В Волгограде приступают к реставрации пожарной каланчи под здание музея









Работы по реставрации и адаптации пожарной каланчи в Волгограде под краеведческий музей планируется завершить к концу 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, согласно состоявшемуся аукциону, их будет выполнять компания "Приволжтрансстрой". Техническим заданием и научно-проектной документацией предусмотрено изменение планировки строения, однако переустройство не затронет элементы здания, подпадающие под охрану как культурное наследие. Будут сохранены элементы интерьера здания конца XIX века и 1950-х годов, отреставрированы дозорная площадка и помещения двух исторических подвалов – здесь предполагается раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний штукатурный слой.

Кроме того, будут заменены и адаптированы под функции музея инженерные коммуникации, в том числе обеспечивающие специальный температурно-влажностный режим и охрану. В здании установят современные системы пожаротушения и пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Музей оборудуют для посещения маломобильных групп населения — доступ в выставочные залы обеспечат специальные подъемники. Здесь разместятся постоянная и временная экспозиции, фонды и хранилище, конференц-зал, научная библиотека с читальным залом, рабочие кабинеты научных сотрудников, музейный магазин, кафе, гардероб и др.

Царицынская пожарная каланча на улице Коммунистической, 5 построена в конце XIX века и представляет собой объект культурного наследия регионального значения. С инициативой по реставрации и адаптации здания под музей выступил губернатор Андрей Бочаров, который также поставил задачу подготовить общую концепцию развития музеев в волгоградском регионе.



