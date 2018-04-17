Волгоградскую область временно «зачистили» от бешенства

В Волгоградской области снят карантин по бешенству. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, закончены оздоровительные мероприятия в связи с выявлением случаев заболевания бешенством животных в 24 очагах – населенных пунктах, дачах, а также в жилых массивах в различных муниципальных районах региона, а также в областном центре. Напомним, всплеск заболевания бешенством среди животных был зафиксирован в начале этого года. Однако и в прошлом году ситуация была сложная. Так, было зарегистрировано 105 случаев заболевания животных бешенством в 101 неблагополучном пункте. Заболевание было отмечено в 23 муниципальных районах и 4 городских округах Волгоградской области.

Из числа заболевших 42 случая приходится на кошек, 30 случаев- на собак, 11 - на диких плотоядных, 10 - крупного рогатого скота, 4 - мелкого рогатого скота, 6 - мышей, в том числе 1 летучая мышь и 2 случая заболевания среди хомяков. Уровень заболеваемости бешенством в прошлом году превысил многолетние средние значения на 27%, а в сравнении с позапрошлым годом - на 200 %.



