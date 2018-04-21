Гости «Удачного феста» слушали Цой и получали подарки









Сегодня прошел ставший традиционным для нашего города яркий музыкальный праздник «УДАЧНЫЙ ФЕСТ 2018». Программа фестиваля, как и в прошлом году, получилась насыщенной, сообщил ИА «Высота 102» один из организаторов, ЖК «Заречье».













Для гостей мероприятия была организована широкая развлекательная программа: ярмарка, фотозоны и интерактивные конкурсы, подарки от спонсоров фестиваля, зона аквагримма, выступление волгоградской кавер-группы.













В этом году хедлайнером мероприятия выступила заслуженная артистка России Анита Цой.

Идеально в семейный формат мероприятия вписалась площадка жилого комплекса «Заречье». Для гостей мероприятия установили прямо на территории фестиваля теремок, с которым могли сфотографироваться все желающие.

























Для самых маленьких была организована зона аквагримма. Победителям конкурсов «Заречье» приготовил особенные подарки – футбольные мячи с логотипом жилого комплекса символично подчеркивали близость стадиона, на котором пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.



