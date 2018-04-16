В Волгограде очередному гаражному городку угрожает снос

В администрации Советского района Волгограда рассмотрят законность размещения 44-х металлических гаражей и одной бетонной коробки, расположенных западнее домов №2,4 на улице Юрьевской. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте администрации города, вопрос будет вынесен на заседание комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных объектов.

Напомним, ранее было принято решение о сносе 64 металлических гаражей, расположенных в районе дома №2 по ул. Автомобилистов в том же районе. Первые сооружения здесь появились много лет назад, а затем здесь возник настоящий гаражный городок.



