Мордвинцев сложил с себя полномочия депутата. Напомним, что в представительном органе власти он возглавлял комитет по бюджету и налогам. Депутаты, входящие в его состав, приняли решение не избирать нового руководителя. Обязанности председателя бюджетного комитета будет исполнять заместитель председателя Михаил Девятов. Депутаты гордумы, напомним, 4 апреля этого года единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил об оставлении этой должности по собственному желанию, заявив, что хочет больше времени уделять семье. На...
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3 мая 20:30
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами 4
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Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами 4
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