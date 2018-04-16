В Волгограде «разрисуют» 78 улиц

Более 70 миллионов рублей выделено на работы по нанесению горизонтальной улично-дорожной разметки в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ стало МБУ «Северное». Планируется разметить дорожное полотно на 78 улицах города – в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном и Дзержинском районах города. Среди улиц, где будет нанесена разметка, и новые магистрали, в частности, шоссе Авиаторов, нулевая продольная. Разметку будут наносить с помощью термопластика, холодного пластика как ручным, так и механизированным образом, а также, используя эмаль дорожную. Как следует из условий контракта, к середине июня все обозначенные в техническом задании улицы должны быть «разрисованы».

Напомним, качество разметки, которая наносится на улицы Волгограда, бурно обсуждается волгоградцами. Горожане не понимают, почему «зебры» и разделительные полосы исчезают слишком быстро, как, впрочем, и бюджетные деньги, которые тратятся на эту работу. В городе-герое конкурсы на нанесение дорожной разметки традиционно выигрывает компания «УНПП «Аспект». Ранее в администрации города заявляли, что «рады были бы видеть» на аукционах и других участников, однако по какой-то причине они не проявляют интерес к подобным заказам.



