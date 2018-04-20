В Волгограде 100-летний ветеран труда принимает поздравления





Поздравления с вековым юбилеем принимает ветеран труда, труженик тыла Василиса Михайловна Малышева. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Пенсионного фонда, перед войной, в 1940 году, она закончила Саратовский автомобильно-дорожный институт по специальности инженера-строителя автомобильных дорог. Там же Василиса Михайловна познакомилась с будущим мужем Георгием Матвеевичем Малышевым, который в дальнейшем стал заслуженным строителем и был награжден большим количеством медалей и наград. За самоотверженный труд в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны Василиса Михайловна награждена почетным званием «Труженик тыла». Большую часть уже мирной жизни она работала инженером в проектно-технологическом тресте по организации и технической помощи строительству «Оргтехстрой».

Сейчас у Василисы Михайловны большая семья, дети, внуки, правнуки, которые окружают ее заботой и любовью.

В Волгоградской области проживает 109 пенсионеров-долгожителей, отметивших свое 100-летие: 17 мужчин и 92 женщины «золотого» возраста, подчеркнули в фонде.



