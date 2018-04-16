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Общество
 16.04.2018 13:23

Волонтёры «КАУСТИКа» вышли на «тропу помощи»



Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа», добровольно объединившись в отряд волонтёров, пришли на помощь работникам контактного зоопарка в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, эта акция стала первым делом, с которого отряд волонтёров-химиков начал свою деятельность. Волонтёры расчистили каменный бассейн для уток и черепах, а также привели в порядок территорию вокруг вольера с совами, которые почти два года назад, будучи птенцами, выпали из гнезда на территории промплощадки «КАУСТИКа». 
В отряде добровольцев волгоградского «КАУСТИКа» - аппаратчики, техники, инженеры, машинист насосной станции, менеджеры из аппарата управления. Все они – жители Красноармейского района Волгограда, а потому и основная территория деятельности отряда – родной район.



«Наше предприятие уже более полувека помогает нескольким десяткам различных бюджетных, социальных учреждений. Мы решили, что своим личным участием можем  сделать эту помощь более адресной и разнообразной, - говорит координатор отряда Олеся Григорьева. – Мы активно работаем с властями Красноармейского района и организациями благотворительной направленности. Главное, что в отряд объединились активные, неравнодушные к чужим проблемам люди, готовые помогать безвозмездно. Сегодняшняя акция в контактном зоопарке это подтвердила – отработали дружно и весело, а детям, которые пришли вместе с родителями, досталось самое трогательное и приятное – покормить животных».



Добавим, что в контактный зоопарк, расположенный в переулке Весёлый самого южного района областного центра, в основном попадают животные, брошенные их бывшими владельцами.  Живут здесь и звери, ещё в недавнем прошлом служившие настоящими артистами в цирке. Например, медведь Егор, о котором ежедневно заботится его друг, дрессировщик Павел Кудря.
В ближайших планах отряда волонтёров «КАУСТИКа» - высадка нескольких десятков деревьев и кустарников на улицах Красноармейского района, помощь в организации деятельности Международного благотворительного фонда помощи бездомным животным «Твори добро», совместная работа с Благотворительным фондом Елены Исинбаевой по возведению в Заканалье новой воркаут-площадки.
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В Волгограде ТЦ "КиндерМолл" и "Китай Город" закроют из-за найденных нарушенийКомментарии5
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде будут топить и считать по счетчикам дольше обычногоКомментарии11
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Облкомтранс ошибся и со вторым подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде
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"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"Комментарии20
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В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне
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