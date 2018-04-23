В Волгограде претенденты на звание регионального мусорного оператора "открыли карты"









Две компании будут бороться за звание регионального оператора в сфере обращения с отходами в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области состоялась процедура вскрытия увесистых конвертов с заявками участников - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Конверты вскрывались в порядке их подачи на конкурс. За этой процедурой тщательно наблюдали члены конкурсной комиссии и сами участники вели фото- и видеосъемку. Самой внушительной по размеру - 1391 лист - оказалась заявка под №1 от "Спецпроекта". Вторая заявка от компании "Управление отходами Волгоград" уместилась на 963 страницах.













Этот огромный объем документов члены конкурсной комиссии до конца апреля должны будут изучить, проверить и оценить. Сегодня были озвучены только основные параметры конкурсных предложений. Так, претенденты предоставили расчеты приведенной стоимости услуг регионального оператора. У ООО "Спецпроект" она составила 26,9 миллиарда рублей, а у ООО "Управление отходами Волгоград" - более 24 миллиардов. Поясним, что именно в такую сумму компании со своей стороны оценивают внедрение на территории Волгоградской области новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. От точности расчетов зависит, насколько слаженно будет работать выстроенная региональным оператором схема по "зачистке" Волгоградской области от многочисленных несанкционированных свалок и мусорных куч.













Напомним, итоги конкурса будут подведены 1 мая. Организация-победитель будет отвечать за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Волгоградской области, что позволит обеспечить комплексный подход к наведению порядка в этой сфере. Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства.



