«Высота 102 ТВ»: В Волгограде крупные ЖК-новостройки по много лет существуют отдельно от дорог











Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.

Смотрите сегодня в программе: крупный жилой комплекс в Советском районе Волгограда наконец-то перестанет существовать отдельно от дорог. Спецкраска снова не подействовала: новая «чугунная» ограда на проспекте Ленина опять лихо заржавела. Теперь все будет стерильно и прозрачно для общественности: волгоградский ВУЗ с подмоченной репутацией меняет вывеску. Камышовый цирюльник из Москвы попробовал на зуб крепкий тростник Красноармейского района Волгограда: техника почти справилась. Ускорение перед ЧМ-2018: на станциях волгоградской подземки ремонтируют старые и устанавливают новые эскалаторы.