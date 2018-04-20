







В Волгограде открылся региональный «Центр управления проектами». Он призван помочь чиновникам, бизнесменам и ученым-изобретателям освоить систему и методы проектного управления, а также выстроить диалог в рабочей обстановке, сообщает ИА «Высота 102». Здесь же будут помогать начинающим предпринимателям искать партнеров и инвесторов. А также покажут, как превратить идею или изобретение в готовый для вывода на рынок проект.

С приветственной речью ко всем гостям обратился президент «Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александр Самуилович Товб, заверив, что со стороны ассоциации будет оказываться поддержка «Центра управления проектами» и внедрения проектного управления в Волгоградской области в целом.

Своевременность открытия подобного центра, по словам организаторов, очевидна — уже не первый год система проектного управления внедряется на государственном уровне. Так, она применялось для подготовки Олимпиады в Сочи, а теперь ее используют для подготовки и проведению Чемпионата Мира по футболу.

По словам начальника управления проектного менеджмента в государственном секторе «Аналитического центра при правительстве РФ» Ильи Винокурова, каждый проект направлен на решение определенной задачи. Преимущества такого подхода: прозрачность, возможность контролировать риски и, соответственно, экономить средства. В работе над проектом, задействованы не службы и ведомства, а конкретные люди, которые несут ответственность за его выполнение.

«Такая работа заставляет мыслить по-новому. Чиновнику, включенному в проект, приходится заботиться не просто о выполнении директив и приказов, а думать о конечном результате», — утверждает эксперт. — В этой ситуации выиграет и область, ведь если предложенный проект будет иметь социальное значение, то и региональные власти смогут увидеть и поддержать полезную инициативу».













«Эта площадка позволит начинающему бизнесмену или изобретателю при поддержке специалистов наладить контакт с инвестором и в итоге реализовать задумку», — считает председатель комитета по промышленности и топливно-энергетическому комплексу областной администрации Дмитрий Калашников.

Поддержали открытие центра и представители бизнес-сообщества. Так известный волгоградский бизнесмен, председатель регионального отделения «Деловая Россия» Юрий Чехов отметил, что одна из бед российского бизнеса заключается в том, что он порой не умеет себя преподнести. «Очень важно, чтобы были те, кто сможет красиво и в понятной форме донести до окружающих бизнес-идею или научную разработку, научили этому молодых бизнесменов. К тому же, у них часто возникают вопросы: «что делать?», «куда идти?», «как оформить». Здесь и этому научат. Да и предпринимателям легче будет вкладывать деньги в новые проекты, когда они собраны в одном месте и доведены до ума специалистами», — считает Юрий Чехов.

Принесет пользу «Центр управления проектами» и волгоградским вузам. По словам первого проректора волгоградского технического университета Александра Навроцкого, не всегда важность и значимость открытий сделанных учеными очевидна. Специалисты же центра смогут стать своеобразными «переводчиками» с языка научных терминов на язык коммерции. Проблема многих хороших и полезных изобретений в том, что не всегда сфера их применения очевидна. Если появится возможность «вывести их в свет», то это даст толчок и в развитии промышленности. Причем речь идет не только о регионе, но и о стране в целом. Так новая композитная броня, разработанная волгоградскими учеными, благодаря усилиям «Центра управления проектами» уже заинтересовала представителей военно-промышленного комплекса.













В первый день работы «Центр управления проектами» совместно с Волгоградским областным бизнес инкубатором провели бесплатный семинар по «Основам управления проектами».

«На базе регионального «Центра управления проектами» будет проходить обучение и сертификация чиновников и специалистов в области управления проектами, формироваться новый тип мышления в области управления проектами, будет создаваться новая культура работы над проектами, — поясняет Яков Мельников, руководитель регионального «Центра Управления Проектами». – Объединить усилия между институтами поддержки, органами власти и инвесторами с целью содействия в реализации инновационных проектов волгоградской области — вот наша главная цель».

Подробнее о деятельности регионального «Центра управления проектами» можно ознакомиться на сайте www.цуп34.рф



