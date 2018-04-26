Таможенные и налоговые органы ЮФО обсудили в Волгограде работу системы tax free

Итоги взаимодействия в 2017 году и задачи на год текущий обсудили таможенные и налоговые органы Южного федерального округа на выездном заседании Координационного совета в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону. Было отмечено, что в 2017 году налоговыми органами округа в бюджет дополнительно начислено порядка 700 млн рублей - в 4,7 раза больше, чем годом ранее. Таможенными органами ЮТУ доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на общую сумму более 70 млн рублей. В результате проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами Южного федерального округа вынесено более 2 тысяч постановлений о назначении административного наказания, на сумму штрафных санкций порядка 90 млн рублей. На заседании прозвучало, что имеющиеся у обоих ведомств инструменты и выработка единой стратегии взаимодействия позволяют достичь максимального положительного эффекта и выполнять задачи, поставленные ФНС и ФТС России. Так, в 2018 году налоговым органам в сфере организации взаимодействия с таможенниками предстоит продолжить работу по обеспечению своевременного и полного взыскания налоговых и таможенных платежей в бюджет, формированию национального сегмента системы прослеживаемости товаров, проведению мероприятий по созданию и функционированию системы tax free, модернизации и совершенствованию электронных сервисов для налогоплательщиков-участников ВЭД.

Напомним, что 1 января этого года было объявлено, что в России начала работать система tax free, позволяющая гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Сообщалось, что первыми систему tax free вводят регионы, которые будут принимать болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Среди них, напомним, и Волгоградская область. С 10 апреля российские города уже начали тестировать эту систему.



