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Происшествия
 25.04.2018 10:08

Девушка-пассажир маршрутки "Волгоград-Волжский" пострадала в ДТП

Девушка-пассажир междугородней маршрутки пострадала в ДТП в Советском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, дорожный инцидент произошел во вторник вечером напротив дома № 96 по проспекту Университетский. По имеющимся сведениям, 39-летний водитель микроавтобуса “Ford Transit”, ехавшего по маршруту №260 “Волгоград-Волжский”, резко затормозил. При этом в салоне упала и получила травмы 22-летняя девушка. Пострадавшая доставлена в больницу. 

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Волгоградцев из-за ЧМ-2018 разделят по разноцветным спецпропускам С сегодняшнего дня в многофункциональных центрах Центрального и Краснооктябрьского районов началась выдача специальных автопропусков для жителей, проживающих в радиусе 1,5 километра от стадиона «Волгоград Арена» («последняя миля»). Волгоградцам рекомендуется оформить пропуска на транспорт заранее – все МФЦ Волгограда работают в будние дни до 20-00, в субботу – до 15-30. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Напомним, ограничение въезда на территорию, входящую в «последнюю милю»,  будет действовать во время проведения матчей ЧМ-2018, а также тестовых матчей - 2 и 9 мая - на стадионе «Волгоград Арена» в целях безопасности.  Получить специальный пропуск, позволяющий в дни проведения матча въехать...
Прочитана: 12 раз
Экология 25.04.2018 11:44

В Волжском МУП «Водоканал» потратит сэкономленные по энергосберегающим мероприятиям средства на экологию Сэкономленные средства планируют  потратить на экологические мероприятия в МУП «Водоканал»  города Волжский. Как пояснили ИА «Высота 102» на предприятии, эти средства  высвобождаются за счет экономии при вводе в эксплуатацию современного оборудования.  В течение года здесь были запущены  два новых энергоэффективных агрегата -  турбовоздуходувки  NEUROS.  Каждый из них  использует  в два раза меньше электричества, чем прежние - вместо 800 киловатт потребления -  300 киловатт в час. На предприятии уже приступили к реализации целого  ряда экологических мероприятий, - сообщил информагентству  начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии  МУП «Водоканал» Владислав Вышемирский.   «Нами обследованы все  29  канализационных насосных...
Прочитана: 79 раз
Общество 25.04.2018 11:43

В Волгограде начали продавать эксклюзивные транспортные карты с волком Забивакой Специальный тираж транспортных карт «Волна» в стиле Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ поступил в продажу сегодня, 25 апреля, за 50 дней до старта ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, транспортные карты изготовлены  в двух вариантах: с символикой города-организатора Волгограда и официальным талисманом турнира волком Забивакой™. Всего для волгоградцев доступно 5 000 специальных карт – по 2 500 штук каждого варианта оформления. Приобрести их можно в пунктах продаж карты «Волна» в Волгограде – проезд осуществляется по утвержденным для городского общественного транспорта тарифам. Напомним, в июне 2018 года Волгоград примет четыре матча группового...
Прочитана: 104 раз
Общество 25.04.2018 11:23

Первые судебные заседания, открытые для всех интернет-пользователей, прошли в Иловлинском районном суде. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе суда, состоялись две on-line - трансляции судебных процессов по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ, а также над группой обвиняемых в покушении на незаконный сбыт особо крупной партии наркотиков. Смотреть трансляции заседаний можно как с компьютеров, так и с мобильных устройств с любой операционной системой. Ссылка на плеер находится на главной странице суда. Отметим, что до этого момента в России судебные процессы транслировали только Московский городской и Белгородский областной суды. Главная цель трансляции - повышение открытости и прозрачности работы судебной системы. ...
Прочитана: 299 раз
Политика 25.04.2018 10:22

Официально поддержать проект федерального закона о мерах воздействия на недружественные действия США собираются депутаты Волгоградской областной думы, сообщает ИА «Высота 102». С предложением о внесении вопроса в повестку дня выступил сегодня на заседании регионального парламента депутат Владимир Ефимов. По его словам, фракция единороссов полностю поддержала данный проект. Ожидается, что народные избранники примут соответствующее постановление. Напомним, с инициативой ввести меры воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других иностранных государств выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций политических партий. Планируется предусмотреть меры воздействия, которые могут в зависимости от ситуации вводиться правительством РФ по решению президента. В том числе предлагается...
Прочитана: 713 раз
Борьба с коррупцией 25.04.2018 09:30

Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении бывшего руководителя Нижне-Волжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игоря Исаева. Об этом ИА “Высота 102” сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева. По данным следствия, в декабре 2015 года чиновник предложил гендиректору крупной теплотранспортной компании, под предлогом предстоящего “Дня Ростехнадзора”, “подарить”  200 тысяч рублей взамен на общее покровительство. Деньги госслужащему передал инженер фирмы, не знавший о преступной договоренности. Также с конца 2015 года, угрожая проверками и прекращением производства деятельности, вымогал взятку у руководства фирмы, занимающейся бурением скважин. Взамен он также обещал...
Прочитана: 2111 раз
Общество 25.04.2018 08:38

Юристам музея-заповедника  «Сталинградская битва» не удалось оспорить представление управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, выданное в связи с отказом посетить музей гражданину с ребенком, который находился в детской коляске. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, учреждение культуры было привлечено к административной ответственности. Также по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в адрес ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» внесено представление об устранении причин и условий, повлекших нарушение прав потребителей. Однако представители музея обжаловали его в суде. Но арбитражный суд признал меры административного наказания законными. Решение суда не вступило в законную силу. 
Прочитана: 1206 раз
Общество 25.04.2018 06:37 (Обновлено: 25.04.2018 07:49)

В Волгограде дом культурного наследия после капремонта преподнес жителям «сюрприз» Не прошло и года после капитального ремонта дома культурного наследия № 117 по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда, как с его фасада  начала сыпаться штукатурка. При  этом жители, приславшие в редакцию ИА «Высота 102» фотографии, подивились оперативности компании, которая свой брак мгновенно устранила. Во всяком случае  буквально  накануне вечером штукатурка над аркой вместе с краской рухнула на асфальт, а уже сегодня два темных пятна над аркой дома и на стене  - это уже новая штукатурка. Правда, мусор почему-то так и не убрали.  Такая же картина и на фундаменте с торцевой стороны здания. Ее также...
Прочитана: 2236 раз
Аналитика 24.04.2018 20:02 (Обновлено: 25.04.2018 10:59)

Смотрите сегодня в программе: нулевая реакция власти на варварское уничтожение одного из красивейших мест Волгограда возмущает законопослушных граждан. Суд да дело: потерпевшие не захотели давать показания в присутствии прессы на заседании по громкому делу волгоградских боксеров. Скоро лето: спасатели провели смотр новых и старых судов для патрулирования акваторий и помощи отдыхающим. Время для «Георгиевской ленточки»: в преддверии Дня Победы в Волгограде дан старт традиционной патриотической акции. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и...
Прочитана: 25918 раз
Общество 24.04.2018 18:48

Оплатить штраф в 30 тысяч рублей придется заместителю главного бухгалтера МУП “Метроэлектротранс” за нарушение сроков оплаты муниципального контракта. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  между “МЭТ” Волгограда и поставщиком был заключен контракт на поставку автомобильного топлива на сумму более миллиона рублей. Как показала прокурорская проверка, поставщик свою часть договора выполнил, но денег в срок не получил.  Постановлением комитета финансов Волгоградской области Галицыной за указанное правонарушение назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 
Прочитана: 2378 раз
Общество 24.04.2018 18:47

В Волгограде самые меткие полицейские России встретятся на "дуэли" Сегодня в Волгограде стартовал всероссийский чемпионат по боевой стрельбе МВД России. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградской академии МВД,   церемония открытия соревнований, посвященных памяти уроженца Быковского района Героя России майора милиции С.А. Арефьева,  состоялась в стенах вуза. В течении четырех дней курсанты ведомственных учебных заведений, а также действующие сотрудники полиции  будут показывать свое мастерство во владении пистолетом Макарова и автоматом Калашникова. Состязания включают в себя тактическую и “дуэльную” стрельбу. Они пройдут в 100-метровом тире академии и на стрельбище  в песчаном карьере вблизи Орловки.  Отметим, что в Волгоград приехали команды: Московского, Санкт-Петербургского и  Краснодарского университетов МВД, Нижегородской...
Прочитана: 966 раз
Происшествия 24.04.2018 17:51

Подозреваемый в угоне легкового авто житель Астрахани задержан в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, объявленного в федеральный розыск 45-летнего астраханца задержали на улице Репина. По словам сотрудников вневедомственной охраны, во время патрулирования их внимание привлек человек, который попытался сбежать, едва завидев служебный автомобиль. Заподозрив неладное,  старшие сержанты Александр Башкинцев и Евгений Плотников кинулись в погоню и поймали беглеца. Мужчина передан сотрудникам полиции.
Прочитана: 3117 раз
Общество 24.04.2018 17:02

Фонтан  «Детский хоровод» на Привокзальной площади в Волгограде в этом году помимо профилактики ждет модернизация:  на гидротехническом сооружении  установят новое, более мощное оборудование. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, заказчиком аукциона на выполнение работ по ремонту «Детского хоровода» выступает МБУ «Волгоградзеленхоз». Подрядной организации предстоит  выполнить  очистку чаши фонтана, установить  новые форсунки,  заменить люки, смонтировать лестницу в техническом помещении, а также провести покраску.  В числе других работ – замена светильников, щитка управления и  насосов на более мощное и современное оборудование.  Напомним, фонтан «Детский хоровод», который  был установлен по инициативе известного байкера Александра Залдостанова, неоднократно подвергался ремонту. Скульптуры то ржавели,...
Прочитана: 1399 раз
Расследования 24.04.2018 16:48

Потерпевшие не хотят видеть прессу на судебном процессе по делу волгоградских боксеров Против ведения видеосъемки  на сегодняшнем процессе по громкому делу волгоградских боксеров выступил адвокат потерпевшего Сергея Родионова. Тогда как обвиняемые и их адвокаты против этого не возражали.  Как сообщает ИА «Высота 102», защитник Сергея Родионова, кроме этого, пригрозил информагентству судебным  иском о защите чести. На последнюю фразу иронично отреагировали сидевшие в зале слушатели. Как выяснилось, адвокату Сергея Родионова не понравилась статья, опубликованная накануне на сайте «Высоты 102» «Потерпевшего по громкому делу волгоградского кикбоксера проверят на причастность к поджогу и мошенничеству». В частности, защитник выразил возмущение тем обстоятельством, что информагентство, сообщив о возобновлении расследования уголовных дел по факту мошенничества и...
Прочитана: 7974 раз
Экология 24.04.2018 16:18

Экологический коллапс надвигается на  Дубовую балку в поселке Ангарском Дзержинского района Волгограда. Здесь, практически напротив Ангарского пруда, находится садоводческое общество «СНТ Волжанин». Но построенные здесь дачи – уже не садовые домики, а самые настоящие жилые дома. Сама территория общества насчитывает десятки гектаров плодородной земли и была еще недавно зеленой и ухоженной. «Это место заповедное. Мы жили здесь, как в раю», - говорят обитатели общества.  Сегодня это - огромный мусорный полигон среди еще оставшихся в живых деревьев и кустарников. Мусор везут сюда и днем, и ночью уже на протяжении нескольких лет. Загажено все - каждое дерево, каждый...
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В Волгограде беглому экс-депутату Госдумы не удается сбросить долговой балластКомментарии20
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