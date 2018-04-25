|Экономика
|26.04.2018 08:36
В регионе стартовали активные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в Волгоградской области по плану 2018 года вступила в завершающую стадию. На сегодняшний день специалисты Фонда проверили проектно-сметную документацию по более чем 300 объектам. Работа по подготовке проектов будет завершена до конца апреля.
Как сообщили в региональном фонде капремонта ИА «Высота 102», одновременно с этим ведется активная работа по определению подрядных организаций, осуществляющих непосредственно строительно-монтажные работы. На сегодняшний день на аукцион выставлены уже свыше 160 проектов, во многих районах региона и города-героя Волгоград подрядчики уже приступили к работам по капитальному ремонту МКД.
Напомним, в текущем году в краткосрочный план работ по капремонту вошли более 600 многоквартирных работ по всей Волгоградской области. С каждым годом объемы работ растут. Так, в период создания регионального фонда капремонта краткосрочный план на 2014 год включал в себя 34 МКД, в 2015 – 278, в 2016 году – 290 домов, в 2017-м – уже 491 МКД. В 2018 году запланировано капитально отремонтировать 623 многоквартирных дома. Объем средств, которые необходимо освоить Фонду, превышает 3,5 миллиарда рублей.
«К сожалению, такие объемы работ невозможно выполнить силами ограниченного состава специалистов, который до настоящего времени имелся в Фонде. В связи с ежегодно увеличивающейся нагрузкой стал заметен дефицит технических специалистов – кураторов и сметчиков, которых явно не хватало для полноценного и оперативного решения задач, поставленных перед регоператором, — отмечают в фонде. — К примеру, на одного технического специалиста приходилось 105 объектов капитального ремонта, а также проверка 1833 смет и актов выполненных работ в год. Таким образом, расчетно-нормативная нагрузка на одного специалиста была превышена более чем в 2 раза».
В связи с этим в конце 2017 года по согласованию с Попечительским советом регоператора и учредителем Фонда – региональном Комитетом ЖКХ и ТЭК — было принято решение об увеличении штатной численности Фонда.
Подчеркнем, что содержание штата Фонда капитального ремонта полностью финансируется из средств областного бюджета, а не из средств собственников, что подтверждается регулярными проверками со стороны контролирующих и надзорных органов. Кроме того, из средств, перечисляемых из бюджета на содержание регоператора, оплачиваются также финансирование работ по оперативному выполнению гарантийных обязательств, распечатка и доставка платежных счетов-квитанций, коммунальные расходы.
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Закупка на оказание услуг по ликвидации МУП «Городское управление капитального строительства» администрации Волгограда признана несостоявшейся. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, не нашлось ни одного желающего выполнить ряд процедур по ликвидации предприятия за 90 тысяч рублей. В частности, исполнитель должен был проанализировать кредиторскую задолженность предприятия, продать имущество, если имеющихся денег не хватит для расплаты с кредиторами, закрыть счета МУП в банках, уничтожить печать, составить ликвидационный баланс и т.д. Напомним, решение о ликвидации МУП "Городское управление капитального строительства" было принято еще в 2015 году. Причиной этого стала неудовлетворительная финансово-хозяйственная деятельность предприятия. МУП было создано в 1996 году...
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|Экономика
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|Общество
|25.04.2018 16:01
Больше двух лет жильцы двух подъездов 9-этажного дома №2 по ул. Штурманской г. Волгограда не могут пользоваться лифтами, которые при проведении техобслуживания компанией ООО «Волгарь Плюс» были остановлены ввиду невозможности их дальнейшей эксплуатации. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, они готовы на условиях долевого софинансирования участвовать в оперативном восстановлении подъемного оборудования. Однако до сих пор из-за несогласованности действий между муниципальными и региональными уполномоченными властными структурами соответствующие процедуры так и не были проведены. Как заявляют в пресс-службе уполномоченного по правам человека, куда обратились жители, в 2017 году замена лифтов в данном доме планировалась по программе «Капитальный...
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|25.04.2018 15:54
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|Расследования
|25.04.2018 15:08
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|Экология
|25.04.2018 14:58
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|Экология
|25.04.2018 13:46
Сегодня в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области проходит процедура рассмотрения заявок участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. Как сообщает ИА "Высота 102", члены конкурсной комиссии фактически должны определиться, какие компании они допускают к финальному этапу конкурса. В начале этой недели в региональном комитете ЖКХ и ТЭК состоялась процедура вскрытия конвертов с заявками участников конкурса по выбору регионального оператора в сфере ТКО. На конкурс, напомним, подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось,...
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