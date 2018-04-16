|Общество
|17.04.2018 08:41
В Волгограде «разрисуют» 78 улиц
Более 70 миллионов рублей выделено на работы по нанесению горизонтальной улично-дорожной разметки в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ стало МБУ «Северное». Планируется разметить дорожное полотно на 78 улицах города – в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном и Дзержинском районах города. Среди улиц, где будет нанесена разметка, и новые магистрали, в частности, шоссе Авиаторов, нулевая продольная. Разметку будут наносить с помощью термопластика, холодного пластика как ручным, так и механизированным образом, а также, используя эмаль дорожную. Как следует из условий контракта, к середине июня все обозначенные в техническом задании улицы должны быть «разрисованы».
Напомним, качество разметки, которая наносится на улицы Волгограда, бурно обсуждается волгоградцами. Горожане не понимают, почему «зебры» и разделительные полосы исчезают слишком быстро, как, впрочем, и бюджетные деньги, которые тратятся на эту работу. В городе-герое конкурсы на нанесение дорожной разметки традиционно выигрывает компания «УНПП «Аспект». Ранее в администрации города заявляли, что «рады были бы видеть» на аукционах и других участников, однако по какой-то причине они не проявляют интерес к подобным заказам.
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В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Газетный киоск
|17.04.2018 08:23
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Более 30 единиц военной техники будут задействованы в параде в День Победы 9 мая в Волгограде, сообщил во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. "На главной площади Волгограда 9 мая зрители парада увидят реактивные системы залпового огня "Торнадо", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр" и "КамАЗы" с 120-мм минометами", - сказал Астафьев. В состав механизированной колонны войдут также раритетные автомобили "Виллис", ГАЗ и мотоцикл М-72. Традиционно возглавит колонну легендарный танк Т-34, добавил Астафьев.
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|Общество
|17.04.2018 08:03
Впечатлениями от праздника, подаренного депутатом Госдумы Анной Кувычко, руководители школ Центрального района, которые накануне вернулись из столицы, поделились с ИА «Высота 102». «Главная цель нашей поездки – образовательная, - говорит Лариса Тропкина, директор лицея №5 имени Гагарина. - Я много видела разных школ во многих городах России и убедилась еще раз в том, что наше волгоградское образование ничуть не хуже московского, мы идем в ногу со временем. А если...
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|Общество
|16.04.2018 20:53
В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать сигналы от читателей, возмущенных последствиями проведения коммунального ремонта. Волгоградцы настоятельно порекомендовали журналистам посетить улицу Полухина в Советском районе города. Осенью прошлого года здесь, как пояснили съемочной группе местные жители, был проведен замен водопровода, пролегающего вдоль проезжей части. О том, что с асфальтом случилось страшное, обитатели микрорайона Новостройка узнали уже весной – снег растаял и обнажил сразу в нескольких местах глубокие провалы дорожного полотна, а вместе с ними и коммунальных люков. Однако местные жители сетуют и на большегрузный транспорт, который ежедневно «убивает» улицу Полухина. От прошлогоднего ремонта теплотрассы...
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|Аналитика
|16.04.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: в ночь на субботу район вокруг «Волгоград Арены» станет зоной, свободной от автомобилей. Кто прекратит мусорную вакханалию в Волгоградской области?: претенденты на роль регионального оператора сферы ТКО готовятся к конкурсу. Пришло время класть новый асфальт: в центре Волгограда дорожники взялись за активное освоение больших денег, выделенных на ремонт дорог. 99 лет истории: день образования регионального Главка полицейские Волгоградской области отметили в своем стиле. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00...
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|Экология
|16.04.2018 19:24
Заплатить штраф в двойном размере на общую сумму 120 тысяч рублей придется управляющей компании ООО "ЖЭК". Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, такое решение приняли мировой суд и суд Красноармейского района. Компанию признали виновной в неуплате двух административных штрафов, выписанных инспекторами облкомприроды в июле и октябре прошлого года за нарушения городских правил при обустройстве контейнерных площадок. В ведомстве также отметили, что в минувшем году компанию привлекали к административной ответственности 19 раз. Общая сумма штрафов составила 570 тысяч рублей. А за неуплату ранее назначенных штрафов, через суды с компании взыскали еще 640 тысяч рублей....
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|Экология
|16.04.2018 19:09
В Волгоградской области для претендентов на роль регионального оператора в сфере ТКО объявлена готовность «№1»
Неделя осталась до окончания приема заявок на конкурс по отбору регионального оператора в сфере ТКО на территории Волгоградской области. Сегодня в региональном отделении «Опоры России» встретились предприниматели, чиновники, компании, работающие в данной отрасли, чтобы еще раз сверить часы перед часом икс и напомнить о необходимости и готовности работать вместе всем, кто хочет изменить ситуацию в регионе к лучшему. Будет ли место в новой схеме в сфере обращения с ТКО представителям малого бизнеса, почему в конкурсе не смогут победить фирмы «Рога и копыта», как могут отреагировать на наведение порядка в данной области нелегальные перевозчики и почему региональному оператору сразу придется стать...
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|Общество
|16.04.2018 17:26
В администрации Советского района Волгограда рассмотрят законность размещения 44-х металлических гаражей и одной бетонной коробки, расположенных западнее домов №2,4 на улице Юрьевской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте администрации города, вопрос будет вынесен на заседание комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных объектов. Напомним, ранее было принято решение о сносе 64 металлических гаражей, расположенных в районе дома №2 по ул. Автомобилистов в том же районе. Первые сооружения здесь появились много лет назад, а затем здесь возник настоящий гаражный городок.
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|Общество
|16.04.2018 16:36
В волгоградском УФАС России рассмотрены три дела, возбужденные в отношении ООО «БТИ-1», ООО «БТИ», ООО «БТИ-Центр» по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». Как сообщили ИА «Высота 102» в УФАС, поводом для возбуждения дел стали факты недобросовестного приобретения и использования фирменного наименования лиц с указанием аббревиатуры «БТИ» юридическими лицами, фактически не являющимися Бюро технической инвентаризации (БТИ). Между тем БТИ (Бюро технической инвентаризации) согласно действующему законодательству - это специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации (унитарные предприятия, службы, управления, бюро). В общей сложности в настоящее время Волгоградским УФАС России было возбуждено 5 дел по аналогичным признакам недобросовестной конкуренции на рынке...
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|Экология
|16.04.2018 16:23
Судя по всему, мусор, с которым начали бороться в минувшую субботу в Волгограде на общегородском субботнике, собрать собрали, а вывезти забыли, - сообщили ИА «Высота 102» жители улицы Штеменко Краснооктябрьского района. Третий день отходы лежат в мешках и вывозить их, похоже, никто не торопится. Но самое ужасное, по словам волгоградцев, что собранные отходы складированы в кучи, а в мешки вообще не упакованы. Третий день ветер разносит во все стороны листья и ветки. «Так что же получается, - спрашивают краснооктябрьцы. - Люди выходят, честно работают, но никому нет дела до того, чтобы все сделать по-хозяйски, довести работу...
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|Экономика
|16.04.2018 16:21
Конкурс «Лучшая смена» в компании проводится с 2014 года. По словам вице-президента по производству компании «Сады Придонья» Ивана Самохина, подобное соревнование отличает его целенаправленность, нацеленность на конечные результаты, что весьма важно в условиях роста и усложнения экономики. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в этом году максимальный итоговый балл набрала смена № 2 под руководством Олега Шкарупы. Ему удалось создать в коллективе благоприятную атмосферу, где высоко ценят профессионализм, взаимопомощь и доверие. «Лучшая смена» – это непрерывный процесс и постоянная работа. С экономической точки зрения коллектив мобилизует свои силы на неуклонное повышение производительности труда, экономию материальных...
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|Телеком
|16.04.2018 16:13
С начала текущего года более 50 волгоградских семей обезопасили свой дом, подключив услугу «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля за жильём, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Сервис предоставляет возможность просмотра через мобильное приложение «Умный дом», которое доступно на всех популярных смартфонах. По словам директора по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерины Черваковой, появление этой услуги продиктовано стремлением людей сделать свой дом, квартиру более безопасными. «Видеонаблюдение» позволяет круглосуточно, в режиме реального времени видеть все, что происходит дома, на компьютере или смартфоне. Важно, что и запись сохраняется не на...
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|Общество
|16.04.2018 15:49
Прокуратура добилась бесплатного предоставления дорогостоящего лекарства 16-летней девочке, страдающей орфанным заболеванием. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием для обращения прокуратуры в суд послужили материалы надзорной проверки, проведенной по обращению матери подростка. Было выявлено, что девочка с 2009 года является ребенком-инвалидом в связи с наличием заболевания "ювенальный ревматозный артрит с системным началом" и включена в федеральный регистр лиц, страдающих орфанными заболеваниями. По результатам обследования в ФГАУ "Научный центр здоровья детей" Минздрава РФ (г.Москва) в декабре 2015 года девочке рекомендована терапия лекарственным препаратом "Канакинумаб" ("Иларис") по 200 мг в месяц (1-2 флакона). С января по октябрь...
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|Общество
|16.04.2018 15:17
Реанимацией сразу нескольких популярных дорог в Ворошиловском и Центральном районах Волгограда занялись дорожники. Не скорой, но плановой помощи дождалась улица Профсоюзная – в границах Первой продольной магистрали и улицы Глубокоовражной. Верхний слой старого асфальта срезали, частично уложили первый слой нового полотна, сообщает ИА «Высота 102». В центре кипит работа на одной из главных улиц города – улице Мира. В районе площади Павших борцов – одной из визитных карточек города - проезжая часть выглядела совершенно непрезентабельно. Временные неудобства доставили автолюбителям дорожники и на улице Советской, которую в этом году полностью капитально отремонтируют. В районе музея-панорамы «Сталинградская битва»...
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|Экология
|16.04.2018 14:35
Увеличивается объем весеннего сброса воды через Волжскую ГЭС, об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в региональном главке МЧС. При этом достижения неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется. В тоже время сотрудники ведомства напоминают о том, что в период максимальных сбросов в Волго-Ахтубинской пойме могут быть подтоплены дороги и низменные территории. Поэтому выход в пойму туристов, охотников и рыболовов небезопасен - вода может отрезать обратный путь. График сброса воды (по данным Федерального агентства водных ресурсов) : 16.04.2018...
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|Борьба с коррупцией
|16.04.2018 14:19
Уголовное дело в отношении двух волгоградцев, обвиняемых в даче взятки сотруднику полиции, передано сегодня в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в феврале мужчины передали через знакомого 100 тысяч рублей начальнику одного из структурных подразделений службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Эти деньги должны были стать половиной взятки, при помощи которой они хотели “замять” уголовное дело о незаконном приобретении права на квартиру. Полицейский отказался идти на сделку с совестью и сообщил о незаконном предложении начальству. Посредник был задержан сотрудниками УФСБ и службы собственной безопасности регионального УМВД сразу...
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Общество
17 апреля 08:41
В Волгограде «разрисуют» 78 улиц 7
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