





Тандем активистов проекта «Народный контроль» и представителей контрольно-надзорных ведомств позволит добиться хороших результатов в сфере защиты прав потребителей. Лучшими практиками в сфере общественного мониторинга за качеством товаров и услуг поделились сегодня координаторы «Народного контроля» со всех восьми регионов Южного федерального округа, сообщает ИА «Высота 102». Около 30 единомышленников впервые собрала на большую встречу в Волгограде координатор федерального проекта партии «Единая Россия» Анна Кувычко.

Представитель Краснодарского края рассказал коллегам о подводных течениях, которые имеются в работе микрофинансовых организаций, зачастую заманивающих граждан в денежные ловушки. К слову, данная тема значится и в федеральной повестке проекта «Народный контроль». Активисты из Ростовской области поведали о том, как нещадно борются с несвежей плодово-овощной продукцией на прилавках супермаркетов.

Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Виталий Осадчий обратил внимание участников семинара на то, что федеральный центр также нацелен на то, чтобы защита прав потребителей стала эффективнее. Так, недавно поправками в федеральное законодательство Роспотребнадзору вернули полномочия по проведению контрольных закупок, которыми на общественных началах сегодня занимаются народные контролеры.

Если в прошлом году волгоградские активисты партийного проекта оценивали качество оказания скорой медицинской помощи, проверяли цены на лекарства в аптеках, исследовали на предмет содержания нитратов овощи и фрукты, то 2018 год пройдет под девизом «Территория детства». «Новое направление нашей работы отвечает за безопасность детских товаров. Первые рейды, проведенные в Волгоградской, Владимирской и ряде других областей, выявили нарушения. Далеко не вся продукция отвечает предъявляемыми к ней требованиям, а потому потенциально небезопасна для детей. Поэтому сейчас мы обдумываем, какие законодательные инициативы помогут защитить самых маленьких потребителей товаров», - пояснила Анна Кувычко.



