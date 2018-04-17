|Телеком
|17.04.2018 16:00
Пенсионеры Волгоградской области могут показать свои умения в конкурсе «Спасибо интернету 2018»
Прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, начнется 18 апреля 2018 г. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.
Номинации конкурса:
• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
• Мои интернет-достижения;
• Интернет-предприниматель, интернет – работодатель;
• Моя общественная интернет-инициатива.
Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии.
Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Справка:
Первый Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2015» прошел в 2015 году. На конкурс было прислано более 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+). Самому старшему участнику было 92 года.
В 2016 году на конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.
В 2017 году приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ. Самой старшей участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы уже исполнился 101 год.
Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru
Фото с сайта http://azbukainterneta.ru
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|17.04.2018 16:48
Волгоградский институт бизнеса теперь будет называться Академией общественных наук. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил ректор ВИБа Андрей Ващенко. По словам ректора института, в стенах которого силовики недавно выявили организованную группу, решение о преобразовании вуза в автономную некоммерческую организацию «Академия общественных наук», было принято накануне. Связано это, по словам Андрея Ващенко, с «вызовами времени». Однако он признал, что на принятие такого решения повлиял и серьезный ущерб, нанесенный репутации вуза преступной деятельностью нескольких студентов и преподавателей, которых подозревают в коммерческом подкупе. Андрей Ващенко заверил, что академия будет находиться под полным общественным контролем. Высшим органом управления...
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|Экология
|17.04.2018 16:19
Болотоход для уничтожения камышей сегодня испытали в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Это совместная попытка «зеленых» активистов и районных властей внедрить практику щадящего для экологии способа борьбы с камышовыми плантациями. Глава районной администрации Антон Конин пояснил, что в дальнейшем болотоход планируется активно использовать для покоса тростника. «Все знают, что в нашем Красноармейском районе эта проблема стоит наиболее остро, потому что большие площади заболочены и не везде может справиться оборудование дорожной направленности»,- рассказал чиновник. По его словам, чудо-технику доставили из Москвы, компания-поставщик учла все пожелания, в дальнейшем камышовый «цирюльник» будет закуплен в лизинг для эксплуатации...
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|Общество
|17.04.2018 16:05
Виктор Киселев от имени жителей забытого властями поселка Мелиораторов пришел на прием к главе администрации Котельниковского городского поселения Андрею Федорову, чтобы решить проблему бездорожья на улице Волгоградской. Напомним, редакция ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации в материале «Доска позора: Жители поселка в Волгоградской области почти 40 лет ждут ремонта дороги». По словам читателя информагентства, Андрей Леонтьевич заверил в том, что в следующем, 2019 году, вся территория поселка будет закатана асфальтом. Однако, судя по принятому постановлению администрации о благоустройстве на период до 2022 года, ремонт дороги в поселке Мелиораторов в планах не значится. «По всей вероятности, высокопоставленный чиновник зачем-то...
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|Общество
|17.04.2018 15:12
У несовершеннолетних жителей Волгоградской области остается все меньше шансов найти подработку. Так, в прошлом году из-за ухудшения экономической ситуации у большинства работодателей Волгоградской области комитет по труду и занятости населения не смог трудоустроить запланированное количество несовершеннолетних граждан. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение региональной контрольно-счетной палаты, в 2017 году целевой показатель подпрограммы по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет на свободное от учебы время составлял 9,08 тыс. человек, однако отсутствие у работодателей-партнеров финансовых средств на выплату заработной платы подросткам привело к тому, что временную работу получили только 6295 несовершеннолетних граждан. Таким образом, подпрограмма по...
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|Общество
|17.04.2018 15:03 (Обновлено: 17.04.2018 15:10)
Начался монтаж новых эскалаторов на станции скоростного трамвая Пионерская, сообщает ИА "Высота 102". Старые машины, полностью износившиеся за 35 лет работы, демонтированы и вывезены со станции. Установку четырех новых движущихся лестниц планируют завершить до конца весны, чтобы уже в июне их смогли опробовать жители и гости города. "От старых моделей они отличаются наличием "умной" автоматики. Эскалаторы замедляют движение если людей нет и переходят на обычный режим работы, когда подходят пассажиры. Это позволяет сэкономить электроэнергию и сберечь ресурс самих механизмов", - отмечает старший мастер участка линии СТ Александр Синельников. Уровень шума, производимого подъемниками, менее 60 децибел, что сравнимо с...
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|Расследования
|17.04.2018 14:46
К различным тюремным срокам приговорил Волжский городской суд Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина, признанных виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с марта 2009 по декабрь 2015 года ими были обналичены порядка 600 миллионов рублей. Свои услуги они предлагали коммерсантам за “комиссию” в 1%. Полученные деньги проводились через банковские счета сети фиктивных предприятий. Свою вину теневые финансисты не признали. Теперь Плужникову придется провести за решеткой 7 лет и заплатить штраф в 800 тысяч рублей, Степаненко приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч, а...
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|Расследования
|17.04.2018 14:23
Заведующая детским садом под Волгоградом может стать фигурантом уголовного дела после обращения к президенту
В детский сад «Елочка» в Краснослободске, заведующую которой уволили после видеообращения к президенту, пришли с проверкой. Как сообщили ИА «Высота 102» работники дошкольного учреждения, сотрудники отдела полиции Среднеахтубинского района проверяют финансово-хозяйственную деятельность детского сада за последние несколько лет. В частности, сотрудникам детского сада задают вопросы, не принимала ли заведующая на работу людей, которые не появлялись на работе, но получали зарплату. Между тем, детский сад «Елочка» оказался втянутым и в судебный процесс. Так, подрядчик ремонта канализации – ООО «Содружество» - на днях обратился в арбитражный суд Волгоградской области, заявив сумму исковых требований к дошкольному учреждению в размере...
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|Здравоохранение
|17.04.2018 13:52
Специализированную медицинскую помощь в Волгограде участникам и болельщикам в период ЧМ-2018 будут оказывать 12 учреждений здравоохранения. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующий приказ подписан председателем комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолием Себелевым. В документе указано, что медицинскую эвакуацию лиц с объектов ЧМ поручено обеспечить главному врачу ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи". В зависимости от заболевания их будут доставлять в одно из 12-ти лечебных учреждений, указанных в приказе. Так, многопрофильную медпомощь будет оказывать ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25", которую реконструировали непосредственно к ЧМ-2018. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер" и ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая...
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|Общество
|17.04.2018 13:34
Современные трамваи, которые выйдут на маршруты в Волгограде в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, согласно договора, будут обеспечены страховой защитой до 31 декабря 2022 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в страховой компании. Первые 6 новых трамваев уже застрахованы от повреждения, утраты и гибели на сумму более 106 млн рублей.
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|Общество
|17.04.2018 13:16
Чугунная ограда в центре Волгограда, уже многие годы не дающая покоя горожанам, снова привлекла к себе внимание. Как сообщает ИА «Высота 102», копия знаменитого резного заборчика вновь покрывается ржавчиной. Новодел появился на проспекте Ленина в конце 2016 года, а уже в апреле 2017-го самопроизвольно окрасился в неприглядный рыжий цвет. К покраске ограды тогда привлекли заключенных из колонии-поселения ИК №9. Спустя год ограда опять требует «наведения красоты», а стало быть, и денежных расходов на приобретение краски. В прошлом году новую ограду «обновляли» специальным грунтом-эмалью, предназначенным для нанесения на ржавчину. Напомним, ограду с проспекта Ленина в Центральном районе...
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|Экономика
|17.04.2018 13:02
«Прорабатывается»: ликвидация «белого моря» и новые производства волгоградского «Химпрома» все еще миражи
Финансирование дорогостоящих мероприятий по ликвидации гигантского шламонакопителя волгоградского завода-банкрота «Химпром» может начаться уже в этом году, сообщает ИА «Высота 102». В ответ на запрос редакции комитет промышленности региона проинформировал, что вопрос выделения более 5 миллиардов рублей в перспективе 2018 - 2020 годов сейчас «прорабатывается» на федеральном уровне. Достоверность сметной стоимости ликвидации т.н. «белого моря» и рекультивации загрязненных участков подтверждена экспертизами. Кроме того, администрация Волгоградской области пытается добиться внесения шламонакопителя «Химпрома» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, чтобы войти в приоритетный проект правительства РФ «Чистая страна». Редакция ИА...
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|Расследования
|17.04.2018 12:35
Торговый павильон “Сазан Карпыч”, располагающийся рядом с местом, где стоял дом №60 по проспекту Университетский, будет снесен. Как сообщает ИА “Высота 102”, сегодня Советский районный суд удовлетворил иск о сносе торговой точки, который городская администрация предъявила ее владельцу Юрославу Бабаяну. Напомним, что в мае прошлого года при несогласованном подключении данного торгового павильона к коммуникациям была повреждена газовая труба. Газ проник в подвал многоквартирного дома и взорвался. Произошло обрушение подъезда. Погибли 4 и были ранены 11 человек. Не подлежащее восстановлению здание пришлось снести. Общий ущерб составил около 150 миллионов рублей.
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|Здравоохранение
|17.04.2018 12:33
Правительство РФ выделило Волгоградской области 69 млн рублей на внедрение медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление кабмина, медучреждения должны полностью перейти на электронные медицинские документы, включая и медкарты пациентов. Также должна быть организована дистанционная запись граждан на приём к врачу с использованием единого портала госуслуг. Отметим, что всего на внедрение информационных систем в медучреждениях кабмин выделил из резервного фонда 2 млрд рублей для 75 субъектов РФ. Бюджетное ассигнование для Волгоградской области является одним из самых высоких. Больше получат только Тверская область – 78 млн и Ростовская область...
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