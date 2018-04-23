В Волжском выбрали «Мисс-автоледи 2018»









Городской конкурс среди женщин-автолюбителей «Мисс-автоледи 2018» состоялся накануне в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, кубок победителя из рук заместителя главы администрации города Елены Овчаренко получила волжанка Юлия Михайлова.

Инициаторами проекта выступили комитет по физической культуре и спорту администрации Волжского и местное отделение ДОСААФ России. В состав судейской коллегии вошли начальник волжского отделения ДОСААФ Николай Флора, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков, депутаты Волжской городской Думы Ксения Шубенкова и Александр Кудрявцев, основатель сообщества «Road Help Волжский» Роман Халиков и другие. Главным партнёром конкурса выступила компания «МЕТРО Кэш энд Керри».

«Это первый городской творческий конкурс среди женщин-автолюбителей. Он напомнит о взаимоуважении на дороге, о соблюдении правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами», - с таким приветственным словом к участникам и зрителям обратилась Елена Овчаренко.













Участницами конкурса стали волжанки-автолюбители в возрасте от 18 лет, имеющие легковой автомобиль или владеющие им по доверенности, а также имеющие удостоверение на право управления транспортным средством категории «В» и страховой полис.

Девушки соревновались на пяти конкурсных ступенях, которые стартовали с «Визитной карточки». На первом этапе волжанки в творческой подаче рассказали о себе, своих увлечениях и о своём автомобиле. Конкурсантки показали свои знания по ПДД, продемонстрировали навыки вождения, в шуточных конкурсах сдали экзамен сотруднику ДПС и презентовали «новые» дорожные знаки «Девушка за рулём». Также судьи оценили и активность групп поддержки.

По итогам конкурса места участниц были распределены в восьми номинациях:

- титул «Мисс яркий автомобиль» получила Кристина Ёлкина;

- титул «Мисс нарядный водитель» - Наталья Фатеева;

- титул «Мисс знаток ПДД» - Надежда Пирогова;

- титул «Мисс техник» - Татьяна Чеботарёва;

- титул «Мисс шумахер» - Алина Братусь;

- титул «Мисс популярность» - Вероника Ахметова;

- титул «Мисс очарование» - Мария Спичкина.

Обладательницей титула «Мисс-автоледи 2018» стала Юлия Михайлова. Победители и призёры были награждены грамотами, а также памятными подарками, сертификатами и призами от партнёров конкурса.