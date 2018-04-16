



Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» и ведущий российский разработчик систем контент-фильтрации Sky DNS приглашают собственников бизнеса и управленцев высшего звена на бесплатный онлайн-семинар «Повышаем продуктивность сотрудников: как оптимизировать рабочий процесс».

Вебинар состоится 19 апреля 2018 г., начало в 11.00 по московскому времени.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, ведущий вебинара, эксперт Sky DNS – Арсен Сафин – поделится опытом и кейсами из практики, обсудит причины потери сотрудниками рабочего времени и возможности повышения эффективности его использования, расскажет о наиболее частых и не всегда очевидных типах нарушений, а также о рисках, которые возникают из-за отсутствия контроля персонала.

Организаторы отмечают, что вебинар будет полезен:

• владельцам компаний, которые хотят получать больше прибыли от каждого сотрудника, сталкивались с интернет-угрозами и беспокоятся за информационную безопасность своей компании;

• директорам, которые хотят повысить эффективность подчиненных и не уверены, что все сотрудники работают с полной отдачей;

• руководителям отделов, которые хотят знать, чем на самом деле заняты сотрудники на работе и замечали, что подчиненные злоупотребляют свободным временем.

В итоге вебинара участники получат компетентные ответы на вопросы и будут знать, что и как нужно поменять в компании для достижения лучшего результата.





Чтобы принять участие в вебинаре:

2) Нажмите на кнопку «Регистрация».

3) Заполните форму и нажмите на кнопку «Отправить».

4) За 10 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите на кнопку «Присоединиться».



