Новая тара для раздельного сбора отходов установлена на стадионе "Волгоград Арена", который принимает сегодня первый тестовый матч, сообщает ИА "Высота 102". Раздельный сбор мусора внедрила ГК "Чистый город". Яркие контейнеры ко второму тестовому матчу, который намечен на 2 мая, появятся также в аэропорту, на территории культурных объектов и развлекательных центров Волгограда.













Всего в рамках Чемпионата Мира по футболу в городе-герое установят порядка 300 контейнеров двух цветов – зеленые и желтые. Первые предназначены для сбора неперерабатываемых отходов, к которым относятся пищевые, салфетки, одноразовые стаканчики, чайные пакетики, упаковка от продуктов питания. Вторые – ярко желтые – для мусора, подлежащего переработке – бумага, пластиковые бутылки, алюминиевые банки.

На евроконтейнерах различного объема размещены информационные наклейки о правилах раздельного сбора.

Собранные перерабатываемые отходы будут направляться на современный мусоросортировочный комплекс в г. Волжский для разделения отходов по видам. Пищевые отходы разместятся на лицензированном полигоне.













Отметим, что ГК "Чистый город" стала компанией, полностью обеспечивающей организацию раздельного сбора, вывоза и захоронения отходов в период проведения мероприятий Чемпионата Мира по футболу.



