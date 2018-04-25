В Волгограде начали продавать эксклюзивные транспортные карты с волком Забивакой





Специальный тираж транспортных карт «Волна» в стиле Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ поступил в продажу сегодня, 25 апреля, за 50 дней до старта ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, транспортные карты изготовлены в двух вариантах: с символикой города-организатора Волгограда и официальным талисманом турнира волком Забивакой™. Всего для волгоградцев доступно 5 000 специальных карт – по 2 500 штук каждого варианта оформления. Приобрести их можно в пунктах продаж карты «Волна» в Волгограде – проезд осуществляется по утвержденным для городского общественного транспорта тарифам.

Напомним, в июне 2018 года Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. 18 июня на «Волгоград Арене» встретятся сборные Туниса и Англии, 22 июня состоится матч Нигерия – Исландия, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня – сборные Японии и Польши.

Отметим, в дни проведения матчей общественный транспорт Волгограда – трамваи, троллейбусы и автобусы – станут самым удобным для жителей и гостей города способом передвижения по городу. В дополнение к маршрутам на линии выйдут специальные автобусы-шаттлы, которые соединят стадион с основными объектам города. В матчевые дни проезд в шаттлах на маршрутах «Стадион – Аэропорт» (№S1), «Стадион – железнодорожный вокзал» (№S2) и «Стадион – Тракторная» (№S3) будет бесплатным. В остальной период проведения чемпионата (с 14 июня по 15 июля) автобусы-шаттлы будут работать по маршрутам №S1k «Фестиваль болельщиков FIFA – Аэропорт», №S2k «Фестиваль болельщиков FIFA – железнодорожный вокзал», №S3k «Фестиваль болельщиков FIFA – ТРК «Комсомолл» по обычным тарифам. Оплатить проезд жители и гости города смогут, в том числе, с помощью транспортных карт.



