Миссия невыполнима: жители дома в центре Волгограда не могут найти хозяев забитой «ливневки»















Регулярные обращения жителей в УК «Жилкомсервис», которая отвечает за содержание придомовой территории, ничего не дают - там заняли глухую оборону и твердят, что прочистка «ливневки» не является их обязанностью. Собственники 144 квартир дома №10 на улице Двинской в недоумении - почему решение рядового хозяйственного вопроса в Волгограде является невыполнимой миссией. ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.

Добиться восстановления работоспособности ливневой канализации на придомовой территории никак не могут жители дома №10 по улице Двинской, сообщает ИА «Высота 102». На сегодняшний день напротив дома образовалась зловонная лужа, потому что дождевая вода не может уйти в окончательно забитый канал. Такая картина наблюдается уже давно. Активисты совета многоквартирного дома неоднократно обращались в различные инстанции - писали письма главе администрации Центрального района Владимиру Матасову, тогда еще депутату гордумы Александру Мордвинцеву (сейчас он занял пост председателя КСП Волгограда), пытались найти понимание в управляющей организации «Жилкомсервис», звонили также в Горводоканал. Но оказалось, что решение вопроса прочистки «ливневки» не относится ни к полномочиям УК, ни районной администрации, ни мэрии города. При этом в УК «Жилкомсервис» людям сказали, что подали заявку в Горвоканал, видимо, слукавив, потому что там жителей Двинской заверили, что прочисткой «ливневок» не занимаются. Из администрации Центрального района Волгограда письмо председателя совета МКД перенаправили в департамент городского хозяйства, но заместитель руководителя ведомства Виталий Аблиязов в официальном письме ответил, что восстановление работоспособности ливневой канализации к полномочиям департамента не относится.