В Волгоградской области перерыли живописный путь к хутору

Больше двух лет жильцы двух подъездов 9-этажного дома №2 по ул. Штурманской г. Волгограда не могут пользоваться лифтами, которые при проведении техобслуживания компанией ООО «Волгарь Плюс» были остановлены ввиду невозможности их дальнейшей эксплуатации. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, они готовы на условиях долевого софинансирования участвовать в оперативном восстановлении подъемного оборудования. Однако до сих пор из-за несогласованности действий между муниципальными и региональными уполномоченными властными структурами соответствующие процедуры так и не были проведены. Как заявляют в пресс-службе уполномоченного по правам человека, куда обратились жители, в 2017 году замена лифтов в данном доме планировалась по программе «Капитальный...