Незаконно построенные многоэтажки в Волгограде в ожидании бульдозера

Комитет строительства Волгоградской области опубликовал перечень самовольно возведенных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Волгограда, в отношении которых имеются вступившие в законную силу судебные акты о сносе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, всего в списке – 25 домов. Между тем, три дома уже снесены, но почему-то еще фигурируют в перечне.

Так, в Краснооктябрьском районе снесен многоквартирный жилой дом по улице им. Крылова, 106, в Дзержинском приказала «долго жить» многоэтажка по ул. Быковская, 36. В Кировском снесли многоквартирный дом по ул. Красноуфимская, 15, в Красноармейском - многоквартирный блокированный жилой дом по ул. Таманская.

По трем домам утверждено мировое соглашение и прекращено производство. Речь идет о жилом доме на ул. Раздольная, 8б и ул. Качинцев, 71 в Дзержинском районе, доме по ул. Автотранспортная, 37 в Ворошиловском.

Фигурирует в списке и многострадальный дом по улице Тукая, 11, решение о сносе которого было принято еще в 2015 году. «Высота 102» не раз рассказывала о ситуации, в которой оказалось больше ребусов, чем ответов. Напомним, Дзержинский райсуд принял решение о его сносе без привлечения к процессу собственников квартир. Только в августе 2017 года они получили уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права «о запрете совершать какие либо регистрационные действия в отношении квартир». Люди ходили по инстанциям, писали письма в администрацию города Волгограда и районную, доказывая свое право на достойную жизнь. Затем состоялся ряд судов, с собственников было снято обременение, согласно которому жильцы не имели права регистрировать в квартирах новых членов и продавать жилье. В конце прошлого года мэрия Волгограда заверила собственников жилья, что предпримет «все меры по узакониванию дома на ул. Тукая, 11».

Поэтому люди, увидев в обновленном списке комитета по строительству свой дом, который подлежит сносу, вновь крайне озадачены.

Отметим, что в настоящее время в райсудах находится на рассмотрении и еще ряд незаконно возведенных объектов капитального строительства, которые находятся в Дзержинском районе. Среди них - жилой многоквартирный дом №29 по улице им. Котовского, дома блокированной застройки №50Н и 50М по улице им. Полины Осипенко и по улице Знаменская, 21.