Сбитая машиной жительница Волгограда впала в кому

Серьезные травмы получила женщина в ДТП в Красноармейском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, в четверг вечером на остановке "кинотеатр Юбилейный" легковой автомобиль сбил пешехода. 41-летняя пострадавшая госпитализирована в БСМП №15. Врачи диагностировали у нее политравму. Сейчас женщина находится в коме.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Героев Сталинграда. Женщину сбил автомобиль “ВАЗ-2111”, которым управлял 41-летний мужчина.