







Прием работ на IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России, начнется 18 апреля 2018 г. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

• Мои интернет-достижения;

• Интернет-предприниматель, интернет – работодатель;

• Моя общественная интернет-инициатива.

Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 г.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs , приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии.

Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного Фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.





Справка:

Первый Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2015» прошел в 2015 году. На конкурс было прислано более 2000 работ из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+). Самому старшему участнику было 92 года.

В 2016 году на конкурс поступило более 3 000 заявок. По результатам предварительного отбора 2 525 работ из 76 регионов Российской Федерации были признаны соответствующими условиям конкурса. Победителем в номинации «Самый активный регион» на этот раз стала Республика Татарстан, откуда поступило более 14,7% работ.

В 2017 году приняли участие 2 765 человек из 76 регионов РФ. Самой старшей участницей стала жительница Иркутской области, которой на момент подачи работы уже исполнился 101 год.

Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru





Фото с сайта http://azbukainterneta.ru