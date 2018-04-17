|Аналитика
|17.04.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде крупные ЖК-новостройки по много лет существуют отдельно от дорог
Смотрите сегодня в программе: крупный жилой комплекс в Советском районе Волгограда наконец-то перестанет существовать отдельно от дорог. Спецкраска снова не подействовала: новая «чугунная» ограда на проспекте Ленина опять лихо заржавела. Теперь все будет стерильно и прозрачно для общественности: волгоградский ВУЗ с подмоченной репутацией меняет вывеску. Камышовый цирюльник из Москвы попробовал на зуб крепкий тростник Красноармейского района Волгограда: техника почти справилась. Ускорение перед ЧМ-2018: на станциях волгоградской подземки ремонтируют старые и устанавливают новые эскалаторы.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Происшествия
|17.04.2018 20:40 (Обновлено: 17.04.2018 21:03)
Двое маленьких детей и женщина отравились сегодня угарным газом в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП произошло в многоквартирном доме на улице имени Крупской. По имеющимся данным, от действия ядовитого вещества пострадала 29-летняя женщина и ее дети трех и семи лет. Малыши госпитализированы в детскую горбольницу. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Их мама находится с ними.
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|Происшествия
|17.04.2018 20:26
По предварительным данным, пять человек, в том числе подросток, пострадали сегодня в аварии в Светлоярском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, около 17 часов на трассе “Волгоград-Астрахань”, у поселка Краснофлотский столкнулись две легковые машины. Различные травмы получили 15-летний подросток, две женщины 67 и 36 лет и двое мужчин 37 и 28 лет. Все они доставлены в БСМП №15 Волгограда.
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|Экология
|17.04.2018 20:17
Встреча, приуроченная ко дню экологических знаний, состоялась накануне в Волгоградском государственном аграрном университете. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель группы компаний «Чистый город» Полина Вергун рассказала об одной из главных экологических проблем сегодняшнего времени – сфере обращения с отходами, о перспективах и потенциале этой отрасли в рамках новой реформы, реализуемой в России. В частности, Полина Вергун представила концепцию, реализуемую компанией по усовершенствованию этой сферы в Волгоградской области. Помимо транспортировки отходов, компания сегодня занимается созданием необходимой инфраструктуры - возведением полигонов, сортировочных комплексов, перерабатывающих производств. В лице студентов профильных направлений в «Чистом городе» видят потенциальных своих сотрудников и...
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|Борьба с коррупцией
|17.04.2018 17:45
Волгоградский институт бизнеса теперь будет называться Академией общественных наук. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил ректор ВИБа Андрей Ващенко. По словам ректора института, в стенах которого силовики недавно выявили организованную группу, решение о преобразовании вуза в автономную некоммерческую организацию «Академия общественных наук», было принято накануне. Связано это, по словам Андрея Ващенко, с «вызовами времени». Однако он признал, что на принятие такого решения повлиял и серьезный ущерб, нанесенный репутации вуза преступной деятельностью нескольких студентов и преподавателей, которых подозревают в коммерческом подкупе. Андрей Ващенко заверил, что академия будет находиться под полным общественным контролем. Высшим...
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|Расследования
|17.04.2018 17:41
Михайловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области продолжается расследование уголовного дела об обнаружении тела новорожденного ребенка, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, страшную находку обнаружили еще 21 февраля этого года на улице Коммуны города Михайловки. Тело младенца было завернуто в пеленку и упаковано в полиэтиленовые пакеты, а сверток спрятан между гаражными боксами. Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть новорожденной девочки наступила в результате переохлаждения. Несмотря на принимаемые меры к установлению матери ребенка, до настоящего времени ее личность остается неизвестной. Следователями допрошены местные...
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|Общество
|17.04.2018 17:39
С 20 апреля в Волжском стоимость проезда на городских автобусных маршрутах составит 20 рублей. Также изменится цена проездных билетов на предъявителя и льготных. Стоимость поездки на трамвае не изменится, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. В настоящее время, напомним, цена поездки в автобусе составляет 17 рублей. Как пояснил руководитель МУП «Автоколонна «№ 1732» Александр Сериков, повышение тарифа на проезд в автобусе – это необходимая мера: «Дорожает топливо, энергоресурсы. Поэтому для того, чтобы развивать предприятие общественного транспорта, предоставлять качественные услуги мы вынуждены повышать тарифы. Последнее повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в Волжском прошло в 2015 году, тогда стоимость...
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|Общество
|17.04.2018 17:21
Сегодня в Дзержинском районе Волгограда закрыли батутный комплекс "Небо". Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, так было выполнено решение суда. Центр вынужден приостановить работу в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. Их выявили во время проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства и МЧС. Так, эвакуационные пути в центре не соответствовали требованиям, в некоторых помещениях были демонтированы установки противопожарной защиты, а конструкция одного из лабиринтов перекрывала эвакуационный выход с первого этажа. Вернуться к работе заведение сможет, только устранив все недочеты. Также сообщается, что аналогичные меры приняты прокуратурой Ворошиловского района в отношении кинотеатра "Киномакс".
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|Общество
|17.04.2018 17:20
Не верят своим глазам и боятся сглазить обладатели квартир в жилом комплексе «Комарово» Советского района Волгограда. На улице Ивановского, примыкающей к двум десяткам многоэтажных домов, наконец приступили к строительству дороги, сообщает ИА "Высота 102". По просьбе жильцов в Комарово сегодня приехали активисты Общероссийского народного фронта, которые пригласили на встречу и чиновников. Они и рассказали, что четырехполосное асфальтовое полотно в границах от Качуевской до Казахской должны сдать в эксплуатацию к декабрю 2018 года. Пока же здесь грунтовка, частично облагороженная бетонными плитами. Несложно представить, что здесь творится в период осенней и ранневесенней распутицы....
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|Спорт
|17.04.2018 16:55
В среду, 18 апреля, в Волгограде открывается билетный центр FIFA, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные международной футбольной организации. Центр находится по адресу: ул. Краснознаменская, 11 - это здание ГДЮЦ. Там можно будет получить уже купленные через интернет билеты, а с 1 мая должна начаться и продажа оставшихся билетов. Центр будет работать 18 апреля - 31 мая: понедельник – пятница: 14:00 – 19:00, суббота – воскресенье: 10:30 – 19:00, После 31 мая: понедельник – воскресенье: 10:00 – 20:00.
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|Экология
|17.04.2018 16:19
Болотоход для уничтожения камышей сегодня испытали в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Это совместная попытка «зеленых» активистов и районных властей внедрить практику щадящего для экологии способа борьбы с камышовыми плантациями. Глава районной администрации Антон Конин пояснил, что в дальнейшем болотоход планируется активно использовать для покоса тростника. «Все знают, что в нашем Красноармейском районе эта проблема стоит наиболее остро, потому что большие площади заболочены и не везде может справиться оборудование дорожной направленности»,- рассказал чиновник. По его словам, чудо-технику доставили из Москвы, компания-поставщик учла все пожелания, в дальнейшем камышовый «цирюльник» будет закуплен в лизинг для эксплуатации...
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|Общество
|17.04.2018 16:05
Виктор Киселев от имени жителей забытого властями поселка Мелиораторов пришел на прием к главе администрации Котельниковского городского поселения Андрею Федорову, чтобы решить проблему бездорожья на улице Волгоградской. Напомним, редакция ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации в материале «Доска позора: Жители поселка в Волгоградской области почти 40 лет ждут ремонта дороги». По словам читателя информагентства, Андрей Леонтьевич заверил в том, что в следующем, 2019 году, вся территория поселка будет закатана асфальтом. Однако, судя по принятому постановлению администрации о благоустройстве на период до 2022 года, ремонт дороги в поселке Мелиораторов в планах не значится. «По всей вероятности, высокопоставленный чиновник зачем-то...
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|Телеком
|17.04.2018 16:00
Прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, начнется 18 апреля 2018 г. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Номинации конкурса: • Портал gosuslugi.ru: мой опыт; • Мои интернет-достижения; • Интернет-предприниматель, интернет – работодатель; • Моя общественная интернет-инициатива. Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г. Чтобы принять участие...
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|Общество
|17.04.2018 15:12
У несовершеннолетних жителей Волгоградской области остается все меньше шансов найти подработку. Так, в прошлом году из-за ухудшения экономической ситуации у большинства работодателей Волгоградской области комитет по труду и занятости населения не смог трудоустроить запланированное количество несовершеннолетних граждан. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение региональной контрольно-счетной палаты, в 2017 году целевой показатель подпрограммы по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет на свободное от учебы время составлял 9,08 тыс. человек, однако отсутствие у работодателей-партнеров финансовых средств на выплату заработной платы подросткам привело к тому, что временную работу получили только 6295 несовершеннолетних граждан. Таким образом, подпрограмма по...
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|Общество
|17.04.2018 15:03
Начался монтаж новых эскалаторов на станции скоростного трамвая Пионерская, сообщает ИА "Высота 102". Старые машины, полностью износившиеся за 35 лет работы, демонтированы и вывезены со станции. Установку четырех новых движущихся лестниц планируют завершить до конца весны, чтобы уже в июне их смогли опробовать жители и гости города. "От старых моделей они отличаются наличием "умной" автоматики. Эскалаторы замедляют движение если людей нет и переходят на обычный режим работы, когда подходят пассажиры. Это позволяет сэкономить электроэнергию и сберечь ресурс самих механизмов", - отмечает старший мастер участка линии СТ Александр Синельников. Уровень шума, производимого подъемниками, менее 60 децибел, что сравнимо с...
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|Расследования
|17.04.2018 14:46
К различным тюремным срокам приговорил Волжский городской суд Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина, признанных виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с марта 2009 по декабрь 2015 года ими были обналичены порядка 600 миллионов рублей. Свои услуги они предлагали коммерсантам за “комиссию” в 1%. Полученные деньги проводились через банковские счета сети фиктивных предприятий. Свою вину теневые финансисты не признали. Теперь Плужникову придется провести за решеткой 7 лет и заплатить штраф в 800 тысяч рублей, Степаненко приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч, а...
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде крупные ЖК-новостройки по много лет существуют отдельно от дорог 1
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